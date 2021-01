Phấn đấu tăng 9,66% doanh thu du lịch

Năm 2021, ngành du lịch đặt mục tiêu tăng doanh thu 9,66% so với năm 2020, trong đó doanh thu dịch vụ lưu trú tăng 11,02%, doanh thu dịch vụ lữ hành tăng 11,27%. Tổng lượng khách tăng 9,65% so với năm 2020, trong đó khách lưu trú tăng 9,66%.

Để thực hiện mục tiêu trên, ngành du lịch đề ra các giải pháp: tháo gỡ các điểm nghẽn trong triển khai các dự án du lịch nhằm tạo môi trường thuận lợi cho DN và cộng đồng tham gia phát triển du lịch; huy động các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật ngành du lịch.

Được biết, năm 2020, ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 khiến lượng khách và doanh thu du lịch cả nước giảm nhiều so với cùng kỳ. Tuy nhiên, nhờ ưu thế nằm ở trung tâm khu vực Đông Nam bộ và các đợt kích cầu kịp thời, BR-VT nằm trong nhóm các tỉnh, thành có mức sụt giảm thấp nhất. Cụ thể, về lượng khách, BR-VT đón hơn 10,8 triệu lượt, đạt 60,34% kế hoạch năm, giảm 30,15% so với năm 2019; doanh thu du lịch đạt 11.929 tỷ đồng, đạt 62,26% kế hoạch năm, giảm 27,96% so với năm 2019.

ĐĂNG KHOA