Đồng bộ các giải pháp tái cơ cấu ngành du lịch

Năm 2021, xác định du lịch vẫn tiếp tục ảnh hưởng bởi COVID-19, ngành du lịch đã chủ động kế hoạch thu hút du khách và chuẩn bị tiền đề cho chặng đường dài tiếp theo.

Thu hút các thương hiệu du lịch chuyên nghiệp, đủ năng lực cạnh tranh quốc tế là mục tiêu của ngành du lịch trong giai đoạn 2021-2025. Trong ảnh: Du khách trải nghiệm tắm khoáng nóng tại Mirena Binh Chau.

ĐIỂM SÁNG CỦA CẢ NƯỚC

Năm 2020, ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 khiến lượng khách và doanh thu du lịch cả nước sụt giảm mạnh. Thế nhưng, trong bối cảnh chung đó, BR-VT đã chủ động bứt phá và gặt hái thành quả tích cực. Theo ông Trịnh Hàng, Giám đốc Sở Du lịch, nhờ sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời từ Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, sự đoàn kết đồng lòng của cộng đồng DN trong phòng dịch đã giúp BR-VT giữ hình ảnh an toàn, uy tín, chất lượng.

Sau mỗi lần dịch được kiểm soát chặt trong cộng động, BR-VT luôn đi đầu phát động kích cầu, truyền thông rầm rộ. Các đợt kích cầu được khối DN du lịch hưởng ứng nhiệt tình. Các cam kết giảm giá không giảm chất lượng dịch vụ, đón khách và chủ động phòng dịch chặt chẽ đã giúp lan xa hình ảnh an toàn, thân thiện, mến khách.

Thế mạnh du lịch nội địa được phát huy mạnh mẽ với dòng khách chính đến từ Đông và Tây Nam bộ. Thống kê của Sở Du lịch, năm 2020, BR-VT đón hơn 10,8 triệu lượt khách, đạt 60,34% kế hoạch năm, giảm 30,15% so với năm 2019; doanh thu du lịch đạt 11.929 tỷ đồng, đạt 62,26% kế hoạch năm, giảm 27,96% so với năm 2019. Đặc biệt, 3 tháng thấp điểm của du lịch cả nước (tháng 10, 11, 12) nhưng lượng khách đổ về BR-VT vẫn tăng mạnh. Nhiều khách sạn, KDL kín khách vào cuối tuần. Đây là niềm vui lớn cho du lịch BR-VT vì xuyên suốt quá trình phát triển ngành chưa có năm nào mùa thấp điểm tín hiệu thị trường lại tốt như thế. Những cơ sở lưu trú quy mô nhỏ tạm dừng hoạt động sau những lần dịch bùng phát cũng đã mở cửa trở lại, việc làm trong ngành du lịch được khôi phục.

Thành quả trên được giới du lịch cả nước ghi nhận, đánh giá cao. Ông Nguyễn Trùng Khánh, Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch nhận xét, so với các tỉnh, thành du lịch biển trên cả nước, BR-VT đã thể hiện sự chủ động và quyết tâm phục hồi du lịch sớm nhất bằng hàng loạt sự kiện kích cầu, quảng bá hình ảnh. Nhờ vậy, hiệu quả mang lại cũng tích cực nhất. Đến thời điểm này, toàn bộ khối DN dịch vụ du lịch trên địa bàn đã mở cửa hoạt động trở lại. Lượng khách và doanh thu du lịch tăng nhanh, ngành du lịch BR-VT đang trên đà phục hồi tốt. “Du lịch Việt Nam xác định dòng khách chính trong giai đoạn này và sang năm 2021 vẫn là khách nội địa với khẩu hiệu “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam”. Với lợi thế du lịch biển duy nhất trong khu vực Đông Nam Bộ và quyết tâm của chính quyền BR-VT chắc chắn sẽ đưa du lịch phát triển xứng tầm”, ông Nguyễn Trùng Khánh nói.

AN TOÀN VÀ TRẢI NGHIỆM MỚI

Dự báo năm 2021 dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, ngành du lịch sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch để giữ gìn điểm đến an toàn. Theo ông Trịnh Hàng, quan trọng nhất đối với du lịch hiện nay là an toàn. Chỉ cần lơ là, chủ quan sẽ khiến cũng công sức trong phòng chống dịch, nỗ lực xây dựng điểm đến an toàn suốt thời gian qua không còn ý nghĩa. Do đó, Sở Du lịch tiếp tục kiểm tra, yêu cầu DN cam kết phòng dịch, tự đánh giá mức độ an toàn, công khai kết quả phòng dịch trên hệ thống bản đồ chống dịch của ngành (http://safe.tourism.com.vn).

Ông Hàng cho biết thêm, ngoài ưu tiên tính an toàn, ngành sẽ tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các ngành triển khai các gói chính sách hỗ trợ cho DN du lịch và kiến nghị Chính phủ, các bộ ngành Trung ương tháo gỡ khó khăn; nâng chất lượng sản phẩm, khai thác sâu hơn những sản phẩm đang có và mở rộng những sản phẩm mới để tăng tính trải nghiệm mới phù hợp với thị hiếu khách nội địa, đồng thời chuẩn bị các điều kiện khôi phục hoạt động du lịch quốc tế.

Năm 2021, ngành dự kiến tổ chức một số sự kiện văn hóa du lịch quy mô lớn như hội chợ du lịch trực tuyến; tuần lễ văn hoá-ẩm thực-du lịch và sức khoẻ; tham gia các chương trình kết nối du lịch giữa các tỉnh, thành Đông Nam bộ như: Lễ hội Tết Việt, lễ hội bánh tráng Trảng Bàng, Hội chợ Du lịch Quốc tế TP.Hồ Chí Minh… Về lâu dài, ngành du lịch cũng đã xây dựng các giải pháp căn cơ nhằm bước vào giai đoạn phát triển mới theo mục tiêu bền vững và chất lượng hơn.

Cụ thể, ngành đặt mục tiêu hoàn thành và đưa vào sử dụng dự án du lịch thông minh, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong du lịch; thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao; huy động các nguồn lực để đẩy mạnh và triển khai đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch; phục hồi thương hiệu các địa danh du lịch nổi tiếng; phối hợp với các ngành, địa phương rà soát, dành quỹ đất thu hút đầu tư những thương hiệu du lịch chuyên nghiệp, đủ năng lực cạnh tranh quốc tế; xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế đêm, kinh tế du thuyền, thúc đẩy du lịch đường biển; mở rộng liên kết, hợp tác phát triển du lịch, tập trung tuyên truyền quảng bá điểm đến BR-VT trên các kênh trực tuyến, mạng xã hội, cập nhật các xu hướng, trào lưu mới để tiếp cận các nguồn khách tiềm năng; đẩy mạnh liên kết phát triển du lịch vùng, mở rộng liên kết hợp tác trong và ngoài nước.

“Những việc làm trên sẽ được triển khai đồng bộ nhằm phát triển, định vị thương hiệu du lịch tỉnh theo hướng nâng chất lượng trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế, nâng tỷ trọng đóng góp của ngành trong GRDP toàn tỉnh, thực hiện mục tiêu đưa du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực thúc đẩy mạnh mẽ kinh tế-xã hội của tỉnh giai đoạn 2021-2025”, ông Trịnh Hàng nói.

Năm 2021, BR-VT tổ chức nhiều đợt kích cầu, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ đến du khách. Trong ảnh: Du khách tham quan Nhà Lớn Long Sơn.

Bài, ảnh: MINH HƯƠNG