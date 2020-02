AN NINH - TRẬT TỰ NGÀY 17/2/2020

Cướp sa lưới

Ngày 17/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX.Phú Mỹ đã tạm giữ đối tượng Lê Thành Nhựt (trú tại huyện Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi cướp tài sản. Trước đó, vào lúc 2 giờ ngày 16/2, trong lúc chị Vũ Thị Mận (trú tại phường Phước Hòa, TX. Phú Mỹ) đang lưu thông trên Quốc lộ 51 theo hướng từ TP.Vũng Tàu đi Đồng Nai thì bị 6 đối tượng đi trên 3 xe mô tô lưu thông hướng ngược lại ép xe đẩy chị Mận ngã xuống đường. Ngay sau đó, 6 gã thanh niên ập đến hành hung chị Mận và lục tìm tài sản trên người. Chị Mận tri hô và được lực lượng bảo vệ dân phố đang tuần tra phát hiện, phối hợp với quần chúng nhân dân bắt giữ được Lê Thành Nhựt. Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra TX. Phú Mỹ tiếp tục điều tra làm rõ. (Ngọc Mai)

Xông vào nhà khống chế, cướp tài sản

Ngày 17/2, Công an huyện Long Điền lập hồ sơ điều tra 1 vụ cướp tài sản. Trước đó, vào ngày 16/2, chị N.K.D. (trú tại xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền) đến Công an xã Phước Tỉnh trình báo về việc bị 1 đối tượng đột nhập vào nhà, dùng dao khống chế, chiếm đoạt số tiền 4,8 triệu đồng. Qua quá trình điều tra, xác minh, cơ quan công an xác định Nguyễn Văn Tuấn (trú cùng xã) là đối tượng đã thực hiện hành vi nói trên. Tang vật thu giữ: 1 con dao tự chế dài 93cm. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra. (Thành Lưu)

Cố ý gây thương tích

Ngày 17/2, Công an TP.Bà Rịa lập hồ sở xử lý vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn. Theo trình bày của bị hại, anh Phạm Quang Hùng (SN 1998, trú tại TX.Phú Mỹ) đang ngồi uống cà phê tại quán Oxy, KP.5, phường Phước Hiệp, TP.Bà Rịa thì bị 2 đối tượng lạ mặt dùng mũ bảo hiểm và ly thủy tinh uống cà phê đánh gây thương tích. (Lê Nguyễn)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 17/2, Công an huyện Đất Đỏ lập hồ sơ xử lý Tống Minh Sang (SN 1986, trú tại huyện Đất Đỏ) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, tại nhà Sang ở ấp Tân Thuận, xã Long Tân, huyện Đất Đỏ, lực lượng Công an huyện Đất Đỏ bắt quả tang đối tượng Sang đang tàng trữ 1 gói ma túy đá. (Nguyễn Văn)

Tìm chủ sở hữu 264 chai rượu vang

Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh BR-VT đang điều tra, xác minh nguồn gốc, xuất xứ 264 chai rượu vang không có tem phụ, gồm: 216 chai có nhãn mác SANTA GLORIA CHARDONNAY; 24 chai có nhãn mác SANTA GLORIA SAUVIGNON BLANC; 24 chai có nhãn mác CORNELLANA SAUVIGNON BLANC. Tổ chức, cá nhân nào là chủ sở hữu số rượu vang nói trên, mang đầy đủ giấy tờ hợp pháp đến Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh BR-VT (số 15, đường Trường Chinh, phường Phước Trung, TP.Bà Rịa, tỉnh BR-VT; điện thoại: 069.3545274), gặp đồng chí Bùi Lê Thanh (ĐT: 094.747.1982) để giải quyết. Sau 30 ngày, kể từ ngày đăng thông báo này, nếu không có người đến nhận, Công an tỉnh BR-VT sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.