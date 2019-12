Đầu tư vào du lịch - Hấp dẫn các tập đoàn lớn

Xác định du lịch tiếp tục là 1 trong 5 ngành kinh tế mũi nhọn, BR-VT đang triển khai nhiều biện pháp để tiếp tục khơi dậy tiềm năng, thu hút các DN, tập đoàn lớn đầu tư vào lĩnh vực này.

Ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn FLC trình bày ý tưởng đầu tư các dự án du lịch, bất động sản trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

HẤP DẪN NHÀ ĐẦU TƯ

Thời gian qua, BR-VT đã trở thành điểm đến của du khách trong và ngoài nước nhờ cơ sở hạ tầng phát triển, chất lượng dịch vụ ngày càng được nâng cao… Hàng loạt bãi tắm, các resort cao cấp chạy dọc khắp bờ biển hoạt động hiệu quả, thu hút hàng triệu lượt khách mỗi năm. Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu, suối nước nóng Bình Châu thích hợp với nhu cầu du lịch nghỉ dưỡng, chữa bệnh… Vài năm gần đây, hàng loạt tuyến đường huyết mạch trên địa bàn đang gấp rút triển khai hoặc dần đưa vào sử dụng như: đường liên cảng Cái Mép-Thị Vải (giai đoạn 1), Quốc lộ 56 tuyến tránh TP.Bà Rịa, đường Phước Hòa-Cái Mép, đường 991B… Song song đó, các dự án hạ tầng giao thông kết nối vùng như cao tốc Bến Lức - Long Thành, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu, sân bay Quốc tế Long Thành, sân bay lưỡng dụng Hồ Tràm từng bước chuyển động, cộng thêm lợi thế du lịch biển duy nhất so với các tỉnh, thành khu vực Đông Nam bộ nên những năm gần đây BR-VT thu hút rất nhiều tập đoàn, DN lớn đến tìm kiếm cơ hội đầu tư vào du lịch nghỉ dưỡng.

Mới đây nhất ngày 13/12, Công ty CP Tập đoàn Sovico (Sovico Group), sáng lập và điều hành hãng hàng không Vietjet Air, cổ đông chính và điều hành quản trị Ngân hàng Phát triển Hồ Chí Minh - HD Bank đã gặp gỡ lãnh đạo tỉnh đề nghị được nghiên cứu các dự án du lịch, bất động sản nghỉ dưỡng như Saigon Atlantis Hotel (370ha), Vũng Tàu - Paradise, Khu đô thị mới Gò Găng (1.800ha), sân bay Gò Găng. Trước đó Công ty CP DBD Hồ Tràm (TP.Hồ Chí Minh) cũng mong muốn cùng Tập đoàn Paramount Pictures Corporation (Mỹ) đầu tư trung tâm giải trí, nghỉ dưỡng tại dự án Vườn thú hoang dã Safari (hơn 500ha); hay Tập đoàn FLC xin đầu tư vào Tổ hợp du lịch núi Dinh (2.440ha), khu đô thị Tây Nam TP.Bà Rịa (1.698ha); tổ hợp trung tâm thương mại, căn hộ khách sạn và nhà phố thương mại (3,7ha, thuộc phường Thắng Tam, TP.Vũng Tàu);… Ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC, cho biết, quy hoạch xây dựng vùng TP. Hồ Chí Minh đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh đã xác định BR-VT thuộc tiểu vùng phía Đông nằm trên trục hành lang phía Đông Nam dọc Quốc lộ 51, gồm chuỗi các đô thị Phú Mỹ, Bà Rịa, Vũng Tàu. Bên cạnh đó, gần đây sức hút đầu tư của BR-VT rất mạnh mẽ, dòng vốn đầu tư đổ về nhiều, cộng thêm hạ tầng kỹ thuật hoàn thiện đồng bộ, đáp ứng tốt nhu cầu giao thương, kết nối thị trường, chính quyền cởi mở đồng hành cùng DN… đó chính là động lực khiến FLC mở rộng đầu tư về BR-VT.

Khởi công Khu nghỉ dưỡng Edenia Resort (ấp1, xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc).

KIÊN ĐỊNH CHỌN LỌC NHÀ ĐẦU TƯ

Từ năm 2016 đến nay, BR-VT luôn đạt tốc độ tăng trưởng du lịch khá cao. Thống kê từ Sở Du lịch, doanh thu từ du lịch tăng trên 11%/năm trong giai đoạn từ 2016 đến 2019. Riêng năm 2019, tổng doanh thu du lịch đạt 16.550 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ; ngành du lịch đón và phục vụ 15,55 triệu lượt, tăng 15% so với cùng kỳ. Theo ông Trịnh Hàng, Giám đốc Sở Du lịch, doanh thu và lượng khách du lịch về BR-VT tiếp tục tăng cao trong năm 2019 là nhờ công tác bảo đảm an toàn, môi trường vệ sinh, bãi biển tiếp tục được giữ sạch đẹp, công tác kiểm soát giá cả dịch vụ duy trì tốt, không có bất cứ tai tiếng xấu nào ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch. Bên cạnh đó, ngày càng có nhiều dự án du lịch cao cấp, tăng thêm hàm lượng dịch vụ vui chơi, giải trí đáp ứng nhu cầu thư giãn của du khách.

Tổng số dự án đầu tư du lịch đang triển khai trên toàn tỉnh là 125 dự án, tổng diện tích 2.822ha, tổng vốn đăng ký đầu tư 37.020 tỷ đồng và 9.117 triệu USD. Trong đó có 19 dự án đầu tư nước ngoài, hiện 8 dự án đã hoàn thành hoặc hoàn thành một phần đi vào hoạt động kinh doanh, 4 dự án đang xây dựng; 106 dự án đầu tư trong nước (38 dự án đã hoàn thành hoặc hoàn thành một phần đang khai thác kinh doanh, 30 dự án đang xây dựng).

Để phát triển ngành du lịch trong thời gian tới, tỉnh BR-VT đã kêu gọi các nhà đầu tư có đẳng cấp quốc tế đủ năng lực, kinh nghiệm đầu tư phát triển các dự án du lịch lớn, chất lượng cao, có tác dụng thúc đẩy ngành du lịch phát triển. Cụ thể, tỉnh xác định danh mục 18 dự án trọng điểm thu hút đầu tư, trong đó có nhiều dự án du lịch như: Khu đô thị Gò Găng (gần 1.800ha); Paradise (200ha), Chí Linh-Cửa Lấp (trên 800ha); Khu đô thị Tây Nam Bà Rịa; KDL Núi Dinh; Bàu Trũng (khoảng 170ha); Vườn thú hoang dã Safari… Theo ông Nguyễn Công Vinh, Giám đốc Sở KH-ĐT, trong năm 2019, các dự án trên đều có nhà đầu tư đến khảo sát thực địa, tìm hiểu thủ tục đầu tư, trong đó có những dự án có đến 4-5 nhà đầu tư quan tâm. Tỉnh luôn hoan nghênh chào đón tất cả DN nghiên cứu đầu tư các dự án. Tuy nhiên, quan điểm của tỉnh là lựa chọn nhà đầu tư tốt nhất cho từng dự án. “Sở KH-ĐT đang nghiên cứu tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh thành lập hội đồng thẩm định xét chọn, tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư và quy trình xét chọn đảm bảo công khai, minh bạch với mục tiêu cuối cùng là tìm được nhà đầu tư đủ tầm, tâm huyết với ý tưởng sản phẩm, dịch vụ độc đáo”, ông Vinh cho biết.

Bài, ảnh: ĐĂNG KHOA