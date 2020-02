Khống chế kịp thời vụ hỏa hoạn tại nhà sách

Rạng sáng nay (7/2), nhà sách Ngọc Thảo (hẻm 174 đường Nguyễn Thiện Thuật, phường Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu) đã bất ngờ bốc cháy dữ dội. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã kịp thời có mặt khống chế, dập tắt đám cháy. Vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Lực lượng cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ phun nước, dật tắt đám cháy.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ sáng nay người dân phát hiện ngọn lửa bùng phát bên trong nhà sách Ngọc Thảo. Thời điểm trên cả hai cửa ra vào nhà sách đều khóa trái bên ngoài, không có người ở bên trong, người dân đã sử dụng các dụng cụ để cố gắng dập lửa nhưng do vật liệu bị cháy là sách, vở, văn phòng phẩm nên ngọn lửa nhanh chóng bùng lên dữ dội. Nhận được tin báo, Phòng cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh đã điều 3 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sỹ đến hiện trường, sau khi sử dụng các thiết bị chuyên dụng phá 2 lớp khóa cửa, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đã tiến hành phun nước, không chế ngọn lửa, không để lửa cháy lan sang các nhà xung quanh. Khoảng 15 phút sau, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng các tài sản trong cửa hàng có diện tích khoảng 40m2 đã bị hư hỏng hoàn toàn. Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân xảy ra đám cháy là do chập điện.

Hiện trường vụ cháy.

Nhiều tài sản bị hư hỏng sau vụ hỏa hoạn.

NGUYỄN NGÂN