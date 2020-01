Du lịch dịp tết dương lịch: Bãi tắm, điểm vui chơi thông thoáng

Tết Dương lịch 2020 cả nước được nghỉ 1 ngày. Kỳ nghỉ ngắn nên dù thời tiết nắng đẹp nhưng bãi tắm, các cơ sở lưu trú, điểm vui chơi trên toàn tỉnh chủ yếu đón người dân địa phương vui chơi, thư giãn, còn khách du lịch thưa vắng.

Bãi Sau thoáng rộng, du khách thoả thích vui chơi.

Sáng 1/1, ghi nhận trên toàn tuyến biển từ Vũng Tàu đến Xuyên Mộc lượng người tắm biển, tham gia các hoạt động trên biển chủ yếu là người dân địa phương, khách du lịch đi theo nhóm nhỏ, không có các đoàn lớn chơi teambuilding.

Từ sáng sớm, KDL Thùy Dương bắt đầu đón những nhóm khách từ 20 đến 30 người/nhóm đến tắm biển, vui chơi. Những nhóm khách này mua vé vào cổng, sử dụng dịch vụ ăn uống tại chỗ hoặc mua hải sản từ chợ Bà Rịa, Long Hải, Phước Hải đến tổ chức ăn uống, ca hát. Bà Vũ Thị Hiền (ở 487/18 Phan Văn Trị, phường 5, Q.Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh) cho biết, nghỉ Tết Dương lịch chỉ được 1 ngày, bà chọn KDL Thùy Dương cho con cháu du lịch, nghỉ ngơi vì khoảng cách đi về phù hợp, hải sản lại tươi ngon. “Cứ kỳ nghỉ ngắn gia đình tôi lại về BR-VT tắm biển, nghỉ ngơi và ăn hải sản vì các chợ ven biển đều bán hải sản tươi sống. Thích loại gì chọn loại đó, cả nhà ăn uống, tắm biển thỏa thích mà giá cả rất phải chăng”, bà Hiền nói.

Kỳ nghỉ ngắn, bà Vũ Thị Hiền (ở 487/18 Phan Văn Trị, phường 5, Q.Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh) lại đưa gia đình về BR-VT du lịch. Trong ảnh: Bà Vũ Thị Hiền và con gái nướng hải sản tại KDL Thùy Dương.

Khảo sát tất cả các KDL, cơ sở lưu trú trên toàn tỉnh, lượng khách du lịch, nghỉ dưỡng dịp này chủ yếu đến từ TP.Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, sáng đi chiều về. Khách ở lại qua đêm rất ít. Đêm 31/12 các khách sạn, resort sát biển, vị trí đẹp chỉ bán được 70-80% lượng phòng. Giá bán giảm từ 20-30% so với dịp cuối tuần. Khách không đặt phòng trước mà sau khi xem chương trình nghệ thuật, countdown đón năm mới tại Bãi Trước mới đến đặt phòng.

Đại diện KDL Gió Biển cho biết, đêm 31/12, KDL Gió Biển bán được 70% lượng phòng, khách mua phòng rất trễ. Đến sáng 1/1 thì đồng loạt trả phòng. Ông Hoàng Văn Thiện, Phó Giám đốc cụm khách sạn Grand-Palace-Rex cũng cho biết, tối 31/12, khách sạn bán được 50% trên tổng số 278 phòng, trong đó có gần 20% là khách nước ngoài.

Thanh tra Sở Du lịch làm việc với đại diện Ban quản lý các KDL Long Điền nghe báo cáo công tác bố trí cứu hộ trên các bãi tắm.

Theo ông Phạm Khắc Tộ, Giám đốc Ban quản lý KDL TP.Vũng Tàu, từ sáng sớm 1/1,Bãi Sau đã có người tắm biển, vui chơi rải đều trên toàn tuyến. Bà Trần Kim Hoàn, Giám đốc Ban quản lý các KDL Đất Đỏ cho biết, từ tối 31/12 đến trưa 1/1 các KDL trên địa bàn đón khoảng 2.200 khách du lịch.

Thanh tra Sở Du lịch thực tế KDL Thùy Dương.

Tuy lượng khách không đông nhưng các lực lượng chức năng vẫn tăng cường kiểm tra, bảo đảm an ninh, an toàn cho du khách. Sáng 1/1, Thanh tra Sở Du lịch làm việc với Ban quản lý các KDL Long Điền, Đất Đỏ và một số điểm kinh doanh du lịch nắm tình hình, lượng khách đến địa phương, nhắc nhở tăng cường cứu hộ, thực hiện bán đúng giá niêm yết và phục vụ khách chu đáo. Ông Lê Văn Hùng, Phó Chánh thanh tra Sở Du lịch cho biết, đến thời điểm này, chưa ghi nhận bất cứ trường hợp nào tăng giá dịch vụ hoặc bán quá giá niêm yết, an toàn cho du khách được đảm bảo tốt.

Tin, ảnh: ĐĂNG KHOA