Triển vọng từ cây đỗ đen xanh lòng

Đỗ đen xanh lòng là loại cây dễ trồng, chịu hạn tốt, thích ứng với biến đổi khí hậu. Từ thực tế đó, năm 2020, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở NN-PTNT) đã đưa vào trồng thử nghiệm tại xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ, mở ra hướng phát triển kinh tế mới đầy triển vọng.

Mô hình trồng đỗ đen xanh lòng của hộ ông Cao Văn Dũng (ấp Mỹ Hòa, xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ) mở ra triển vọng mới cho việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng.

Trước đây, gia đình ông Cao Văn Dũng (tổ 6, ấp Mỹ Hòa, xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ) sử dụng khu vườn 1.000m2 trồng đậu phộng. Tuy nhiên, do khó khăn về nguồn nước tưới, đất không phù hợp nên hiệu quả kinh tế mang lại thấp. Sau khi tìm hiểu thông tin, nhờ sự hướng dẫn về kỹ thuật của cán bộ Chi Cục Trồng trọt và BVTV, ông Dũng đã chuyển sang trồng thử nghiệm cây đỗ đen xanh lòng.

Mô hình này được Chi cục hỗ trợ về phân, thuốc BVTV, chuyển giao kỹ thuật và được Công ty Mộc Thanh Trà (đóng tại BR-VT) cung cấp giống. Qua vụ canh tác đầu tiên, ông Dũng nhận thấy đây là loại cây dễ trồng, chịu hạn tốt, ngắn ngày. Mỗi vụ có thể cho thu hoạch từ 2-3 lần, ít cỏ dại, thích ứng với biến đổi khí hậu, phù hợp với thổ nhưỡng địa phương. Trong vụ đầu tiên, năng suất đạt 120kg/1.000m2, tổng thu nhập hơn 5 triệu đồng, sau khi trừ các khoản chi phí, lợi nhuận gần 3 triệu đồng/1.000m2/vụ.

“Đối với những vùng đất pha cát, điều kiện nước tưới khó khăn như tại địa phương, cây đỗ đen xanh lòng khá phù hợp so với các loại cây trồng trước đây. Tuy mới trồng vụ đầu tiên, song tôi nhận thấy cây cho năng suất cao, trái dày, hạt đều, vốn đầu tư thấp, cây có khả năng kháng bệnh tốt. Do đó hạn chế việc sử dụng thuốc BVTV, sản phẩm bảo đảm về chất lượng. So với trồng đậu phộng trước đây, thu nhập cao hơn khoảng 1-1,5 triệu đồng trên cùng một diện tích”, ông Dũng chia sẻ thêm.

Đặc biệt, với sự kết nối của Chi Cục Trồng trọt và BVTV (Sở NN-PTNT), sản phẩm đỗ đen xanh lòng của ông Dũng được Công ty Mộc Thanh Trà thu mua toàn bộ sản phẩm đạt chất lượng.

Theo Chi cục Trồng trọt và BVTV, ngoài việc thích nghi với vùng đất pha cát địa phương, việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong chăm sóc, thu hoạch sẽ nâng cao năng suất, sản lượng cây đỗ đen xanh lòng. Thời gian tới, Chi cục sẽ phối hợp cùng Phòng Nông nghiệp huyện và xã Long Mỹ tiến hành tập huấn kỹ thuật, đầu tư thâm canh tăng năng suất cây trồng, góp phần tăng thu nhập, cải thiện đời sống đối với người dân có nhu cầu chuyển đổi, từ đó mở rộng diện tích trồng đối với những hộ có nhu cầu tại địa phương.

Ông Nguyễn Chí Đức, Chi Cục trưởng, Chi cục Trồng trọt và BVTV cho biết: Sau thời gian triển khai, mô hình trình diễn sản xuất đỗ đen xanh lòng tại xã Long Mỹ đã cho hiệu quả cao so với các loại cây trồng khác như bắp, đậu phộng… Đây là tiền đề giúp bà con nông dân yên tâm sản xuất theo hướng trồng trọt luân canh các loại cây trồng trên một đơn vị diện tích ổn định, bền vững. Sản phẩm sau khi test mẫu, đạt điều kiện tiêu chuẩn theo yêu cầu của nhà cung cấp sẽ được bao tiêu toàn bộ.

Vừa qua, Chi cục cùng phía Công ty Mộc Thanh Trà và hộ trồng đã tiến hành ký liên kết, tiêu thụ sản phẩm đỗ đen xanh lòng tại địa phương. Theo đó, toàn bộ sản phẩm đạt chất lượng sẽ được phía Công ty Mộc Thanh Trà thu mua với giá từ 40-43 ngàn đồng/kg. Đây cũng là cơ sở để Chi cục tiến hành xây dựng quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn, đồng thời nhân rộng mô hình.

“Chi cục hiện vẫn tiến hành làm việc với phía Công ty Mộc Thanh Trà để tìm đầu ra bền vững cho cây đỗ đen xanh lòng. Không chỉ sản xuất theo hướng bền vững, việc thực hiện chuyển đổi cây trồng phù hợp trước những tác động của biến đổi khí hậu sẽ giúp người dân chủ động và an toàn trong sản xuất, hiệu quả kinh tế từ cây trồng sẽ cao hơn trong điều kiện thiếu nước tưới. Với những kết quả bước đầu của mô hình trồng đỗ đen xanh lòng trên đất cát xã Long Mỹ mở ra hướng làm ăn mới triển vọng, mang lại thu nhập ổn định cho người dân địa phương”, ông Đức chia sẻ thêm.

