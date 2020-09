VỤ HÈ THU 2020: Được mùa, được giá, nông dân "thắng lớn"

Vụ Hè Thu năm nay, nông dân trên địa bàn tỉnh “thắng lớn” nhờ chủ động trữ nước, sản xuất né hạn, chọn các loại giống cho năng suất cao, kháng bệnh tốt. Giá lúa cũng tăng so với vụ trước nên bà con nông dân hết sức phấn khởi.

Vụ Hè Thu 2020, được nông dân đánh giá được mùa được giá. Trong ảnh: Thu hoạch lúa vụ Hè Thu tại xã An Nhứt, huyện Long Điền.

Những ngày này, xã An Nhứt, huyện Long Điền - vựa lúa lớn nhất của tỉnh, bà con nông dân đang hối hả thu hoạch diện tích cuối cùng của vụ Hè Thu. Ông Nguyễn Văn Tèo (ấp An Trung, xã An Nhứt, huyện Long Điền), thành viên HTX An Nhứt phấn khởi cho biết: Vụ Hè Thu 2020, gia đình ông gieo trồng 1,5ha. Dù đầu vụ, việc gieo trồng có gặp khó khăn do thiếu nước, song năng suất lúa năm nay cao hơn hẳn so với năm trước. Nếu như năm ngoái trung bình chỉ đạt năng suất 6,2 tấn/ha, thì năm nay đạt 7 tấn/ha. Đặc biệt là giá bán cũng cao hơn mọi năm nên gia đình ông rất phấn khởi. Hiện thương lái đang thu mua tại ruộng giá trung bình 5.900 đồng/kg, cao hơn năm ngoái 400 đồng/kg. Với giá này, nông dân đang thu lãi hơn 20 triệu đồng/ha.

Ông Huỳnh Trung Thành, Giám đốc HTX Nông nghiệp - Dịch vụ An Nhứt thông tin: Vụ Hè Thu năm nay, toàn HTX gieo trồng khoảng 220ha, hiện cơ bản đã được thu hoạch xong. HTX chủ yếu gieo trồng các giống lúa xác nhận chất lượng cao theo khuyến cáo của ngành nông nghiệp như: Lộc Trời 1, OM 4900, OM 6976, OM 6162, OM 5451… Mặc dù vụ Hè Thu năm nay gieo trồng muộn do thiếu nước, song nhờ tuân thủ chặt chẽ hướng dẫn thời vụ gieo trồng của ngành nông nghiệp, giống lúa mới kháng bệnh tốt, vụ Hè Thu năm nay đạt năng suất cao, sản lượng toàn HTX đạt trên 1.600 tấn. “Bên cạnh lúa được mùa, niềm vui của nông dân càng tăng gấp bội khi lúa Hè Thu bán được giá. Hiện tại, thương lái mua lúa với giá dao động từ 5.400-6.000 đồng/kg”, ông Thành cho biết thêm.

Giá lúa được thương lái thu mua tại ruộng cao hơn từ 100-300 đồng/kg so với cùng kỳ năm ngoái.

Huyện Đất Đỏ gieo trồng hơn 3.700ha lúa vụ Hè Thu, tăng 5% so với cùng kỳ. Nhìn chung trà lúa vụ này rất tốt, mã đẹp, năng suất ước 6,5 -7 tấn/ha. Ông Nguyễn Thành Dân (TT. Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ) cho biết: Vụ Hè Thu năm nay, ông chuyển toàn bộ diện tích 8 sào trồng lúa từ giống thường sang giống lúa xác nhận Lộc Trời 1, đây là giống lúa có ưu điểm ít sâu bệnh, chi phí thấp, phù hợp với thời tiết địa phương. Theo ông Dân, để khắc phục những khó khăn do thời tiết trong đợt xuống giống, gia đình ông đã tích cực sử dụng các biện pháp canh tác như “3 giảm 3 tăng”, “1 phải 5 giảm”. Giống lúa mới kháng sâu bệnh tốt, năng suất trung bình đạt khoảng 6,5ha, nông dân nhờ đó cũng thu lãi cao từ trồng lúa.

Theo ngành nông nghiệp, năm nay dù khô hạn kéo dài nhưng nhờ chủ động triển khai các phương án phòng chống nên vụ Hè Thu không có diện tích bị thiệt hại, lúa phát triển tốt và đạt năng suất cao. Bà Nguyễn Thị Hoài Châu, Phó Chi cục trưởng, Chi cục Trồng Trọt và Bảo vệ thực vật (Sở NN-PTNT) cho biết: Vụ Hè Thu toàn tỉnh xuống giống gần 7.200ha, cao hơn so với cùng kỳ 571,4ha, giống sử dụng chủ yếu gồm: OM 4900, ML 48, OM 5451, OM 4218. Chi cục đã phối hợp chặt chẽ với bà con nông dân tại các địa phương triển khai các biện pháp canh tác phù hợp, hướng dẫn nông dân sử dụng các loại lúa ngắn ngày, chất lượng cao, kháng bệnh tốt. Nhờ đó, năng suất, sản lượng vụ mùa năm nay cao hơn năm ngoái, bà con có lãi cao. Cũng theo bà Châu, ngoài việc áp dụng đồng bộ các giải pháp như làm đất, chọn giống, sử dụng kỹ thuật canh tác tiên tiến, việc người dân thực hiện nghiêm túc chặt chẽ lịch gieo trồng, quy trình gieo trồng, chăm sóc cũng đã quyết định tới năng suất rất lớn.

