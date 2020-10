Vứt xe máy lại hiện trường bỏ trốn sau khi đâm phải người đi bộ

Phản ánh tới Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, bà Lâm Thị Ngọc (ấp Bình Mỹ, xã Bình Ba, huyện Châu Đức) cho biết, chồng bà bị tai nạn giao thông (TNGT) khi đi bộ trên tuyến Quốc lộ (QL) 56 nhưng người gây ra tai nạn đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Vụ việc này hơn 2 tháng qua cơ quan chức năng vẫn chưa tìm được người gây TNGT.

Khu vực trán bên trái của ông Đặng Văn Hùng bị lõm sâu sau vụ TNGT.

Theo trình bày của bà Lâm Thị Ngọc, ngày 2/8/2020 lúc đang đi bộ trên QL56 (đoạn đi qua hẻm 33, ấp Bình Mỹ, xã Bình Ba, huyện Châu Đức) thì chồng bà là ông Đặng Văn Hùng (SN 1960) bị người đi xe máy đâm phải. Khi ông Hùng té ngã bất tỉnh, người gây tai nạn đã bỏ trốn khỏi hiện trường, để lại chiếc xe biển số 72H5-2896. Sau đó ông Hùng được người quen đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Châu Đức. Do vết thương nặng nên sau khi sơ cứu, ông Hùng được chuyển lên Bệnh viện Bà Rịa cấp cứu. Tại đây, ông Hùng được được chẩn đoán bị máu tụ dưới màng cứng, dập não trán thái dương bên trái. Sau 2 tuần điều trị tại Bệnh viện Bà Rịa, ngày 17/8, ông được cho xuất viện về nhà. “Chi phí điều trị hết khoảng 30 triệu đồng, do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên gia đình tôi phải vay mượn khắp nơi để điều trị tai nạn cho chồng tôi”, bà Ngọc nói.

Theo bà Ngọc, sau khi ông Hùng bị tai nạn gia đình bà đã nhiều lần trình báo sự việc lên Công an huyện Châu Đức, nhưng đến nay đã hơn 2 tháng trôi qua việc truy tìm danh tính người gây TNGT với chồng bà vẫn chưa có kết quả. “Ông Hùng là lao động chính của gia đình tôi, sau khi bị tai nạn thì sức khỏe của ông rất yếu và không làm việc được nhiều nên kinh tế đã khó khăn lại càng thêm khó khăn. Tôi không mong muốn gì nhiều, chỉ mong tìm ra được người gây tai nạn để họ có trách nhiệm với gia đình chúng tôi”, bà Lâm Thị Ngọc kiến nghị.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo BR-VT, sau khi bị tai nạn, ông Hùng bị chấn thương đầu phải phẫu thuật và khâu nhiều mũi. Sau điều trị đầu ông Hùng vẫn không trở lại bình thường, khu vực trán bên trái bị lõm sâu. Tuổi cao, cộng thêm bị TNGT khiến sức khỏe của ông Hùng bị ảnh hưởng, thường xuyên đau đầu và chóng mặt nên chỉ quanh quẩn ở nhà, không thể đi làm công việc của mình trước đây. Do vậy, thu nhập của ông bà bị giảm sút, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống gia đình ông bà.

Về nội dung này, trao đổi với phóng viên Báo BR-VT, Trung tá Dương Thanh Vũ, Phó Đội trưởng Đội CSGT huyện Châu Đức cho biết, sau khi nhận được tin báo của người dân về vụ TNGT xảy ra ở QL56, đoạn đầu đường hẻm 33, thuộc xã Bình Ba, lực lượng CSGT (Công an huyện Châu Đức) đã tới hiện trường ghi nhận, khám nghiệm và lập hồ sơ vụ tai nạn. Tại hiện trường CSGT thu được chiếc xe máy mang biển số: 72H5-2896, phương tiện gây tai nạn do người điều khiển phương tiện bỏ lại. Từ thông tin của chiếc xe máy bỏ lại tại hiện trường, lực lượng CSGT huyện Châu Đức đã xác định được chủ của chiếc xe máy nói trên là ông Bùi Đình Nhã, phường 7, TP.Vũng Tàu.

Manh mối duy nhất của vụ tai nạn là chiếc xe máy bị bỏ lại hiện trường, hiện đang được Công an huyện Châu Đức truy tìm chủ sở hữu.

Tuy nhiên, khi cán bộ phụ trách liên hệ với Công an phường 7 thì được biết ông Nhã đã chuyển hộ khẩu thường trú về phường Long Tâm, TP.Bà Rịa. Tiếp tục liên hệ với Công an phường Long Tâm và làm việc với ông Bùi Đình Nhã, Đội CSGT huyện được biết phương tiện này đã được ông Nhã bán cho người khác cách đây 10 năm nhưng chưa làm thủ tục chuyển quyền sở hữu. Ông Nhã cũng không biết là chiếc xe máy của ông bán cho người chủ mới hiện nay còn sử dụng hay đã bán cho người khác. Vụ việc hiện đang được Đội CSGT huyện Châu Đức tiếp tục tìm hiểu và truy tìm thông tin về người sở hữu chiếc xe máy đã gây tai nạn nêu trên, để phục vụ công tác điều tra về vụ tai nạn. “Vụ tai nạn hiện nay đang được cơ quan Công an huyện Châu Đức tiếp tục điều tra làm rõ để trả lời công dân theo quy định”, Trung tá Dương Thanh Vũ nói.

