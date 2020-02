Tung tin sai sự thật về dịch nCoV có thể bị xử lý hình sự

Gần đây, nhiều đối tượng lợi dụng diễn biến phức tạp của bệnh dịch hô hấp cấp do virus Corona (nCoV) gây ra đã phát tán lên mạng thông tin không đúng sự thật, xuyên tạc, gây hoang mang dư luận. Phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu có cuộc trao đổi với Trung tá Phùng Thị Thảo, Phó phòng An ninh Nội bộ (PA03) - Công an tỉnh về việc xử lý hành vi liên quan đến vấn đề này. Trung tá Phùng Thị Thảo cho biết:

Gần đây, lực lượng Công an tỉnh và Công an các địa phương đã triệu tập làm việc với 3 chủ tài khoản Facebook cư ngụ trên địa bàn tỉnh đăng tin sai sự thật liên quan đến bệnh dịch virus Corona. Theo đó, Phòng PA03 đã ra quyết định xử phạt chủ một tài khoản facebook với số tiền 15 triệu đồng vì hành vi đưa tin không chính xác. Đối với 2 tài khoản Facebook còn lại, lực lượng công an đang tiếp tục làm việc và xử lý sau. Qua làm việc, các đối tượng đã nhận ra những sai phạm, gỡ bài và cam kết không tái phạm.

Cơ quan Công an làm việc và xử phạt một đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật lên Facebook về dịch Corona. Ảnh: SA HUỲNH

Việc đưa thông tin sai lệch, không đúng sự thật trên mạng xã hội nếu chưa đủ yếu tố truy cứu trách nhiệm hình sự, thì có thể bị xử phạt hành chính theo Nghị định 174/2013/NĐ-CP của Chính phủ “Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện”, với mức xử phạt tiền lên đến hàng chục triệu đồng.

Nếu tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi tung tin đồn thất thiệt gây hậu quả nghiêm trọng (xâm phạm bí mật cá nhân dẫn đến người bị xâm phạm tự sát; gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội hoặc quan hệ đối ngoại của Việt Nam; dẫn đến biểu tình…), có thể bị xử lý hình sự về “Tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông” được quy định tại Điều 288 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Theo đó, có thể bị phạt tiền từ 200 triệu đồng đến 1 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 2-7 năm.

Lực lượng công an sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục theo dõi động thái của các chủ tài khoản Facebook. Nếu phát hiện vi phạm sẽ có những hình thức xử lý phù hợp đối với những cá nhân đưa tin chưa đúng sự thật trên mạng xã hội, gây hoang mang trong dư luận về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.

TRÍ NHÂN (Thực hiện)