AN NINH - TRẬT TỰ NGÀY 18/2/2020

Giao cấu với trẻ em

Ngày 18/2, Công an huyện Châu Đức tiếp tục điều tra, xác minh vụ giao cấu với trẻ em xảy ra trên địa bàn. Theo trình bày của gia đình bị hại, vào tháng 2/2019, tại một nhà nghỉ trên địa bàn ấp Vĩnh Bình, xã Bình Giã, huyện Châu Đức, đối tượng Lý Thanh Bình (SN 1994, trú tại huyện Châu Đức) đã có hành vi quan hệ tình dục với cháu Ng.Th.M.H (SN 2005, trú tại huyện Châu Đức). (Sơn Khê)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 18/2, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC04)-Công an tỉnh lập hồ sơ xử lý Phạm Quang Hòa (SN 1996, quê Khánh Hòa) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo thông tin ban đầu, tại ấp Thạnh Sơn 1A, xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, lực lượng PC04 phối hợp với Công an xã Phước Thuận bắt quả tang Hòa đang tàng trữ 2 gói ma túy đá. (Nguyễn Văn)

Cố ý gây thương tích

Ngày 18/2, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ điều tra vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn. Trước đó, 4 người khách trong tình trạng say xỉn đến quán cơm của anh Nguyễn Văn Đệ (SN 1992) đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, TP.Vũng Tàu để ăn cơm. Sau khi ăn xong, 4 người khách tranh nhau trả tiền nên anh Đệ yêu cầu nhóm người trả tiền nhanh để còn tiếp tục buôn bán. Lúc này, một phụ nữ trong nhóm 4 người to tiếng với anh Đệ rồi xảy ra đánh nhau. Thấy vậy, em trai anh Đệ là Nguyễn Văn Nhí (SN 1996, chỗ ở TP.Vũng Tàu) vào can ngăn thì bị một người trong nhóm dùng dao đâm vào ngực trái gây thương tích. (Lê Nguyễn)

Trộm xe máy

Ngày 18/2, Công an huyện Xuyên Mộc lập hồ sơ điều tra vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn. Trước đó, tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, đối tượng Nguyễn Hữu Toàn (SN 1990, trú tại huyện Xuyên Mộc) đã trộm xe máy biển số 72G1-15057 của bà Hà Thị Mau (SN 1963, trú tại huyện Xuyên Mộc) đem bán lấy tiền tiêu xài. (Trí Nhân)

Tìm người liên quan trong vụ án

Phòng CSHS (PC02)-Công an tỉnh đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra ngày 5/10/2019, tại TP.Bà Rịa do một nhóm người giả danh là cán bộ tòa án, công an thực hiện. Bị hại là chị Nguyễn Thị Hảo (SN 1979, trú tại TP.Bà Rịa). Qua xác minh của cơ quan công an, nhóm đối tượng đã sử dụng tài khoản ngân hàng và giấy tờ của người tên Vi Thị Sen (SN 1996, trú tại bản Tổng Xan, xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An) và Dương Đức Trung (SN 1989, trú tại phường Bãi Bông, TX.Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) để giao dịch nhằm chiếm đoạt tài sản của chị Hảo. Qua xác minh của công an, Sen và Trung không có ở địa phương. Vậy ai biết 2 người trên đang ở đâu liên hệ Phòng PC02-Công an tỉnh BR-VT (ĐT 02543.858.743 hoặc 0975.668.579 gặp ĐTV Dương Văn Giang) phối hợp giải quyết.