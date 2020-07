Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công ty CP Cao su Bà Rịa lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025

Sáng 30/7, Đại hội Đại biểu Công ty CP Cao su Bà Rịa lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã khai mạc.

Các đồng chí: Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lương Trí Tiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các Ban của Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Công ty CP Cao su Bà Rịa qua các thời kỳ cùng 114 đại biểu đại diện cho 370 đảng viên thuộc 5 Đảng bộ cơ sở được triệu tập tham dự Đại hội.

Các đồng chí: Lương Trí Tiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu tham dự Đại hội.

Đại diện các Ban Đảng của Tỉnh ủy tham dự Đại hội.

Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp của Đại hội.

Đồng chí Lương Trí Tiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công ty CP Cao su Bà Rịa lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Phạm Văn Chánh, Bí Thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu khai mạc Đại hội.

Đồng chí Mai Khánh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy trình bày Báo cáo Chính trị tại Đại hội.

Trình bày Báo cáo Chính trị tại Đại hội, đồng chí Mai Khánh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cho biết: Đảng bộ Công ty có 6 tổ chức cơ sở đảng, trong đó 5 Đảng bộ cơ sở với 31 chi bộ trực thuộc; 1 Chi bộ cơ sở tại nước ngoài; phát triển được 96 đảng viên mới, đạt tỷ lệ 106,6% chỉ tiêu đề ra. Hàng năm, có hơn 95% đảng viên được xếp loại “hoàn thành tốt nhiệm vụ” và hơn 80% số tổ chức cơ sở đảng được xếp loại “hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên. Đặc biệt, từ năm 2015 đến năm 2019, Đảng bộ Công ty được Tỉnh ủy công nhận Đảng bộ “hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Trong nhiệm kỳ qua, tổng sản lượng mủ cao su khai thác 41.217 tấn, đạt 106,5% so với kế hoạch; Tổng sản lượng cao su chế biến hơn 74.000 tấn, tăng 6% so kế hoạch. Sản lượng tiêu thụ hơn 47.000 tấn, đạt 110% so kế hoạch. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 17 triệu USD, tổng doanh thu 1.903 tỷ đồng; nộp ngân sách 163,5 tỷ đồng.

Đồng chí Lương Trí Tiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lương Trí Tiên đánh giá những kết quả đạt được của Đảng bộ Công ty trong nhiệm kỳ qua và đề nghị Đảng bộ Công ty xây dựng chiến lược phát triển và quy hoạch tổng thể lại hoạt động sản xuất kinh doanh trong những năm tới; trong đó cần cân nhắc, tính toán khu vực nào cần giữ lại, khu vực nào cho chuyển đổi mục đích từ trồng cây cao su qua trồng các loại cây khác hiệu quả hơn để nâng cao hiệu quả sử dụng đất, nâng cao giá trị sản xuất trên l ha đất. Việc chuyển đổi diện tích đất trồng cây cao su sang phát triển công nghiệp và phải căn cứ theo quy hoạch của tỉnh trong quá trình thực hiện để tránh xung đột, phá vỡ quy hoạch phát triển chung. Đồng thời, cần quan tâm và hướng tới việc áp dụng công nghệ tiên tiến sản xuất sạch, bảo vệ môi trường, nhất là việc xử lý nước thải, khí thải ở các nhà máy chế biến phải bảo đảm thực hiện đúng quy định và quy trình; nâng cao công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo đảm việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động.

Về xây dựng Đảng, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đảng viên và tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm; nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến làm theo lời Bác...

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty CP Cao su Bà Rịa lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong ngày làm việc của Đại hội, các đại biểu cũng tập trung thảo luận về các nội dung của Báo cáo Chính trị, Báo cáo kiểm điểm cấp ủy, Dự thảo Nghị quyết và chương trình hành động của nhiệm kỳ 2020-2025; tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu tỉnh lần thứ VII.

Tin, ảnh: ĐÔNG HIẾU