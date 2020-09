Giá heo trên đà "hạ nhiệt", cuối năm sẽ bình ổn?

Trong vòng 1 tháng trở lại đây, giá heo hơi liên tục giảm, hiện về mức 80.000 đồng/kg. Ngoài nguyên nhân người chăn nuôi tích cực tăng đàn, tái đàn; việc nhập khẩu heo sống thời gian qua cũng là yếu tố tác động tích cực làm cho giá giảm. Với đà này, dự báo đến cuối năm thị trường thịt heo sẽ bình ổn.

Người dân mua thịt heo tại chợ Vũng Tàu.

Ghi nhận tại BR-VT ngày 10/9, giá thịt heo hơi ở mức 80.000 đồng/kg. So với cách đây khoảng 3 tháng, giá heo hơi trên thị trường đã giảm 15.000-20.000 đồng/kg. Ghi nhận tại một số chợ truyền thống như chợ Vũng Tàu, Rạch Dừa, Long Điền, Bà Rịa… thịt heo bán lẻ đã giảm 20.000-30.000 đồng/kg. Tại chợ Vũng Tàu, thịt heo ba rọi từ 170.000-185.000 đồng/kg, thịt nạc 130.000 đồng/kg, sườn non 185.000 đồng/kg. Còn tại chợ Rạch Dừa, mức giá thịt heo cũng được các tiểu thương niêm yết ở mức từ 130.000-180.000 đồng/kg.

Đánh giá của các DN kinh doanh thịt heo cho thấy, giá heo hơi theo đà hạ nhiệt là do người chăn nuôi tích cực tăng đàn, tái đàn. Ngoài ra, từ ngày 12/6, Bộ NN-PTNT mới cho phép DN nhập khẩu heo sống từ Thái Lan vào Việt Nam giết mổ làm thực phẩm và tính đến ngày 1/8 đã có 36 lượt DN đăng ký nhập khẩu hơn 4,7 triệu con heo từ Thái Lan. Ngoài ra, trong 7 tháng qua đã có 27 lần DN đăng ký nhập 292.590 con heo giống từ nước ngoài về Việt Nam và sẽ nhập tiếp 410.000 con trong các tháng tiếp theo của năm 2020 để chuẩn bị phục vụ nhu cầu tái đàn, phục hồi chăn nuôi.

Cùng nhận định này, các hộ chăn nuôi heo trên địa bàn tỉnh cũng cho rằng, giá heo hơi đang trên đà giảm là do nguồn cung đã phần nào được cải thiện so với trước. Đặc biệt, cuối năm và Tết Nguyên đán, nhu cầu tiêu thụ thịt heo tăng mạnh, vì thế vào thời điểm này, ngành chăn nuôi đang lên kế hoạch đầu tư để tăng đàn.

Người dân mua thịt heo tại Siêu thị Co.op Mart Vũng Tàu.

Theo xu thế, giá heo chắc chắn phải giảm vì tổng lượng heo tái đàn đã tăng lên đáng kể. Theo số liệu mà Bộ NN-PTNT cung cấp, hiện tổng đàn heo của cả nước đã tăng lên con số 24,9 triệu con (bằng 80% tổng lượng ở thời điểm trước khi xảy ra dịch bệnh). Trong đó, tổng lượng heo thịt do 16 doanh nghiệp, tập đoàn lớn nuôi liên tục tăng cao từ tháng 6 đến nay (trong tháng 7 tăng 17%, kế hoạch đến cuối quý 3 tăng 68% so với thời điểm 1/1/2020). Còn tại BR-VT, ông Giao Văn Sỹ, Trưởng Phòng Chăn nuôi, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh cho biết, nguồn cung thịt heo tại BR-VT đang dần ổn định. Tính đến nay, tổng đàn heo của tỉnh đã ở mức gần 450 ngàn con. Trong khi đó, tổng số heo nái còn khoảng 40 ngàn con có thể sản xuất ra gần 1 triệu heo thịt, đủ đáp ứng cho nhu cầu khoảng 45 ngàn heo thịt/tháng của tỉnh. Do đó, nguồn cung thịt heo là không thiếu. “Thời gian tới, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh tiếp tục hỗ trợ bà con nông dân, chủ các trang trại tổ chức tái đàn heo theo hướng an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh. Cùng với đó, ngành chức năng hướng dẫn DN, cơ sở cung cấp heo giống tăng cường nhân giống, cung ứng heo giống chất lượng để người chăn nuôi, DN tái đàn thuận lợi. Ngoài ra, Nhà nước cần áp dụng giải pháp mạnh và đưa mặt hàng thịt heo vào diện bình ổn giá; yêu cầu các DN phải kê khai giá bán thịt heo”, ông Sỹ nói thêm.

Bài, ảnh: SONG BÌNH