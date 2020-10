Ngăn chặn hàng gian, hàng giả trà trộn thị trường cuối năm

Trong quý III/2020, Cục QLTT tỉnh đã kiểm tra 607 vụ (tăng 31% so với cùng kỳ năm ngoái), trong đó phát hiện 79 vụ vi phạm (tăng 126% so với cùng kỳ năm ngoái) với tổng số 166 hành vi vi phạm. Đã xử lý 80 vụ, chuyển sang kỳ sau 4 vụ với tổng số tiền xử lý vi phạm hành chính hơn 2 tỷ đồng (tăng 148% so với cùng kỳ năm 2019), trong đó, phạt hành chính hơn 516 triệu đồng; truy thu hơn 3,6 triệu đồng; trị giá hàng tịch thu hơn 1,57 tỷ đồng; tạm giữ 220 sản phẩm mỹ phẩm, 850 bao thuốc lá điếu…