Sức hấp dẫn vượt trội của du lịch BR-VT

Dịch COVID-19 như một “cơn bão” quét qua ngành “công nghiệp không khói” cả nước. Tuy nhiên, du lịch BR-VT vẫn có sức hấp dẫn vượt trội, đóng góp to lớn vào nền kinh tế địa phương.

Carmelina Beach Resort (Hồ Tràm, xã Phước Thuận, Xuyên Mộc) thu hút đông khách nghỉ dưỡng. Trong ảnh: Du khách nhận phòng tại Carmelina Beach Resort.

PHÁT TRIỂN CHIỀU SÂU

Cách đây hơn chục năm, hoạt động kinh doanh và hạ tầng phục vụ du lịch chỉ co cụm ở Bãi Sau, Bãi Trước, Long Hải. Thế nhưng hiện nay vùng du lịch đã lan nhanh và trải rộng trên chiều dài khoảng 100km đường bờ biển (chưa kể Côn Đảo). Những khu vực được xem là “vùng sâu, vùng xa” trước đây như: Phước Hải (Đất Đỏ), Bình Châu- Hồ Cốc - Hồ Tràm (huyện Xuyên Mộc), Côn Đảo giờ đã chuyển mình thành trọng tâm du lịch của tỉnh nhờ cảnh quan, khí hậu trong lành, giao thông thông suốt, hạ tầng điện nước đủ đầy và nhiều cơ sở lưu trú cao cấp hình thành. Hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh có sự tăng trưởng vững chắc.

Khi lượng khách tăng doanh thu du lịch cũng tăng tỷ lệ thuận. Nếu như trong giai đoạn 1997-2013, doanh thu du lịch chỉ tăng gấp 7 lần (năm 1997 đạt hơn 400 tỷ đồng, năm 2013 là 2.895 tỷ đồng) thì năm 2020 doanh thu du lịch đạt 11.929 tỷ đồng, tăng gần 30 lần so với năm 1997. Dòng khách đến BR-VT ngày càng chất lượng, chi tiêu rộng hầu bao hơn.

Dịch vụ tại các khách sạn, resort trên cung đường ven biển cao cấp, đầy đủ. Trong ảnh: Du khách tắm hồ bơi tràn tại khách sạn CAO (179, Thuỳ Vân, TP.Vũng Tàu).

Theo ông Trịnh Hàng, Giám đốc Sở Du lịch việc du khách chi tiêu nhiều cho du lịch là do chất lượng dịch vụ, sản phẩm được nâng tầm cao cấp hơn. Nếu như trước đây, các DN du lịch chủ yếu dựa vào lợi thế sẵn có từ biển, ít đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất và đội ngũ nhân lực thì hiện nay vấn đề này đã được nhiều DN quan tâm và có chiến lược đầu tư phát triển đồng bộ, lâu dài, nhất là các khu vực trọng điểm. Ở hầu hết khách sạn đều cung ứng chuỗi dịch vụ đáp ứng nhu cầu ăn, ngủ, nghỉ cho khách. Ngoài ra, các tiện ích bổ sung như: wifi, bar, ẩm thực nướng về đêm, phòng trà, quầy lưu niệm, tổ chức tour tham quan… tăng giá trị cộng thêm cho khách lưu trú cũng được chú trọng. Một số DN còn bắt tay liên kết thành nhóm cung ứng dịch vụ liên hoàn dưới nhiều hình thức như: Sử dụng dịch vụ tại bất kỳ một DN trong nhóm đồng nghĩa được giảm giá hoặc tặng dịch vụ của các DN cùng liên kết; tặng voucher và nhiều ưu đãi bất ngờ… Đặc biệt, chuỗi khách sạn, resort cao cấp hình thành ngày càng nhiều, khai thác lợi thế biển và phong cảnh hữu tình ven biển tạo nên hành lang kết nối BR-VT với tuyến du lịch ven biển Nam Trung bộ.

Minera Binh Chau mới được nâng cấp đầu tư hoàn chỉnh trong năm 2020 với tổng vốn gần 1.500 tỷ đồng.

Bà Phan Yến Ly, đại diện Lữ hành Saigontourist cho hay, Saigontourist đang bán nhiều tour về BR-VT, song tuyến ven biển Hồ Tràm - Hồ Cốc - Bình Châu - Phước Hải hấp dẫn khách khu vực Đông Nam bộ nhất nhờ chuỗi resort và dịch vụ được đầu tư bài bản, cao cấp, không gian thoáng đạt, xa khu dân cư, nối tiếp nhau trên cung đường ven biển thuận lợi cho các DN lữ hành xây dựng tour du lịch MICE, tour nghỉ dưỡng tránh dịch, tour sống chậm... “Khách thích ở 5 sao có ngay The Grand Ho Tram Strip Resort & Casino hay Melia Ho Tram; 4 sao có Carmelina Beach resort, Vietsovpetro Resort, Minera Binh Chau, Seava Ho Tram, Hồ Tràm Beach, Lan Rừng Resort Phước Hải, Oceanami Villas & Beach Club; Hương Phong - Hồ Cóc Beach Resort (3 sao)… Hiện nay, chuỗi căn hộ, condotel của một số tập đoàn đang trong quá trình xây dựng tại khu vực trên hứa hẹn sẽ cung cấp thêm lượng lớn phòng và các dịch vụ cao cấp đi kèm nâng đẳng cấp cho du lịch BR-VT”, bà Phan Yến Ly nói.

AN TOÀN - ẤN TƯỢNG

Bên cạnh việc nâng chất lượng hệ thống dịch vụ, sự chuyển biến tư duy làm du lịch theo hướng an toàn - ấn tượng - thân thiện được xem là cốt lõi giúp ngành du lịch phát triển thời gian qua. Theo đó, các địa phương tiếp tục giữ môi trường du lịch sạch đẹp, không ăn uống, xả rác trên bãi tắm, nơi công cộng. Công tác tuyên truyền, vận động, nêu gương, giáo dục người dân thực hiện văn minh du lịch kết hợp kiểm tra liên ngành ở một số cơ sở kinh doanh du lịch đã có tác dụng răn đe, xóa sổ tình trạng buôn bán chụp giựt, dối gạt khách. Việc bảo đảm an toàn cho du khách được quan tâm, trong đó, an toàn tuyệt đối trong dịch COVID-19 là thành quả quan trọng nhất.

Ông Phạm Ngọc Hải, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh nhớ lại, khi dịch COVID-19 bùng phát, ngoại trừ thời gian thực hiện giãn cách xã hội lần đầu theo quy định của Chính phủ, còn lại BR-VT vẫn duy trì đón khách nhưng nâng mức cảnh báo, bắt buộc các cơ sở du lịch kiểm soát chặt nguồn khách và thực hiện quy định phòng dịch. Nhờ đó, BR-VT không có ca lây nhiễm trong cộng đồng, hình ảnh an toàn được giữ vững. “Thành quả trên đã tạo tiếng vang giúp BR-VT thu hút phân khúc khách tránh dịch dài ngày. Các resort: Melia Hồ Tràm, Marina Bay Vũng Tàu Resort & Spa, Oceanami Villas & Beach Club, Lan Rừng Resort Phước Hải… trở thành nơi nghỉ dưỡng tránh dịch của du khách đến từ khu vực Đông Nam bộ”, ông Phạm Ngọc Hải cho hay.

Năm 2021, dự báo dịch COVID-19 còn diễn biến khó lường, ngành du lịch xác định kinh doanh trong thế phòng dịch. Bên cạnh tiếp tục thực hiện chặt quy trình phòng dịch, ngành du lịch sẽ đẩy nhanh tiến độ dự án du lịch thông minh nhằm khai thác tiện ích công nghệ số vào quảng bá, xúc tiến du lịch phù hợp với điều kiện phòng dịch, tiếp tục tổ chức nhiều đợt kích cầu du lịch, khảo sát tuyến điểm, phát triển sản phẩm mới song song với nâng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ làm du lịch.

“Sở Du lịch được UBND tỉnh giao xây dựng tiêu chí, quy trình mời thầu, lựa chọn nhà đầu tư vào các dự án: Vườn thú hoang dã Safari, KDL Lâm viên Núi Dinh và KDL nghỉ dưỡng Cỏ May 2. Đây là những dự án trọng điểm của tỉnh, hứa hẹn tạo đột phá về sản phẩm mới cho du lịch trong những năm tới. Hiện bộ tiêu chí đã được lấy ý kiến các sở, ngành. Sở Du lịch đang tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh ban hành bộ tiêu chí để sớm lựa chọn nhà đầu tư vào các dự án trên”, ông Trịnh Hàng nói.

Năm 2021, ngành du lịch đặt mục tiêu tăng 9,66% doanh thu và 9,65% lượng khách so với năm 2020. Trong đó, doanh thu lưu trú tăng 11,02%, doanh thu lữ hành tăng 11,27% so với năm 2020.

Bài, ảnh: KHÁNH HẰNG