Huyện Đất Đỏ: Thu ngân sách đạt 911 tỷ đồng

Sáng 15/10, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đất Đỏ khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tổ chức Hội nghị lần thứ V, đánh giá tình hình công tác 9 tháng và bàn các giải pháp, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020.

Nuôi tôm tại hộ ông Lê Trọng Nghĩa (xã Lộc An, huyện Đất Đỏ).

9 tháng năm 2020, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện đạt hơn 5.208 tỷ đồng, đạt 68,61% kế hoạch, giảm 5,8% so với cùng kỳ. Tính đến hết tháng 9, huyện đã bố trí vốn thực hiện cho 123 công trình đầu tư công, đến nay giải ngân gần 298 tỷ đồng, đạt 50,18%. Tổng thu ngân sách Nhà nước 911,15 tỷ đồng, đạt 88,38% dự toán. Trong 3 tháng còn lại năm 2020, huyện tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội; tiếp tục triển khai đề án phân khu chức năng vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao xã Phước Hội; tiếp tục triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ về giáo dục, y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm, văn hóa, thể thao, quốc phòng an ninh và xây dựng Đảng…

