Giá cao, tour Tết vẫn sôi động

Chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán. Theo báo giá của các DN du lịch, các tour có phương tiện đi lại bằng đường hàng không hầu hết đều tăng giá từ 30% so với ngày thường, tour đường bộ cũng tăng từ 5-10%. Thế nhưng, không vì thế mà mùa du lịch Tết kém sôi động.

Đà Lạt khí hậu mát mẻ, hoa khoe sắc và có nhiều điểm tham quan mới nên luôn thu hút đông khách du lịch đến nghỉ dưỡng. Trong ảnh: Du khách tham quan khu du lịch Vĩnh Tiến, Đà Lạt.

NHIỀU TOUR BAY “GIỜ ĐẸP” CHỐT SỔ

Từ giữa tháng 12 đến nay, mỗi ngày văn phòng Vietravel chi nhánh Vũng Tàu đón tiếp rất nhiều khách cá nhân, nhóm gia đình đến tìm hiểu tour du xuân. Đại diện Vietravel cho biết, các điểm đến trong nước được du khách đăng ký nhiều trong dịp Tết Canh Tý là tuyến miền Bắc (6 ngày 5 đêm), miền Trung, Đà Lạt, Buôn Mê Thuột, Phú Quốc (lộ trình 4 ngày 3 đêm). Ở tuyến nước ngoài, ngoài các thị trường truyền thống như Thái Lan, Singapore, Malaysia, năm nay khách có xu hướng dịch chuyển đi các tuyến xa, thời gian từ 6 ngày 5 đêm như: Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc, Nhật Bản, châu Âu... Hiện Vietravel đã khóa sổ các tuyến Đà Lạt, Nha Trang khởi hành mùng 2, 3 Tết vì dịch vụ tại điểm đến đã quá tải. Tour Đà Nẵng, Phú Quốc đi máy bay khởi hành buổi sáng mùng 2, 3 Tết cũng đã hết chỗ dù giá vé máy bay tăng khoảng 30% so với ngày thường. “Vietravel có khoảng 80 tuyến trong nước và gần 300 tour đi nước ngoài trong mùa Tết. Thời điểm này đã hoàn thành gần 85% chỉ tiêu kinh doanh đề ra”, bà Huỳnh Phan Phương Hoàng, Phó Tổng giám đốc Công ty Vietravel cho biết thêm.

Bà Đoàn Thị Thanh Trà, Giám đốc Ban Tiếp thị-Truyền thông Saigontourist cũng cho biết, các tour Tết nước ngoài đường xa cần xin visa được Lữ hành Saigontourist mở bán từ sớm như Úc, châu Âu, New Zealand, Nam Phi đến thời điểm này đã bán hết chỗ. Các tuyến gần hơn như Thái Lan, Singapore, Malaysia giá tour đều cao hơn so với ngày thường từ 30-35%. Chẳng hạn, một số tour đi Thái Lan những ngày trong năm chỉ 6,5-9 triệu đồng/người nhưng trong những ngày Tết lên tới 11-13 triệu đồng/người do giá vé máy bay tăng cao. Đặc biệt, các tour khởi hành ngày đẹp, giờ đẹp mùng 2, 3 Tết giá cao hơn ngày thường gần 40%. “Ở tuyến trong nước, tour đường bộ tham quan miền Tây, Tây Nguyên và các tour đường bay đi miền Bắc, Phú Quốc, Côn Đảo thu hút đông khách hơn cả”, bà Trà cho hay.

Do giá vé máy bay quá cao nên một số DN lữ hành xây dựng tour tách riêng vé máy bay ra khỏi hành trình để du khách dễ lựa chọn. CD Tours đã chốt tour miền Bắc 7 ngày đi Hà Nội-Hạ Long-Sapa-Mộc Châu, Nha Trang, Đà Lạt khởi hành mùng 2 Tết. DN này không làm tour nước ngoài do vé máy bay khan hiếm và quá cao.

Đà Lạt vẫn là điểm đến hàng đầu được nhiều người chọn trong dịp Tết. Trong ảnh: Du khách tham quan Làng hoa Vạn Thành (Đà Lạt).

TĂNG THÊM TOUR

Các DN lữ hành nhận định, từ tháng 1/2020 trở đi, khi các công ty, xí nghiệp công bố mức thưởng Tết, chắc chắn lượng khách mua tour, thanh toán cọc giữ chỗ sẽ tiếp tục tăng cao. Hiện Vietravel tiếp tục đẩy mạnh bán các tour hành hương đất Phật, đến những nơi khí hậu trong lành, cảnh quan đẹp như Nepal, Bhutan, Ấn Độ và các tour charter (thuê bao nguyên chuyến bay) đi đảo Tam Á, Hải Nam, Ân Thi (Trung Quốc), Fukushima (Nhật Bản)… Đồng thời tiếp tục chương trình ưu đãi cho khách mua tour Tết hoàn tất thanh toán tour có ngày khởi hành đến hết ngày 31/3/2020. Cụ thể, giảm giá trực tiếp khi khách kích hoạt VietravelPlus hoặc đăng ký kích hoạt VietravelPlus tại thời điểm mua tour. Các mức giảm gồm: 100 ngàn đồng/khách cho các tour đi bằng xe và tour Campuchia; 250 ngàn đồng/khách đối với các tour trong nước đi bằng máy bay và tour Đông Nam Á; 350 ngàn đồng/khách các tour: Đài Loan, Trung Quốc, Hàn Quốc, Hồng Kông, charter Fukushima; 600 ngàn đồng/khách tour châu Phi, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, tour tàu biển Đông Nam Á; 1,2 triệu đồng/khách tour Âu - Úc - Mỹ - Canada - New Zealand - tour tàu biển Đông Bắc Á. Khách đi theo nhóm từ 7 người trở lên mua tour charter Fukushima được cộng ngay mức ưu đãi giảm thêm 500 ngàn đồng/khách và giảm 800 ngàn đồng/khách đối với các tour châu Âu, châu Úc, châu Mỹ. Khách mua tour tại Vietravel Chi nhánh Vũng Tàu và Phòng đăng ký du lịch Bà Rịa còn được tham gia thêm chương trình bốc thăm trúng thưởng mỗi tháng 1 chiếc đồng hồ hình bản đồ thế giới và dự bốc thăm cuối kỳ coupon du lịch trị giá 10 triệu đồng.

Saigontourist ưu đãi đến 4 triệu đồng/khách tour Mỹ khởi hành dịp Tết và vẫn tiếp tục nhận hồ sơ xin visa tùy vào lịch phỏng vấn của Tổng Lãnh sự quán Mỹ. Giá tour đi Bờ Tây- Mỹ (7 ngày), ở khách sạn 4 sao, khởi hành ngày 25, 26/1 còn 55,999 triệu đồng/khách; tour Bờ Đông - Mỹ (7 ngày) khách sạn 4 sao, khởi hành ngày 27/1, giá 58,999 triệu đồng/khách; tuyến bờ Đông - bờ Tây - Mỹ (10 ngày), khởi hành ngày 25/1, giá 82,999 triệu đồng/khách.

Dịp này, Lữ hành Saigontourist cũng phối hợp với hàng không Vietjet mở tour bay thẳng Ấn Độ (7 ngày) với giá 29,99 triệu đồng/khách, tour sẽ chốt sổ đến ngày 6/1 và khởi hành ngày 26/1. Theo bà Thanh Trà, các tuyến Đông Bắc Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan vẫn rất thu hút khách. Do đó, Lữ hành Saigontourist tiếp tục phối hợp với hàng không giữ thêm vé máy bay các tuyến trên nhằm đáp ứng nhu cầu tăng cao của du khách với mức giá tour không đổi. Bà Thanh Trà cho biết thêm, tour Hàn Quốc (từ 4 - 6 ngày) của Saigontourist còn nhận khách đến ngày 7/1, khởi hành từ 25/1 đến 3/2, giá từ 15,99 triệu đồng/khách; tour Nhật Bản (từ 4 - 6 ngày), khởi hành từ 25/1 đến 2/2, giá từ 23,99 triệu đồng còn nhận khách đến ngày 3/1.

Bài, ảnh: ĐAN CHÂU