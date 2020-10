Sản xuất công nghiệp phục hồi

Sản xuất công nghiệp đã có sự khởi sắc ngay từ đầu quý IV, mở ra hy vọng sẽ sớm phục hồi và tăng trưởng trở lại trong những tháng cuối năm. Đáng chú ý, một số lĩnh vực tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm trước và đóng góp lớn vào mức tăng chung của toàn ngành.

Công nhân Công ty Alpha ECC sản xuất các sản phẩm phục vụ ngành dầu khí.

Vừa ký được hợp đồng với đối tác Đan Mạch nên những ngày này tại Công ty CP xây lắp Dầu khí miền Nam (Alpha ECC, KCN Đông Xuyên, TP. Vũng Tàu) không khí làm việc hết sức khẩn trương. Ông Vũ Văn Đảo, Giám đốc Alpha ECC cho biết, thế mạnh của Alpha ECC là các kết cấu thép, bồn chứa, thiết bị thu gom và xử lý chất thải trên biển... Nếu trước đây chủ yếu nhận gia công cho đối tác nước ngoài thì nay Alpha ECC đã giới thiệu và tiếp cận các đối tác trong nước, do đó DN vẫn duy trì được việc làm ổn định cho người lao động. Tính đến hết tháng 9/2020, kim ngạch xuất khẩu của Alpha ECC tăng 15% so với cùng kỳ năm 2019, tương đương 25 triệu USD.

Điểm sáng của sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh là hiện nay, các sản phẩm phục vụ thị trường nội địa tăng trưởng mạnh. Điển hình như vật liệu xây dựng bằng gốm sứ tăng 20,23%, đá xây dựng tăng 18,03%; tế bào quang điện tăng 82,16%; giấy và bìa tăng 46,18%; sản phẩm từ thủy tinh tăng 22,4%; bia đóng lon tăng 88,7%; phân ure tăng 33,63%... Là một DN chuyên sản xuất các sản phẩm cửa kéo, cửa cuốn bằng sắt đáp ứng nhu cầu xây dựng các công trình dân dụng trên địa bàn trong và ngoài tỉnh, từ tháng 5 đến nay, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Nam Cường Đoàn Kết (huyện Đất Đỏ) đã có nhiều đơn hàng mới, doanh thu đạt khoảng 80% so với cùng kỳ. Ông Phạm Việt Cường, Giám đốc Công ty cho biết, đơn hàng tăng trưởng trở lại nên DN đã mạnh dạn đầu tư 4 tỷ đồng để mua sắm máy móc, thiết bị mới. Nhờ đó sản phẩm làm ra đạt độ tinh xảo, chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của thị trường trong nước.

Theo Sở Công thương, sản xuất công nghiệp từ cuối tháng 9 đến nay đã có sự khởi sắc. 9 tháng năm 2020, chỉ số sản xuất công nghiệp trừ dầu thô và khí đốt tăng 7,28% so với cùng kỳ năm trước. Một số nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng trở lại như phân bón (tăng 99,05%), sắt thép (tăng 39,26%), kim loại thường khác và sản phẩm (tăng 37,96%), túi xách, ví, vali, mũ và ô dù (tăng 37,95%)... đã thúc đẩy sản xuất tăng trưởng cao. Bà Bùi Thị Dung, Giám đốc Sở Công thương cho biết, để thúc đẩy phát triển sản xuất công nghiệp các tháng còn lại của năm, Sở sẽ tiếp tục nắm bắt khó khăn của các DN để đề xuất, kiến nghị UBND tỉnh, các bộ ngành có biện pháp tháo gỡ kịp thời. Đồng thời, tăng cường tìm kiếm các DN sản xuất nguyên vật liệu, linh phụ kiện trong nước đủ khả năng sản xuất thay thế nguồn nhập khẩu trong ngắn hạn cũng như dài hạn.

Hiện tại, Sở cũng đang chủ động hướng dẫn, hỗ trợ các DN trực tiếp liên hệ với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sớm giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, nguồn lao động (các chuyên gia nước ngoài nhập cảnh…). Bên cạnh đó, tăng cường hỗ trợ DN tham gia chương trình xúc tiến thương mại nội địa và xúc tiến xuất khẩu ngoài nước nhằm giúp DN tìm kiếm, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa, nhất là mặt hàng nông lâm thủy sản. Riêng đối với ngành dệt may, cuối năm các DN lĩnh vực này bù đắp sự thiếu hụt đơn hàng xuất khẩu bằng cách đẩy mạnh khai thác thị trường nội địa; đồng thời tối thiểu hóa sự sụt giảm doanh thu và lợi nhuận bằng việc quản trị chi phí sản xuất, giữ vững chất lượng sản phẩm; tạo điều kiện, khuyến khích, kết nối các DN chuyển đổi từ dệt may quần áo, sang dệt may khẩu trang vải, khẩu trang vải kháng khuẩn, khẩu trang vải thông thường...

