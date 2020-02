An ninh - Trật tự, ngày 16/2

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 16/2, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý Lê Vĩnh Bình Sơn (SN 1985, trú tại TP.Vũng Tàu) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo thông tin ban đầu, tại hẻm 74, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, TP.Vũng Tàu lực lượng Công an TP.Vũng Tàu bắt quả tang Sơn đang tàng trữ 8 gói ma túy đá, 2 gói ma túy dạng khay và 11 viên thuốc lắc. (Sơn Khê)

Trộm xe máy

Ngày 16/2, Công an TX.Phú Mỹ điều tra vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn. Trước đó, tại phường Tân Phước và phường Phú Mỹ, TX.Phú Mỹ, đối tượng Trương Minh Hơn (SN 1991, quê Bình Dương) đã trộm 1 xe máy biển số 68E1-24855 của chị Đoàn Thị Lài (SN 1994, trú tại TX.Phú Mỹ) và 1 xe máy hiệu Suzuki không biển số, chưa xác định được chủ sở hữu. (Nguyễn Văn)

Chứa mại dâm

Ngày 16/2, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý Nguyễn Thị Nhớ (SN 1988, quê Kiên Giang) về hành vi chứa mại dâm. Theo kết quả điều tra ban đầu, tại quán cà phê Như Ý, đường Bình Giã, TP.Vũng Tàu do Nhớ làm chủ, Công an TP.Vũng Tàu đã bắt quả tang 1 đôi nam nữ đang mua bán dâm với giá 300 ngàn đồng/lần. (Nguyễn Anh)

Cố ý gây thương tích

Ngày 16/2, Công an huyện Châu Đức xác minh vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn. Qua xác minh, tại TT.Ngãi Giao, huyện Châu Đức, đối tượng Trần Thiện Chung (SN 1989, trú tại TX.Phú Mỹ) đã dùng dao chém anh Lê Đức Niệm (SN 1977, trú tại huyện Châu Đức) gây thương tích. (Lê Nguyễn)

Bắt đối tượng truy nã

Ngày 16/2, Công an huyện Châu Đức lập hồ sơ xử lý Hồ Văn Thoại (SN 1983, trú tại huyện Châu Đức) về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Theo hồ sơ, Thoại gây án tại TT.Ngãi Giao, huyện Châu Đức rồi bỏ trốn, nên ngày 24/6/2019, Cơ quan CSĐT-Công an huyện Châu Đức ra quyết định truy nã. Sau đó, Công an huyện Châu Đức phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương bắt Thoại khi đối tượng đang lẩn trốn trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (Trí Nhân)

Đánh bạc

Ngày 16/2, Công an huyện Xuyên Mộc điều tra vụ đánh bạc xảy ra trên địa bàn. Trước đó, tại nhà chị Lê Thị Tú (SN 1970, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc), lực lượng Công an huyện Xuyên Mộc đã bắt quả tang 14 đối tượng đang đánh bài ăn tiền. Tang vật thu giữ trên chiếu bạc 10,5 triệu đồng và 1 bộ bài 52 lá. (Anh Văn)

Xe mô tô tông vào dải phân cách, 1 người tử vong

Ngày 16/2, Công an TP.Vũng Tàu điều tra nguyên nhân vụ TNGT xảy ra trên địa bàn khiến 1 người tử vong. Qua xác minh được biết, anh Đ.V.T. (SN 1977, quê Hà Tĩnh) điều khiển xe mô tô biển số 38K1-46784 phía sau chở chị P.T.K.L. (SN 1996, trú tại TP.Vũng Tàu) lưu thông trên đường 2/9 theo hướng từ vòng xoay Tượng đài Dầu khí về ngã 4 Nguyễn Hữu Cảnh, TP.Vũng Tàu. Khi đến đoạn đường trước nhà số 530, đường 2/9 thì xe mô tô tông vào dải phân cách cứng, khiến anh T. tử vong, chị P.T.K.L. bị thương. (Phước An)