Bà Nguyễn Thị Anh (thị trấn Long Hải, huyện Long Điền) phản ánh tới Báo Bà Rịa-Vũng Tàu rằng, lối đi xuống bãi tắm công cộng Dinh Cô bị bít, khiến việc đi lại, sinh hoạt, buôn bán của người dân cũng như du khách gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, chủ trương này được chính quyền địa phương khẳng định phù hợp với quy hoạch phát triển bãi tắm công cộng Dinh Cô nhằm bảo đảm mỹ quan và an ninh trật tự.

Lối đi lên xuống bãi tắm công cộng Dinh Cô bị bít lại, người dân dựng hai cầu thang gỗ để lên xuống rất nguy hiểm và mất mỹ quan.

Theo phản ánh của bà Nguyễn Thị Anh, trước đây khu vực bãi tắm công cộng Dinh Cô có 2 đường xuống biển, gồm khu vực bãi gửi xe Dinh Cô (gần nhà hàng Ớt Đỏ) và một lối đi trước cổng đền thờ Dinh Cô. Các lối đi được xây dựng thành bậc tam cấp bằng bê tông, rất thuận tiện cho người dân đi xuống bãi biển. Nhưng từ tháng 12/2019, không hiểu lí do gì, lối đi xuống bãi tắm biển công cộng Dinh Cô ở khu vực gần bãi gửi xe bị chặn lại bằng cửa inox, sau đó bị xây chặn lại bằng bê tông, khiến người dân khu vực này không có lối đi xuống biển.

“Người dân chúng tôi có ý kiến và bày tỏ sự không đồng tình với chính quyền địa phương và cơ quan chức năng về việc lối đi bị xây bít lại, nhưng các cơ quan chức năng không ghi nhận và cho biết đây là chủ trương của UBND huyện Long Điền”, bà Nguyễn Thị Anh cho biết.

Cũng theo người dân, từ khi lối đi bị bít, việc đi lại xuống bãi tắm Dinh Cô của người dân khu vực này gặp rất nhiều khó khăn. Còn việc đi xuống bằng con đường trước cổng đền thờ Dinh Cô là khá xa và không thuận lợi, nhất là trong những trường hợp khẩn cấp đưa người bị nạn lên bờ. Vì vậy, một số người dân khu vực này đã bỏ chi phí lắp 2 cầu thang gỗ, bắc qua bờ kè bị bít nhằm tạo lối đi xuống biển. Nhưng việc đi lại trên cầu thang gỗ vô cùng nguy hiểm và bất tiện, dễ dẫn đến trượt té, nhất là vào mùa mưa.

Ông Vũ Văn Thông (khu phố Hải Tân, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền) cho biết, ông sống ở đây đã từ rất lâu, mấy chục năm nay đã có lối đi xuống biển cho người dân, từ khi chưa có bờ kè đã có lối đi như vậy. Sau khi nhà nước làm đường, làm bờ kè, đã xây dựng lối đi cho người dân. Việc bít lại lối đi như hiện nay gây khó khăn rất nhiều cho người dân trong việc đi lại, nhất là người già, trẻ em đi cầu thang gỗ không bảo đảm an toàn.

“Chưa kể, lâu lâu ngoài biển có người gặp tai nạn, không thể đưa người ta đi bằng cầu gỗ này được, còn đi vòng lại phía cổng đền thờ Dinh Cô thì khá xa, mất thời gian, nếu không kịp thời có thể khiến cho trường hợp nặng ảnh hưởng đến tính mạng. Đề nghị chính quyền địa phương cho mở lại lối đi tại khu vực trên để thuận lợi cho người dân chúng tôi ”, ông Vũ Văn Thông đề xuất.

Theo ghi nhận của phóng viên, 2 cầu thang gỗ được người dân bắc tạm, phải vắt qua bờ kè nên rất cao và dốc, độ cao khoảng 4-5m, thực sự rất nguy hiểm cho người dân đi lại và mất mỹ quan.

Trong văn bản trả lời các hộ dân về sự việc trên, UBND huyện Long Điền cho biết, tại khu vực bãi tắm Dinh Cô, khu nhà hàng Ớt Đỏ thường xuyên xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự, tranh giành khách giữa các hộ kinh doanh với nhau. Do đó, để bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực bãi tắm Dinh Cô, UBND huyện đã cho lắp đặt cửa inox tại lối đi lên xuống ở khu vực bãi du lịch Dinh Cô này (như người dân đã phản ánh ở trên). Sau khi lắp cửa inox, tình hình an ninh trật tự tại khu vực này đã ổn định và việc lắp cửa này không ảnh hưởng đến việc người dân, du khách xuống bãi tắm công cộng. Tuy nhiên, một thời gian sau, xảy ra tình trạng có người nhiều lần đập phá làm hư hỏng cửa inox trên. Nhằm bảo đảm an ninh trật tự tại bãi tắm Dinh Cô, bảo đảm mỹ quan và các khu vực xung quanh nên UBND huyện đã cho xây bít lối lên xuống bằng kè bê tông như hiện hữu. Đồng thời, sửa chữa lại cầu thang trước cổng đền thờ Dinh Cô để tạo thuận lợi cho người dân và du khách lên xuống tắm biển.

Về lối lên xuống biển, ngoài lối đi trước cổng đền thờ Dinh Cô, còn có lối lên xuống biển tại khu vực Đoàn an dưỡng 298 cách vị trí bị bít 40m và lối đi cạnh khu du lịch Hương Biển, cách khoảng 250m. Các lối đi này vẫn được người dân và du khách sử dụng để lên xuống bãi tắm công cộng.

Nhằm tạo thêm các đường xuống biển, phục vụ người dân và du khách, theo kế hoạch năm 2021, huyện Long Điền sẽ triển khai đầu tư đường quy hoạch số 14 thị trấn Long Hải kết nối với khu vực của Đoàn an dưỡng 298. Đến năm 2022 sẽ tiếp tục đầu tư các đường quy hoạch vành đai sau khu Dinh Cô và đường Trung tâm Hàng Dương - Quảng trường biển tạo thêm không gian công cộng phục vụ người dân và du khách. Vì vậy, việc UBND huyện cho bít lối đi trên là hợp lí, phù hợp với quy hoạch phát triển bãi tắm công cộng Dinh Cô.

Thiết nghĩ, các lối đi xuống biển không quá bức thiết như phản ánh, trong khi đó, các cầu thang gỗ không an toàn, lại mất mỹ quan, vì vậy, chính quyền địa phương nên vận động người dân tháo dỡ, sử dụng những lối đi hiện hữu.

Bài, ảnh: PHƯỚC QUÝ