Phấn đấu kim ngạch xuất khẩu đạt 28,5 triệu USD

Ngày 30/7, Đảng bộ Công ty CP Cao su Bà Rịa đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Lương Trí Tiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty CP Cao su Bà Rịa lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội.

Các đồng chí: Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lương Trí Tiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy tham dự Đại hội.

Trình bày Báo cáo Chính trị tại Đại hội, đồng chí Mai Khánh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cho biết: Đảng bộ Công ty có 6 tổ chức cơ sở Đảng, trong đó 5 đảng bộ cơ sở với 31 chi bộ trực thuộc; 1 chi bộ cơ sở tại nước ngoài; phát triển được 96 đảng viên mới, đạt tỷ lệ 106,6% chỉ tiêu đề ra. Hàng năm, có hơn 95% đảng viên được xếp loại “hoàn thành tốt nhiệm vụ” và hơn 80% số tổ chức cơ sở Đảng được xếp loại “hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên. Đặc biệt, từ năm 2015 đến năm 2019, Đảng bộ Công ty được Tỉnh ủy công nhận Đảng bộ “hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Nhiệm kỳ qua, Công ty khai thác được 41.217 tấn mủ, đạt 106,5% so với kế hoạch; chế biến được 74.009 tấn mủ, bằng 106% so kế hoạch (trong đó sản lượng gia công 27.811 tấn); tiêu thụ hơn 47.000 tấn, đạt 110% so kế hoạch. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 17 triệu USD, tổng doanh thu 1.903 tỷ đồng (trong đó doanh thu cao su 1.582,2 tỷ đồng) đạt 107,9% so kế hoạch. Công ty đã nộp ngân sách 163,5 tỷ đồng, đạt 113% so kế hoạch.

Trong nhiệm kỳ tới, Công ty CP Cao su Bà Rịa phấn đấu khai thác 52.000 tấn mủ cao su, tăng từ 3 đến 5%; chế biến 71.000 tấn; tiêu thụ 60.000 tấn, kim ngạch xuất khẩu 28,5 triệu USD; tổng doanh thu 2.433,4 tỷ đồng (trong đó doanh thu cao su 1.938,4 tỷ đồng); lợi nhuận 439,6 tỷ đồng; nộp ngân sách 198,7 tỷ đồng… Đảng bộ phấn đấu phát triển 72 đảng viên mới; hàng năm có 95% đảng viên được xếp loại “hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên, các tổ chức cơ sở Đảng và Đảng bộ Công ty được xếp loại “hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 14 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Minh Đoan, Phó Tổng Giám đốc Công ty được tín nhiệm bầu làm Bí thư Đảng ủy Công ty CP Cao su Bà Rịa lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội đã bầu 7 đồng chí dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VII.

