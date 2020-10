Tháng 10, CPI cả nước tăng 0,09%

* CPI BR-VT tháng 10 giảm 0,533%

Ngày 29/10, Tổng cục Thống kê đã công bố, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong cả nước.

Theo số liệu công bố, CPI cả nước tháng 10/2020 tăng 0,09% so với tháng trước; tăng 0,09% so với tháng 12/2019 và tăng 2,47% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 10 tháng năm 2020, CPI tăng 3,71% so với cùng kỳ năm 2019; trong đó, CPI khu vực thành thị tăng 3,29%, khu vực nông thôn tăng 4,13% so với cùng kỳ năm trước. Lạm phát cơ bản 10 tháng năm 2020 tăng 2,52% so với cùng kỳ năm 2019.

Tổng cục Thống kê cho biết, so với tháng trước, trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính, có 6 nhóm hàng tăng giá: đồ uống và thuốc lá tăng 0,08%; may mặc, mũ nón và giày dép tăng 0,06%; nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 0,29%... Có 4 nhóm hàng giảm giá gồm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,13%, giao thông giảm 0,08%, bưu chính viễn thông giảm 0,03%; văn hóa, giải trí và du lịch giảm 0,18%. Nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình có mức giá ổn định.

Theo Tổng cục Thống kê, nguyên nhân khiến CPI cả nước tăng là do điều chỉnh giá dịch vụ giáo dục theo lộ trình nhằm tiệm cận với giá thị trường và ảnh hưởng của mưa bão, lũ lụt tại các tỉnh miền Trung.

Trong khi đó, tại BR-VT, CPI tháng 10/2020 giảm 0,533% so với tháng 9, tuy nhiên so với cùng kỳ năm 2019, CPI toàn tỉnh tăng hơn 4,84%. CPI bình quân toàn tỉnh so với cùng kỳ năm 2019 tăng 4,41%. Theo Cục Thống kê tỉnh, so với tháng 9, trong 11 nhóm hàng hóa, dịch vụ, chỉ có 4 nhóm tăng nhẹ chủ yếu ở các nhóm hàng liên quan đến may mặc, thiết bị và tiêu dùng gia đình, giáo dục, giao thông, 2 nhóm không tăng, còn lại đều giảm. Nguyên nhân là do mức tăng học phí, dịch bệnh người dân thắt chặt chi tiêu, đi lại.

VÂN ANH