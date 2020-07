Hướng đến đa dạng hóa lĩnh vực hoạt động

Nhiệm kỳ 2015-2020 được xem là thời gian khó khăn nhất đối với Công ty CP Cao su Bà Rịa. Bởi, mủ cao su liên tục rớt giá, thời tiết diễn biến bất thường... Tuy nhiên, với sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Đảng bộ Công ty nên các chỉ tiêu về hoạt động sản xuất - kinh doanh của đơn vị vẫn vượt kế hoạch đề ra. Nhân dịp Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công ty CP Cao su Bà Rịa lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Phạm Văn Chánh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cao su Bà Rịa đã giành cho phóng viên Báo Bà Rịa - Vũng Tàu cuộc trao đổi về những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua và những định hướng trong thời gian tới.

Nhiệm kỳ 2015-2020 được xem là giai đoạn khó khăn nhất của Công ty CP Cao su Bà Rịa. Tuy nhiên, với quyết tâm cao của Đảng bộ, tổng sản lượng khai thác mủ đạt hơn 41.217 tấn, đạt 106,5% so với kế hoạch và đạt 83,6% so với Nghị quyết. Trong ảnh: Chế biến mủ tại Nhà máy chế biến cao su Xà Bang.

* Phóng viên: Đồng chí có thể nói rõ hơn về những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ qua của Đảng bộ Công ty?

- Đồng chí Phạm Văn Chánh: Trong nhiệm kỳ 2015-2020, hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn, trong đó nguyên nhân chủ yếu do giá cao su trên thị trường thế giới giảm sâu (giảm đến 40% so với nhiệm kỳ trước, hiện chỉ ở mức 33,53 triệu đồng/tấn). Trước tình hình đó, Đảng ủy Công ty đã chủ động nắm bắt, nhận định tình hình để kịp thời đưa ra giải pháp linh hoạt, phù hợp trong điều hành và quản lý. Cụ thể, Đảng ủy đã quản lý chặt chẽ, chuyên nghiệp trên các mặt hoạt động, áp dụng khoa học trong sản xuất để giảm chi phí, hạ giá thành, tăng năng suất lao động. Đồng thời phát huy tính dân chủ và vai trò lãnh đạo các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, tạo sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị và người lao động. Nhờ đó, Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Cụ thể, tổng sản lượng khai thác mủ đạt hơn 41.217 tấn, đạt 106,5% so với kế hoạch và đạt 83,6% so với Nghị quyết. Sản lượng tiêu thụ đạt hơn 47 ngàn tấn, đạt 110% so kế hoạch và đạt 87,2% so Nghị quyết.

* Trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Đảng ủy Công ty đã tập trung vào những nhiệm vụ gì, thưa đồng chí?

- Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Công ty đã phát huy vai trò lãnh đạo, làm hạt nhân trong hệ thống chính trị của Công ty; Xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với HĐQT, Ban Điều hành Công ty, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội nên công tác xây dựng đảng tiếp tục có nhiều kết quả tốt. Trong các đợt sinh hoạt truyền thống, Đảng ủy Công ty tổ chức triển khai, quán triệt đầy đủ, kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước đến toàn thể cán bộ, đảng viên. Qua đó, tạo sự thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động, nói và làm theo Nghị quyết của cán bộ, đảng viên, người lao động trong Công ty.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, từ năm 2015 đến nay, các tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên thường xuyên được củng cố, kiện toàn. Đến nay, Đảng bộ Công ty có 6 tổ chức cơ sở đảng, trong đó 5 đảng bộ cơ sở với 31 chi bộ trực thuộc; 1 chi bộ cơ sở tại nước ngoài. Công tác cán bộ và đội ngũ cán bộ Công ty có chuyển biến tích cực, đáp ứng yêu cầu đổi mới và chức năng, nhiệm vụ của Công ty. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã phát triển được 96 đảng viên mới, đạt tỷ lệ 106,6% chỉ tiêu đề ra. Hàng năm, có hơn 95% đảng viên được xếp loại “hoàn thành tốt nhiệm vụ” và hơn 80% số tổ chức cơ sở đảng được xếp loại “hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên. Đặc biệt, từ năm 2015 đến năm 2019, Đảng bộ Công ty được Tỉnh ủy công nhận Đảng bộ “hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Trong năm 5 qua, dù giá mủ cao su xuống thấp, nhưng Công ty CP Cao su Bà Rịa vẫn nỗ lực quan tâm, bảo đảm đời sống cho người lao động. Trong ảnh: Khai thác mủ cao su tại Nông trường cao su Xà Bang.

* Vậy, những nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng bộ Công ty đề ra trong nhiệm kỳ tới như thế nào?

- Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Công ty lựa chọn 2 nội dung đột phá, trong đó tập trung thực hiện mục tiêu đa dạng hóa lĩnh vực sản xuất - kinh doanh, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nhằm phát huy hiệu quả sử dụng đất. Tăng cường bảo vệ môi trường, thực hiện xây dựng DN phát triển bền vững (FSC) quan trọng, xuyên suốt.

Để thực hiện hai nhiệm vụ này, Đảng ủy tiếp tục kiện toàn, củng cố bộ máy tổ chức đảng và đội ngũ cấp ủy viên nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, các chi, đảng bộ cơ sở và đảng viên; nâng cao công tác đào tạo nguồn nhân lực có chuyên môn, tay nghề nhằm đáp ứng với nhu cầu đổi mới, sắp xếp của công ty trong tình hình mới. Đẩy mạnh tái cơ cấu, đổi mới lại bộ máy quản lý theo hướng tinh gọn và phát huy hiệu quả phù hợp với tình hình thực tế để tiến tới phát triển bền vững, ổn định, gắn với xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh toàn diện. Cụ thể, Công ty tăng cường công tác bảo vệ môi trường theo hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015 và chứng chỉ rừng FSC. Áp dụng công nghệ tiên tiến vào trong quá trình sản xuất chế biến, từng bước sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, tăng cường kiểm tra, kiểm soát hệ thống xử lý nước thải, khí thải tại nhà máy đạt theo yêu cầu. Từng bước chuyển đổi quản trị công ty thích ứng với mô hình quản trị công nghệ kỹ thuật số để gia tăng hiệu quả quản lý, giảm thiểu chí phí lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, bảo đảm đạt và vượt các chỉ tiêu sản xuất.

Về công tác xây dựng Đảng, trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ phấn đấu phát triển 72 đảng viên mới; bảo đảm 100% cán bộ, đảng viên được triển khai, quán triệt và tiếp thu đầy đủ, kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước; Phấn đấu hàng năm có 95% đảng viên được xếp loại “hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên, các tổ chức cơ sở đảng và Đảng bộ Công ty được xếp loại “hoàn thành tốt nhiệm vụ”. Sắp xếp kiện toàn các phòng ban chuyên môn, nghiệp vụ và cơ sở để phù hợp với điều kiện sản xuất của Công ty trong giai đoạn 2020 - 2025 và đến năm 2030. Trong đó, giảm lao động quản lý, lao động gián tiếp ít nhất từ 8% trong toàn nhiệm kỳ nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực theo hướng tinh gọn, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và sản xuất, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

ĐÔNG HIẾU

