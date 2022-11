Vun đắp giá trị gia đình trong xây dựng nông thôn mới

Ngày 25/11, Trung ương Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Hội LHPN tỉnh, Hội LHPN huyện Châu Đức tổ chức truyền thông thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, vun đắp giá trị gia đình Việt Nam trong xây dựng nông thôn mới (NTM) tại xã Kim Long và Bình Giã. Hơn 300 cán bộ, hội viên phụ nữ đã tham gia.

Tại buổi truyền thông, hội viên được báo cáo viên của Trung ương Hội LHPN Việt Nam thông tin các nội dung thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025; vun đắp, gìn giữ giá trị tốt đẹp, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam gắn với thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”; vai trò chủ thể của tổ chức hội trong phối hợp với các cấp, các ngành thực hiện hiệu quả các tiêu chí về văn hóa, giáo dục, pháp luật, quốc phòng an ninh… hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc; xây dựng môi trường an toàn cho phụ nữ, trẻ em.

MAI NGỌC