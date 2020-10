Thu ngân sách hải quan khó đạt mục tiêu

Nhiều mặt hàng xuất nhập khẩu (XNK) chủ lực giảm mạnh so với cùng kỳ do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 khiến số thu ngân sách cũng khó đạt được mục tiêu. Tính đến hết ngày 15/10, thu ngân sách của ngành hải quan mới chỉ đạt 66,5% chỉ tiêu được giao, giảm 11,4% so với cùng kỳ năm 2019.

Doanh nghiệp làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Phú Mỹ.

NHIỀU MẶT HÀNG GIẢM

Thông tin từ Cục Hải quan tỉnh cho thấy, 10 tháng năm 2020, hoạt động XNK trên địa bàn tỉnh diễn ra trầm lắng chỉ với 705 DN tham gia làm thủ tục hải quan. Kim ngạch XNK đạt khoảng 15 triệu USD, giảm 15% so với cùng kỳ năm 2019. Phân tích nguyên nhân này, ông Bùi Sỹ Đức, Phó Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh cho biết, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 ở một số quốc gia lớn như Trung Quốc, Mỹ, các quốc gia thuộc khối châu Âu... tác động trực tiếp đối với hoạt động XNK, dẫn đến giao thương hạn chế, nhu cầu hàng hóa sụt giảm, hoạt động thông quan hàng hóa khó khăn.

Đặc biệt, năm 2020, giá dầu thô trên thế giới giảm mạnh so với các năm trước (có thời điểm giảm xuống dưới 20 USD/thùng). Trong khi đó, nhu cầu tiêu thụ xăng dầu trong nước giảm cũng dẫn đến lượng hàng này làm thủ tục nhập khẩu giảm mạnh. Mặt hàng máy móc thiết bị cũng giảm mạnh do một số dự án xây dựng bị giãn tiến độ.

Báo cáo từ Tổng cục Hải quan cho biết, 9 tháng năm 2020 tổng số thu ngân sách của toàn ngành đạt 227.933 tỷ đồng, bằng 67,4% dự toán, bằng 64,2% chỉ tiêu phấn đấu, giảm 13,15% so với cùng kỳ năm trước.

Đơn cử như, dự án của Công ty TNHH Hóa chất Hyosung Vina tiến hành xây dựng giai đoạn 2 dự kiến hoàn thành nhập khẩu trong năm 2020 với số tiền thuế dự kiến là 750 tỷ đồng, nhưng hiện tiến độ thi công công trình phải kéo dài sang năm 2021, dẫn đến số thuế cả năm đạt 443,26 tỷ đồng (giảm 9% so với năm 2019). Thông tin từ Công ty TNHH Hải Linh (TX. Phú Mỹ), một trong những DN nhập khẩu xăng dầu có số thu lớn của tỉnh cho biết, từ đầu năm đến nay số thu từ nhập khẩu xăng dầu của DN chỉ đạt 184,72 tỷ đồng, giảm 69,7% so với cùng kỳ năm 2019.

Ông Trần Công Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cái Mép cho biết, ngoài mặt hàng xăng dầu, máy móc thiết bị thì các mặt hàng thức ăn chăn nuôi, hàng đông lạnh giảm số lượng nhập khẩu do nhu cầu tiêu dùng giảm. Thêm một khó khăn nữa là các cảng SSIT, cảng container quốc tế Cái Mép hiện không tiếp nhận các tàu hàng xá vào cập cảng mà tập trung làm hàng container do hạn chế về cầu cảng. Do đó, các DN nhập khẩu nguyên liệu thức ăn chăn nuôi sẽ chuyển đi nơi khác làm thủ tục hải quan. “Số thu thuế đến ngày 24/10 của Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cái Mép đạt 4.807 tỷ đồng, đạt 63,25% so với chỉ tiêu, giảm 10% so với năm 2019”, ông Tuấn thông tin thêm.

Theo dõi việc triển khai kết nối trên Hệ thống quản lý, giám sát hải quan tự động tại Cụm Cái Mép - Thị Vải.

KHÓ VỀ ĐÍCH

Năm 2020, ngành Hải quan chịu nhiều thách thức trong thực hiện nhiệm vụ thu NSNN, ngoài nguyên nhân khách quan do dịch COVID-19 thì việc các Hiệp định Thương mại tự do có hiệu lực, một số mặt hàng được hưởng ưu đãi về thuế đã ảnh hưởng không nhỏ đến số thu NSNN. Năm 2020, Bộ Tài chính giao Cục Hải quan tỉnh thu NSNN 20.000 tỷ đồng, trong đó chỉ tiêu phấn đấu 21.000 tỷ đồng, tăng 3,9% so với số thực thu năm 2019. Tuy nhiên, với tình hình khó khăn nêu trên, dự kiến số thu năm 2020 chỉ đạt 16.411 tỷ đồng, bằng 82% chỉ tiêu được giao. Do đó, Tổng cục Hải quan sẽ tập hợp, đánh giá những khó khăn chung về tình hình thu NSNN của toàn ngành báo cáo Bộ Tài chính để có phương án điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế.

Năm 2020, Bộ Tài chính giao Cục Hải quan tỉnh dự toán thu NSNN theo Quyết định số 2053/QĐ-BTC ngày 29/11/2019: 20.000 tỷ đồng, giảm (1,05%) so với số thực thu năm 2019 (20.213 tỷ đồng); chỉ tiêu phấn đấu Tổng cục Hải quan giao Cục Hải quan tỉnh tại Chỉ thị 1040/CT-TCHQ ngày 21/2/2020: 21.000 tỷ - tăng 3,9% so với số thực thu năm 2019.

Đồng thời, 2 tháng cuối năm Cục Hải quan tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải cách hành chính, tăng cường biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho DN phát triển sản xuất, kinh doanh; tạo điều kiện thuận lợi để các DN thực hiện thủ tục hoàn thuế, miễn thuế, gia hạn nộp thuế. Bên cạnh đó, ngành hải quan cũng thực hiện thủ tục hải quan, thông quan nhanh chóng hàng hóa XNK, giúp DN có nguyên liệu, vật tư, máy móc thiết bị kịp thời phục vụ cho hoạt động sản xuất. Tại các địa điểm kiểm tra hàng hóa tập trung, áp dụng kiểm tra hàng hóa xuyên suốt 24/7 theo nhu cầu của DN. Tại các Chi cục Hải quan thường xuyên bố trí công chức trực ngoài giờ hành chính để giải quyết thủ tục hải quan cho DN.

Bài, ảnh: TRÀ NGÂN