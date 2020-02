Thăm trung úy công an bị thương trong khi làm nhiệm vụ

Ngày 6/2, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự (PC02)-Công an tỉnh đã đến nhà thăm hỏi Trung úy Nguyễn Đắc Nghĩa, cán bộ Công an TT.Ngãi Giao, huyện Châu Đức bị thương trong khi làm nhiệm vụ. Tại đây, lãnh đạo Phòng PC02 đã trao 10 triệu đồng và ân cần thăm hỏi, động viên Trung úy Nghĩa yên tâm dưỡng bệnh nhanh chóng ổn định sức khỏe để tiếp tục công tác, phục vụ nhân dân.

Lãnh đạo Phòng PC02-Công an tỉnh trao 10 triệu đồng hỗ trợ để Trung úy Nguyễn Đắc Nghĩa chữa bệnh.

Trước đó, sáng ngày 20/1, thực hiện nhiệm vụ do lãnh đạo Công an TT. Ngãi Giao giao, Trung úy Nghĩa cùng một thành viên ban bảo vệ dân phố của thị trấn đến gặp Lê Hoàng (35 tuổi, trú tại TT.Ngãi Giao) để mời đối tượng đến cơ quan công an làm rõ vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn. Sau khi nghe Trung úy Nghĩa truyền đạt nội dung, Hoàng yêu cầu Trung úy Nghĩa đợi để y vào nhà mặc áo rồi đi cùng. Tuy nhiên, khi vào nhà, đối tượng lấy một cây đao giấu vào người rồi quay ra. Khi đến gần Trung úy Nghĩa đang đứng đợi, Hoàng bất ngờ rút đao ra chém vào vùng bụng Trung úy Nghĩa gây thương tích nặng. Gây án xong, Hoàng chạy vào nhà đóng cửa cố thủ bên trong. Lực lượng chức năng đến nhà Hoàng để vận động nghi can này ra đầu thú. Tuy nhiên, cả Hoàng và người thân của y không hợp tác, buộc lực lượng công an phải sử dụng các biện pháp trấn áp, khống chế bắt giữ Hoàng.

