Hàng rong bán trước cổng trường, gây cản trở giao thông

Người dân tại khu vực trước Trường TH Nghĩa Thành (xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức) phản ánh: Thời gian qua có rất nhiều xe hàng rong lưu động, buôn bán trước cổng trường, lấn chiếm lòng đường, gây cản trở giao thông.

Người buôn bán tụ tập trước cổng Trường TH Nghĩa Thành (huyện Châu Đức), khiến khu vực này không khác gì một cái chợ cóc.

Sáng 12 và 13/10, trong khoảng thời gian 2 tiếng từ 6-8 giờ, có mặt tại Trường TH Nghĩa Thành (xã Nghĩa Thành), phóng viên quan sát thấy có 6 xe hàng lưu động bày bán các mặt hàng trái cây: cam, xoài, rau củ dọc hai bên cổng trường. Gần đó, dọc tuyến đường số 6, cách trường 500m, 2 bên đường người bán hàng rong bày la liệt các loại đồ ăn vặt. Cả con đường ầm ĩ vì tiếng loa rao giá, mời chào khách mua.

Chị Nguyễn Thị Hiếu (đường 29, xã Nghĩa Thành) phụ huynh có 2 con học Trường TH Nghĩa Thành cho biết, một số phụ huynh sau khi đưa con đến trường đã tranh thủ ghé mua đồ, tạo điều kiện cho những người bán hàng lưu động tập trung ngày càng đông trước cổng trường. Trước đây, có đến 20 xe, nay vẫn còn khoảng 6-7 xe. “Khu vực xung quanh trường tập trung đông dân cư. Vào buổi sáng, lưu lượng xe qua lại rất đông, dễ xảy ra ùn tắc, mất an toàn giao thông. Chúng tôi mong tình trạng trên sẽ được xử lý triệt để trong thời gian tới để chúng tôi yên tâm đưa con tới trường”, chị Hiếu nói.

Tương tự, bà Trần Thị Thúy (đường 35, xã Nghĩa Thành) cho rằng, việc hàng rong tụ tập buôn bán trước cổng trường một phần do nhiều phụ huynh thiếu ý thức. “Phải có người mua thì mới xảy ra tình trạng này. Ban đầu chỉ có vài người bán, nay thì một số hộ dân thấy bán buôn thuận lợi cũng mang cả rau, củ, quả, gà vịt ra đường. Tôi nghĩ chính quyền nên có biện pháp quyết liệt, mạnh tay hơn để dẹp bỏ tình trạng trên”, bà Thúy kiến nghị.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Ngọc Minh, Trưởng Công an xã Nghĩa Thành cho biết, trong bán kính khoảng 2km ở khu vực này có chợ Suối Nghệ họp vào buổi sáng, chợ Nghĩa Thành họp vào buổi chiều. Nhiều người buôn bán chở hàng thường xuyên tới lui giữa 2 chợ, trong quá trình di chuyển nhận thấy nơi có thể bán được hàng liền dừng lại, kể cả ở cổng trường và các khu vực lân cận. Việc họp chợ tạm diễn ra vào thời gian ngắn 1-2 tiếng, vào khoảng 6-7 giờ 30 phút vào buổi sáng hoặc 16 giờ 30 phút đến 17 giờ 30 phút chiều nên lực lượng chức năng gặp rất nhiều khó khăn trong xử lý triệt để tình trạng trên. “Công an xã đã tham mưu cho UBND xã Nghĩa Thành về việc nâng cấp chợ Nghĩa Thành, qua đó tiến hành mở rộng khu vực xung quanh chợ để đưa những người bán hàng rong vào tập trung buôn bán ở chợ. Đồng thời gắn thêm loa tại khu vực trước cổng Trường TH Nghĩa Thành để tuyên truyền, cảnh báo, nâng cao ý thức của người dân trong việc bảo đảm an toàn giao thông và an ninh trật tự tại địa phương”, ông Nguyễn Ngọc Minh cho hay.

Về những vấn đề trên, ông Ngô Văn Luận, Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Châu Đức cho biết, tình trạng bán hàng rong trước cổng Trường TH Nghĩa Thành diễn ra thường xuyên và UBND huyện cũng giao trách nhiệm cho UBND xã Nghĩa Thành kiểm tra, xử lý nạn buôn bán hàng rong tại khu vực trên. Thời gian tới, UBND huyện sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương để xử lý dứt điểm tình trạng này.

