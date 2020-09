Giá hồ tiêu ổn định, giá cà phê giảm nhẹ

Tuần qua (ngày 7/9 đến 12/9), giá hồ tiêu tương đối ổn định so với tuần trước và ở mức cao, tuy nhiên giá cà phê giảm nhẹ.

Thu hoạch hồ tiêu.

Theo Diễn đàn của người làm cà phê, do giá ở các sàn trên thị trường thế giới có phiên tăng giảm tương đối ngang nhau nhờ nguồn cung ổn định. Theo đà phục hồi của cà phê thế giới, ngày 12/9 giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên tăng thêm 100-200 đồng so với ngày 11/9, lên dao động trong khung 33.200-33.700 đồng/kg. Tuy nhiên, do đầu tuần giá cà phê trong nước có sự đi xuống nên tính chung tuần qua, giá cà phê nhân xô tại thị trường Tây Nguyên giảm 200-300 đồng, xuống dao động trong khung 33.100-33.700 đồng/kg.

Tại cảng TP. Hồ Chí Minh, giá cà phê Robusta xuất khẩu loại 2,5% đen vỡ, đứng ở 1.533 USD/tấn, với mức chênh lệch cộng 90-100 USD/tấn theo giá kỳ hạn tháng 1/2021 tại London.

Trong khi đó, giá hồ tiêu tại khu vực trọng điểm Tây Nguyên giao dịch ở quanh mức 47.000-50.000 đồng/kg, tương đương với tuần trước. Ngưỡng cao nhất tại BR-VT đã chạm mức 50.000 đồng/kg. Đồng Nai chốt mức thấp nhất là 47.500 đồng/kg.

Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản, Bộ NN-PTNT cho biết, 8 tháng năm 2020, xuất khẩu hồ tiêu đạt 203 ngàn tấn với 445 triệu USD, giảm 7,4% về khối lượng và giảm 20% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019.

Theo dự báo của Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam, sản lượng hồ tiêu đạt khoảng 240.000 tấn, giảm 15% so với năm 2019. Điều này gây thêm khó khăn cho các nhà xuất khẩu tiêu. Theo đó, mục tiêu xuất khẩu 280.000 tấn tiêu, với trị giá đạt 800 triệu USD cũng được dự báo còn nhiều khó khăn.

LỆ HẰNG