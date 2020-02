An ninh - Trật tự, ngày 6/2

Mất xe máy

Ngày 6/2, Công an TP.Vũng Tàu tiến hành xác minh vụ trộm xe máy xảy ra trên địa bàn. Theo trình bày của bị hại, anh Trần Ngọc Long (SN 1996, trú tại huyện Châu Đức) dựng xe máy Honda SH150i tại số 153 Thùy Vân, TP.Vũng Tàu thì bị kẻ gian lấy mất. (Lê Nguyễn)

2 xe mô tô va chạm, 1 người tử vong

Ngày 6/2, Công an huyện Xuyên Mộc điều tra nguyên nhân vụ TNGT xảy ra trên địa bàn. Trước đó, xe mô tô biển số 63B1-84472 do anh Lê Ngọc Hải (SN 1999, quê Kiên Giang) điều khiển phía sau chở anh Chung Hoàng Hùng (SN 1995, trú tại huyện Xuyên Mộc) lưu thông trên Tỉnh lộ 328 hướng từ xã Hòa Bình về xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc. Khi đến đoạn đường thuộc ấp 6, xã Hòa Bình thì xảy ra va chạm với xe mô tô biển số 72V1-9100 do anh Nguyễn H.P. (SN 2001, trú tại huyện Xuyên Mộc) điều khiển phía sau chở anh Đoàn Ngọc Anh Quốc (SN 2003, trú tại huyện Xuyên Mộc) lưu thông theo hướng ngược lại. Hậu quả, anh P. bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bà Rịa nhưng sau đó tử vong. (Nguyễn Văn)

Truy nã ra đầu thú

Ngày 6/2, Phòng CSHS (PC02)-Công an tỉnh lập hồ sơ xử lý Lê Văn Nhân (SN 1968, quê Long An) về hành vi mua bán người dưới 16 tuổi. Trước đó, Nhân gây án trên địa bàn BR-VT rồi bỏ trốn, nên ngày 22/1, Phòng PC02 phải ra quyết định truy nã. Biết không thể trốn thoát nên Nhân đã đến cơ quan Công an đầu thú. (Phước An)

Đánh bạc

Ngày 6/2, Công an huyện Đất Đỏ xử lý Vũ Duy Hưng (SN 1969), Trần Văn Nam (SN 1980) và Nguyễn Văn Sơn (SN 1966, trú tại huyện Đất Đỏ) về hành vi đánh bạc tại ấp Cây Cám, xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ. Trước đó, lực lượng Công an huyện Đất Đỏ bắt quả tang 3 đối tượng trên đang đánh bài ăn tiền. Tang vật thu giữ trên chiếu bạc 4,75 triệu đồng và bộ bài Tây 52 lá. (Sơn Khê)

Cảnh sát cơ động bắt tội phạm ma túy

Ngày 6/2, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý 2 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy do lực lượng cảnh sát cơ động - Công an tỉnh chuyển giao. Theo hồ sơ, vào lúc 0 giờ 10 phút ngày 5/2, tại khu phố Ngọc Hà, phường Phú Mỹ, TX.Phú Mỹ, lực lượng Phòng Cảnh sát cơ động bắt quả tang đối tượng Nguyễn Hoài Bảo (SN 1985, HKTT: phường Mỹ Xuân, TX.Phú Mỹ) có hành vi tàng trữ trái phép 1 gói ma túy đá. Trước đó, vào lúc 22 giờ 20 ngày 4/2, lực lượng Phòng Cảnh sát cơ động cũng đã bắt quả tang đối tượng Trần Văn Hòa (SN 1993, HKTT: phường Mỹ Xuân, TX.Phú Mỹ) có hành vi tàng trữ trái phép 2 gói ma túy đá tại trước cửa 1 nhà nghỉ thuộc khu phố Phước Hưng, phường Mỹ Xuân, TX.Phú Mỹ. (Kim Nguyên)