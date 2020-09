Kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh Trung thu

Sáng 11/9, Đoàn liên ngành kiểm tra an toàn thực phẩm tỉnh do bác sĩ Tiêu Văn Linh, Chi Cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh làm Trưởng đoàn đã kiểm tra 3 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn TX.Phú Mỹ, bao gồm: Hộ kinh doanh Minh Đồng Khánh (tổ 11, khu phố Mỹ Tân, phường Mỹ Xuân); Chi nhánh Liên hiệp HTX Thương mại TP.Hồ Chí Minh - Co.op Mart Tân Thành (Quốc lộ 51, tổ 12, khu phố Tân Phú, phường Phú Mỹ); Hộ kinh doanh Hoàng Gia (tổ 16, ấp Thị Vải, phường Mỹ Xuân).

Các thành viên trong Đoàn liên ngành kiểm tra an toàn thực phẩm tỉnh kiểm tra bánh Trung thu được bày bán tại Co.op Mart Tân Thành.

Qua kiểm tra thực tế, Đoàn liên ngành kiểm tra an toàn thực phẩm tỉnh ghi nhận, khu vực sản xuất, kinh doanh của các cơ sở sạch sẽ; nhân viên có trang phục bảo hộ lao động đầy đủ; nguyên liệu và phụ gia phẩm có nguồn gốc rõ ràng và đang còn hạn sử dụng; có kho bảo quản nguyên liệu, phụ gia thực phẩm và thành phẩm… Riêng tại Hộ Kinh doanh Hoàng Gia, Đoàn đã chỉ ra một số thiếu sót về quy định an toàn vệ sinh thực phẩm như: Cơ sở chưa xuất trình phiếu xét nghiệm kiểm soát chất lượng của 10/10 sản phẩm; chưa xuất trình bản tự công bố sản phẩm đối với các loại sản phẩm bánh bao gói sẵn; trang thiết bị sản xuất không bảo đảm vệ sinh.

Tin, ảnh: TUỆ LÂM