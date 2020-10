Hồ Sen năm ấy…

Một khu vườn giữa phố, với ao sen, cây xanh, vườn thú cho trẻ nhỏ sì sụp đuổi bắt. Ý tưởng đó ít ai ngờ đã nên vóc nên hình chỉ sau hơn 2 năm đầu tư. Và cái tên Mộc Lâm Coffee - Garden (428, Lê Hồng Phong, TP.Vũng Tàu) đã trở thành điểm đến trong sự lựa chọn của nhiều gia đình cho một cuộc dạo chơi thú vị cuối tuần.

Sở hữu một bãi đỗ xe ô tô, xe máy rộng rãi, thoáng mát và những view thiên nhiên cực “xịn”, Mộc Lâm đã trở thành một địa điểm quen thuộc thu hút đông đảo phái đẹp cũng như các bạn trẻ đến chụp hình, check-in.

Tôi từng ngang qua góc đường ấy biết bao nhiêu lần từ hồi còn rất bé và tò mò tại sao người ta lại để mảnh đất to rộng tràn ngập cỏ hoang như vậy. Ngày đó, khu vực giữa hồ nước đục ngầu ngập đọng cỏ, rác vẫn thỉnh thoảng nhú lên vài đóa sen dù cho xung quanh là mùi rong nặng đặc… Vậy mà giờ đây, như một chiếc đũa thần gõ vào và hô biến nơi hoang vu kia trở thành một khung cảnh thơ mộng và đầy giá trị kinh tế. Tôi lại tò mò hỏi han mới biết đây là tâm huyết của một nhóm bạn ngoài 30 tuổi cùng mê làm du lịch để “lấy tiếng cho Vũng Tàu”.

Chuyện trò với chị Thương Hiền, một thành viên “bám trụ ngày đêm” và là đại diện quản lý của Mộc Lâm, chị cho hay, khi bắt tay vào làm cả nhóm đều biết rằng mọi việc sẽ “không dễ ăn chút nào”. Nhưng nhóm vẫn vào cuộc bằng việc nạo vét, vệ sinh, xúc bỏ rác, bèo, be đắp bờ, mở rộng diện tích mặt hồ lên 2.000m2. Rồi xả, thay nước toàn bộ lòng hồ nhiều lần. Một điều bất ngờ là hàng ngàn gốc sen Vũng Tàu nguyên thủy ngủ quên mấy chục năm dưới lòng hồ nay bừng lên một sức sống mãnh liệt. Chỉ 2 tháng sau cải tạo hồ, sen đã nhú lá non, vươn những cánh tay dài tỏa lá tràn ngập mặt nước trong xanh. Rồi những nụ sen hồng tươi đầu tiên hé nở đón nắng biển trong sự vui mừng của các thành viên. Vậy thì phải làm cầu cho khách ra giữa hồ ngắm sen chớ, phải có những không gian mát mẻ cho mọi người nhâm nhi cà phê đóng gió mát từ hồ sen chớ? Thế là những vạt cầu tre be bé xinh, những ngôi nhà mái tranh dân dã mọc lên theo một thiết kế “thuận theo tự nhiên”, vừa là quán, vừa là vườn nhà, vừa là bãi cỏ thiên nhiên… ai mà chẳng thích.

Ban đầu chỉ một vài nhóm bạn đến Mộc Lâm làm khách, tham quan, góp ý, uống cà phê, nước chanh. Sau dần, người dân Vũng Tàu, du khách các tỉnh đến ngày càng nhiều. Để check in để có những bức ảnh đẹp. Và tất nhiên, còn dùng bữa sáng, uống cà phê, thưởng thức ly kem, thậm chí dùng bữa cơm tối cùng gia đình.

Nhưng kinh doanh không phải là câu chuyện vui ngay từ đầu. Khách đến đông rất mừng. Khách đến check in và gửi thông tin, hình ảnh lên mạng xã hội khen ngợi vô tư cũng hãnh diện lắm chớ. Nhưng,vẫn chữ nhưng đầy lo âu khi sự ra đời của một dịch vụ ẩm thực non trẻ chưa thể đáp ứng ngay lập tức mọi đòi hỏi của khách hàng. Cũng có những góp ý về một số chi tiết chưa làm hài lòng toàn bộ thực khách, nhất là những ngày cuối tuần khi con số khách ra vào lên đến 300-350 người vào những giờ cao điểm. “Góp ý của khách mình rất lo, nhưng cũng rất quyết tâm cầu thị, điều chỉnh. Và để có một Mộc Lâm như ngày hôm nay, mình rất biết ơn những đòi hỏi, những lời đề nghị của khách, kể cả những bạn khách nhí 5-10 tuổi”, chị Thương Hiền nở nụ cười phấn khích và cùng chúng tôi đi một lượt khu vườn nuôi các loại gia súc, gia cầm: heo, bê, gà, vịt, ngan, trĩ, công… Một góc khác còn có những chú thỏ, nai, khỉ chạy nhảy tung tăng khiến các em bé tròn xoe mắt nhìn; hoặc mạnh dạn “tiếp tế” cho chúng nào chuối, rau, bỏng ngô, thậm chí ya ua sữa bằng giọng nài nỉ: “Em, em ăn đi mà…”. Đó là nhóm các em bé của các trường mẫu giáo được cô giáo đưa đến tham quan, vui chơi ở Mộc Lâm. Xa xa, còn có một nhóm các cô, các bác đang “bày binh bố trận” để có những bức ảnh, những clip yoga trên thảm cỏ đầy hoa sao nhái, hoa thạch thảo dễ thương không chịu nổi.

Sau cải tạo lòng hồ, hàng ngàn gốc sen bừng dậy sức sống mãnh liệt.

Giờ đây chị Thương Hiền và nhóm bạn lại tiếp tục bận bịu với việc thử nghiệm mô hình dạy đánh golft ở sân mini, mở thêm dịch vụ bán hàng đặc sản hải sản đông lạnh của các thương hiệu nổi tiếng của Bà Rịa - Vũng Tàu: Baseafood, Trí Hải… bằng một sự hào hứng… khó ngăn cản. Riêng tôi thì cứ vui trong bụng, vì câu hỏi to đùng của mình ngày còn nhỏ đã được trả lời bằng một cơ ngơi sống động của Mộc Lâm Coffee – Garden, như một cơ duyên đẹp cho những ai yêu thiên nhiên và ngưỡng mộ sự khát khao chinh phục. Chinh phục một mảnh đất 17 ngàn mét vuông, chinh phục ngành dịch vụ du lịch và cả chinh phục ước mơ của chính các anh chị.

“Hồ sen năm ấy trời mưa, Nay sen lại nở lưa thưa mấy vàng…”, lời bài hát Mây ngàn lối xưa (nhạc Vũ Thành An – thơ Hoàng Cương) bỗng trở lại trong tâm tưởng tôi. Nhưng có lẽ tôi phải sửa lại để tặng chị Thương Hiền “Hồ sen năm ấy trời mưa, Nay sen lại nở như vừa hồi sinh”.

Bài, ảnh: THÁI NGÔ