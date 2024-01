Chung tay xây dựng thành phố biển ngày càng văn minh

“Biến” khu đất trống thành sân tập thể thao, lắp camera an ninh, sửa chữa nhà cho người khó khăn,… là những việc làm thiết thực của các tổ chức đảng thuộc Đảng bộ TP.Vũng Tàu trong xây dựng đô thị văn minh.

Người dân tập luyện thể thao tại sân tập công cộng do khu phố 2, phường 3, TP.Vũng Tàu làm.

Nhiều cách làm hay

Khu đất công ở số 19, Phan Đăng Lưu, phường 3, TP.Vũng Tàu nay đã trở thành sân tập thể thao công cộng. Bà Đỗ Thị Thùy Linh, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban điều hành khu phố 2, phường 3 cho biết, khu đất này bị để trống nên người dân chiếm dụng trồng chuối bao năm nay. Ngoài ra, nhiều người thiếu ý thức xả rác bừa bãi, mất mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường. Bà đã vận động cán bộ, đảng viên, người dân chung tay, góp sức "biến" khu đất thành sân tập thể thao công cộng.

“Nhờ có số tiền 60 triệu đồng từ sự đóng tự nguyện của cán bộ, đảng viên và người dân, chúng tôi đã láng sân xi măng, mua dụng cụ tập thể thao, thiết kế sân chơi cho trẻ em. Hằng ngày, nơi đây thu hút rất nhiều người dân đến tập thể dục, trẻ em có chỗ vui chơi thú nhún, trượt patin rất sôi động”, bà Đỗ Thị Thùy Linh, cho biết.

Cải tạo bãi rác thành sân tập thể thao, sân chơi cho trẻ em là một trong số nhiều việc làm thiết thực của các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ TP.Vũng Tàu khi thực hiện phong trào “Đảng viên tình nguyện tham gia xây dựng đô thị văn minh”.

Thực hiện Kế hoạch số 160-KH/TU, ngày 14/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát động phong trào “Đảng viên tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Ban Thường vụ Thành ủy Vũng Tàu đã ban hành Kế hoạch số 243-KH/TU, ngày 2/7/2018 về phát động thực hiện phong trào “Đảng viên tình nguyện tham gia xây dựng đô thị văn minh”.

Phong trào đã phát huy hiệu quả, khi vận động được sức người, sức của của các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên và người dân tham gia hỗ trợ các phường, xã, khu phố, thôn với những mô hình hay, cách làm thiết thực. Đơn cử như vừa qua, Chi bộ khu phố 1, Đảng bộ phường Thắng Nhì đã vận động đảng viên, nhân dân sửa chữa nhà cho một đảng viên 60 năm tuổi Đảng với kinh phí đóng góp 30 triệu đồng.

Chi bộ khu phố 4, Đảng bộ phường Thắng Tam đã thực hiện mô hình “Lắp camera an ninh trên địa bàn khu phố”, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tự nguyện đóng góp kinh phí hơn 400 triệu đồng để lắp 109 camera an ninh. Nhờ vậy, nạn trộm cắp, xả rác bừa bãi tại khu phố đã giảm. Có camera giám sát, người dân an tâm và cùng nhau giữ gìn vệ sinh, lan tỏa nếp sống văn minh.

5 năm triển khai thực hiện phong trào “Đảng viên tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, toàn đảng bộ thành phố có 67 đảng bộ, chi bộ cơ sở triển khai thực hiện phong trào, đạt 100%; 281 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở triển khai phong trào, đạt 99,6%.

Phát huy vai trò tiên phong của đảng viên

Theo bà Lê Thị Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Vũng Tàu, 5 năm triển khai thực hiện phong trào “Đảng viên tình nguyện tham gia xây dựng đô thị văn minh” đã góp phần hỗ trợ các phường, xã, khu phố, thôn hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đồng thời, đem lại sự phát triển về đời sống, kinh tế cho người dân, tạo sự gắn kết giữa tổ chức đảng, đảng viên với quần chúng nhân dân.

“Việc thực hiện phong trào đã nhận được sự nhất trí, đồng thuận của các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên và quần chúng nhân dân. Vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên được phát huy trên các lĩnh vực của đời sống xã hội”, bà Lê Thị Thanh Bình, cho biết.

Năm 2024, Đảng bộ TP.Vũng Tàu tiếp tục đưa phong trào “Đảng viên tình nguyện tham gia xây dựng đô thị văn minh” ngày càng thiết thực, hiệu quả hơn. Ban Thường vụ Thành ủy Vũng Tàu lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ gắn việc thực hiện phong trào với việc thực hiện Chỉ thị số 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chỉ thị số 10 về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức chức đảng tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TU, ngày 22/3/2016 của Thành ủy về tăng cường công tác quản lý trật tự, vệ sinh và tạo lập môi trường kinh doanh lành mạnh tại các điểm du lịch trên địa bàn TP.Vũng Tàu và Chỉ thị số 16-CT/TU, ngày 23/9/2016 của Thành ủy về việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng Vũng Tàu là thành phố du lịch “Xanh - Sạch - Đẹp”. Qua đó, phát huy tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên chung tay xây dựng thành phố biển ngày càng văn minh, hiện đại.

Bài, ảnh: THI PHONG