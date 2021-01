Cho ý kiến về đất đai, quy hoạch, giao thông

Ngày 14/1, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp Thường trực UBND tỉnh về các vấn đề về đất đai, quy hoạch, xây dựng, đô thị… Tham dự cuộc họp có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Trần Văn Tuấn, Lê Ngọc Khánh và đại diện các sở, ngành, địa phương.

Tại cuộc họp, Ban Quản lý dự án giao thông khu vực Cái Mép-Thị Vải (CM-TV) đã báo cáo tiến độ thực hiện dự án cầu Phước An. Dự án cầu Phước An có chiều dài 4,366km, điểm đầu giao với đường liên cảng CM-TV (tỉnh BR-VT), điểm cuối giao với đường vào cảng Phước An (tỉnh Đồng Nai). Dự án đã được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng vào tháng 8/2020, với phương án thiết kế là cầu dây văng tháp thấp. Tỉnh BR-VT đã phê duyệt kế hoạch tổ chức tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình cầu Phước An và tỉnh Đồng Nai đã có văn bản về việc thống nhất quy chế, nhiệm vụ thiết kế phương án kiến trúc công trình cầu Phước An.

Phát biểu kết luận nội dung này, ông Nguyễn Văn Thọ đồng ý cho Ban Quản lý dự án giao thông khu vực CM-TV triển khai các phần việc tiếp theo của nội dung Tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình; công tác lập, thẩm định, các chi phí chuẩn bị đầu tư.

Về chủ trương điều chỉnh cục bộ một số nội dung thuộc Quy hoạch chung tỷ lệ 1/10.000 của TP. Bà Rịa, lãnh đạo thành phố đề xuất điều chỉnh một số nội dung: điều chỉnh quy hoạch khu đất để di dời Đền Thánh Đa Minh, tạo mặt bằng thi công hoàn thiện dự án Công viên Bà Rịa giai đoạn 2; đề nghị điều chỉnh khu đất thực hiện kêu gọi đầu tư dự án Trung tâm mua sắm và dịch vụ tổng hợp, bến xe Bà Rịa, trung tâm thương mại và dịch vụ y tế; điều chỉnh chức năng quy hoạch tại khu vực tuyến tránh Quốc lộ 56 phường Kim Dinh và xã Hòa Long; điều chỉnh tầng cao khu vực dọc đường Hùng Vương từ 9 tầng theo quy hoạch đã được phê duyệt lên thành 33 tầng để khai thác hiệu quả sử dụng đất...

Thường trực UBND tỉnh cơ bản đồng ý các đề xuất của TP. Bà Rịa.

Ngoài ra, Thường trực UBND tỉnh cũng đã nghe và cho ý kiến về đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5.000 đô thị Phước Hải (huyện Đất Đỏ) đến năm 2030; nghe và cho ý kiến đối với báo cáo của Sở Xây dựng về việc chuyển giao đề xuất chủ trương đầu tư các dự án phát triển nhà ở cho Sở KH-ĐT theo Luật Đầu tư năm 2020.

QUANG VŨ