Biểu dương 14 người cao tuổi điển hình phòng, chống tội phạm

Sáng 24/11, Công an tỉnh phối hợp Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến NCT trong phòng, chống tội phạm và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giai đoạn 2016-2021.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Trong những năm qua, lực lượng công an và Hội NCT các cấp đã phối hợp hoạt động trên nhiều lĩnh vực, như: Trao đổi, cung cấp thông tin; tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho cán bộ, hội viên và nhân dân trong công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; phối hợp quản lý, giáo dục 5.276 đối tượng chấp hành xong án phạt tù về cư trú trên địa bàn.

Ông Lê Văn Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham dự hội nghị.

Trong 5 năm, hội viên NCT các cấp đã cung cấp cho lực lượng công an các cấp 2.798 nguồn tin liên quan đến ANTT; xây dựng 163 mô hình “dân vận khéo"; duy trì 49 loại mô hình bảo đảm ANTT với hơn 126 ngàn người tham gia, trong đó có nhiều mô hình hiệu quả, như: Liên gia tự quản phòng, chống tội phạm, camera an ninh, Kết nối mạng xã hội-bình yên cho mỗi gia đình, Xã nói không với tệ nạn ma túy...

Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen biểu dương điển hình tiên tiến NCT.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh khẳng định, Hội NCT tỉnh đã có những đóng góp đặc biệt quan trọng trong việc giúp đỡ lực lượng công an các cấp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo đảm ANTT trong mọi tình huống.

Giám đốc Công an tỉnh đề nghị lực lượng công an, Hội NCT các cấp tiếp tục gắn kết chắt chẽ việc thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với phong trào “Tuổi cao-gương sáng" của NCT; phát huy vai trò gương mẫu của hội viên NCT trong tuyên truyền, vận động con, cháu, người thân trong gia đình và nhân dân không vi phạm pháp luật; tích cực tham gia tố giác tội phạm, cung cấp cho lực lượng công an các nguồn tin có giá trị trong giải quyết vụ việc về ANTT ở cơ sở...

Tại hội nghị, Công an tỉnh đã tặng Giấy khen tới 14 NCT có thành tích trong thực hiện Chương trình phối hợp giữa Công an tỉnh và Hội NCT tỉnh về phòng, chống tội phạm và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giai đoạn 2016-2021.

Tin, ảnh: DIỄM QUỲNH-NHẬT LINH