Dốc sức làm căn cước công dân gắn chíp

Những ngày này, lực lượng công an tỉnh và công an các địa phương đang tổ chức làm căn cước công dân (CCCD) gắn chíp cho người dân. Khi đi làm CCCD gắn chíp, người dân cần lưu ý những gì?

Công an TP. Vũng Tàu cấp CCCD gắn chíp lưu động cho người dân tại số 6A, Lê Quý Đôn, phường 1, TP. Vũng Tàu.

ĐỔ XÔ ĐI LÀM THỦ TỤC

Sáng 16/3, theo ghi nhận của Phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, tại số 6A, Lê Quý Đôn (phường 1, TP. Vũng Tàu) - điểm làm CCCD gắn chíp lưu động của Công an TP. Vũng có hơn 100 người dân chờ đến lượt làm thủ tục đổi CCCD. Anh Trần Kiệt (28 tuổi, trú tại phường Thắng Nhì, TP. Vũng Tàu) cho biết, anh đang sử dụng CMND 9 số. Hay tin Công an TP. Vũng Tàu tổ chức điểm lưu động làm CCCD gắn chíp, anh đã đến đây từ hơn 6 giờ sáng. “Tôi làm việc tại TP. Hồ Chí Minh. Tôi nghe nói trước ngày 1/7/2021, phải đổi từ CMND qua CCCD gắn chíp nên đã xin nghỉ 1 ngày để về làm CCCD kết hợp thăm gia đình”, anh Kiệt nói.

Thiếu tá Bùi Thúy Lan, tổ cấp CCCD gắn chíp tại số 6A, Lê Quý Đôn cho biết, trong ngày, tổ đã tiếp nhận hơn 100 hồ sơ cấp CCCD gắn chíp. Người dân đến làm thủ tục cấp CCCD đông nên cán bộ, chiến sĩ làm việc xuyên trưa và cả tối. Theo Thiếu tá Bùi Thúy Lan, nhiều người chưa hiểu đúng mục tiêu của Bộ Công an nên cho rằng trước ngày 1/7, tất cả người dân phải làm CCCD gắn chíp. Điều này dẫn tới một số nơi xảy ra tình trạng người dân đổ xô đi làm căn cước. “Đây là mốc thời gian để lực lượng công an hoàn thành khối lượng công việc mà lãnh đạo Bộ Công an triển khai, chứ không phải toàn bộ người dân phải được cấp, đổi CMND sang CCCD gắn chíp”, Thiếu tá Bùi Thúy Lan lý giải.

Theo Thiếu tá Bùi Thúy Lan, Bộ Công an đang thực hiện song song 2 dự án lớn là xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và sản xuất, cấp, quản lý CCCD. Trong đó, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là tập hợp thông tin cơ bản của tất cả công dân Việt Nam như họ tên, giới tính, quê quán, nơi ở, số định danh cá nhân... Các thông tin này được số hóa, lưu trữ và quản lý bằng công nghệ thông tin. Riêng tại địa bàn TP. Vũng Tàu, nếu theo lộ trình đặt ra như trên thì từ nay đến trước ngày 1/7, khoảng 126 ngàn người trên địa bàn thành phố phải được cấp CCCD gắn chíp.

AI CẦN ĐƯỢC CẤP CCCD GẮN CHÍP TRƯỚC NGÀY 1/7?

Công an huyện Đất Đỏ làm thủ tục cấp CCCD gắn chíp lưu động cho người dân.

Theo Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06), Công an tỉnh, từ ngày 1/1/2021 đến nay, ngoài các điểm cấp CCCD gắn chíp cố định, lực lượng công an các cấp còn tổ chức nhiều điểm lưu động cấp CCCD gắn chíp.

Thượng tá Đinh Văn Bình, Phó Trưởng phòng PC06 cho biết, theo quy định, những công dân đang sử dụng CMND 9 số, CCCD có mã vạch 12 số thì các giá trị giao dịch dân sự vẫn diễn ra bình thường. Tuy nhiên, để tiến tới cải cách hành chính cũng như xây dựng Chính phủ điện tử, Bộ Công an khuyến khích người dân đổi sang CCCD có gắn chíp điện tử để thuận lợi hơn. Dù số lượng CCCD gắn chíp cần cấp trước ngày 1/7 là rất lớn nhưng không có nghĩa bất cứ ai cũng phải đi làm thủ tục cấp CCCD gắn chíp ngay lập tức.

Cụ thể, những trường hợp được ưu tiên cấp CCCD gắn chíp là công dân từ đủ 14 tuổi trở lên chưa được cấp CMND/CCCD; người đã được cấp CMND 9 số; người đã được cấp CCCD 12 số, CCCD có mã vạch nhưng bị hư hỏng, mất, hết hạn sử dụng hoặc có thay đổi thông tin... Những người thuộc diện này cần thực hiện ngay việc cấp mới, cấp đổi sang CCCD gắn chíp. “Đối với các trường hợp công dân đã được cấp CMND 12 số, CCCD mã vạch mà còn nguyên vẹn và còn thời hạn sử dụng, các loại giấy tờ này vẫn còn giá trị sử dụng đến khi hết hạn. Như vậy, người dân nếu không thuộc các trường hợp ưu tiên thì có thể thực hiện việc cấp đổi sang CCCD mẫu mới sau ngày 1/7, chưa nên vội đi làm ngay, tránh xảy ra tình trạng quá tải”, Thượng tá Đinh Văn Bình, Phó Trưởng phòng PC06, Công an tỉnh thông tin thêm.

CẦN MANG THEO GIẤY TỜ GÌ?

Theo quy định, thời hạn sử dụng của CMND là 15 năm kể từ ngày cấp, còn đối với thẻ CCCD (cả mã vạch và gắn chíp điện tử) sau lần cấp đầu tiên, công dân phải đổi khi đủ 25 tuổi, 40 tuổi, 60 tuổi; công dân trên 60 tuổi sẽ không phải đổi. Để được cấp CCCD, người dân phải bổ sung đầy đủ các thông tin bắt buộc trong sổ hộ khẩu, nhất là thông tin về ngày, tháng, năm sinh, nguyên quán, dân tộc, quốc tịch... Vì vậy, người dân cần kiểm tra, đối chiếu thông tin trong sổ hộ khẩu, nếu chưa đầy đủ hoặc chưa chính xác, cần liên hệ cơ quan Công an nơi làm thủ tục đăng ký thường trú để điều chỉnh, bổ sung trước khi đi làm CCCD.

Địa điểm cấp CCCD gắn chíp cố định tại các địa phương như sau: TP. Vũng Tàu: Tổ cấp CCCD TP. Vũng Tàu (số 6A, đường Lê Quý Đôn, phường 1, TP. Vũng Tàu. TP. Bà Rịa: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TP. Bà Rịa (số 137, đường 27/4, phường Phước Hiệp, TP. Bà Rịa). TX. Phú Mỹ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TX. Phú Mỹ (số 412, đường Độc Lập, phường Phú Mỹ, TX. Phú Mỹ). Huyện Long Điền: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Long Điền (số 1939, Quốc lộ 55, TT.Long Điền, huyện Long Điền). Huyện Đất Đỏ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Đất Đỏ (Tỉnh lộ 52, khu phố Hiệp Hòa, TT. Đất Đỏ). Huyện Xuyên Mộc: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Xuyên Mộc (số 151, Quốc lộ 55, thị trấn Phước Bửu). Huyện Châu Đức: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Châu Đức (số 70, Trần Hưng Đạo, TT. Ngãi Giao). Huyện Côn Đảo: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Côn Đảo (số 28, Tôn Đức Thắng, huyện Côn Đảo). Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh (số 4, Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, TP. Bà Rịa). Ngoài các điểm cấp cố định, các địa phương còn tổ chức các điểm cấp lưu động. Thời gian, địa điểm cụ thể theo thông báo của địa phương. Giấy tờ cần mang theo khi làm CCCD gắn chíp gồm: Hộ khẩu, CMND hoặc CCCD cũ, trường hợp sổ hộ khẩu thiếu ngày, tháng, năm sinh, người dân cần mang theo giấy khai sinh có đủ ngày, tháng, năm sinh.

Hiện nay, đa số người dân ở tuổi trung niên và lớn tuổi trong sổ hộ khẩu thường không có thông tin ngày, tháng, năm sinh. Đối với các trường hợp này, người dân phải đem theo bản sao giấy khai sinh có ngày, tháng, năm sinh đến cơ quan công an để bổ sung.

Công dân có giấy khai sinh nhưng không có đầy đủ ngày, tháng, năm sinh hoặc từ trước đến nay không có giấy khai sinh, không xác định được ngày, tháng, năm sinh thì liên hệ UBND nơi đăng ký thường trú để được cán bộ tư pháp-hộ tịch hướng dẫn thủ tục bổ sung ngày, tháng, năm sinh vào giấy khai sinh hoặc cấp giấy khai sinh. Sau đó, công dân bổ sung đầy đủ vào sổ hộ khẩu để phục vụ việc cấp CCCD.

Công an huyện Đất Đỏ làm CCCD gắn chíp lưu động cho người dân tại xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ.

