Phấn đấu hoàn thành mục tiêu sản xuất, kinh doanh

MỘT SỐ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG NHIỆM KỲ 2015-2020 - Về sản xuất: Tổng sản lượng khai thác 41.217 tấn, đạt 106,5% so với kế hoạch và đạt 83,6% so Nghị quyết. Năng suất lao động bình quân 8,3 tấn/lao động/năm, đạt gần 128%. Tổng sản lượng cao su chế biến đạt 74.009 tấn, đạt 106% so kế hoạch (trong đó sản lượng gia công 27.811 tấn và sản lượng thu mua 5.785 tấn). - Về kinh doanh: Sản lượng tiêu thụ đạt hơn 47.000 tấn, đạt 110% so kế hoạch và đạt 87,2% so Nghị quyết. Tổng kim ngạch xuất khẩu hơn 17 triệu USD, tổng doanh thu hơn 1.903 tỷ đồng, đạt gần 108% so kế hoạch và đạt 90,7% so Nghị quyết. Lợi nhuận gần 309 tỷ đồng, đạt 107% so kế hoạch. Nộp ngân sách 163,5 tỷ đồng, đạt gần 113%.