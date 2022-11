Thực hiện quy chế dân chủ theo hướng trọng dân, gần dân

Với việc thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) một cách khéo léo, linh hoạt, các địa phương đã phát huy quyền làm chủ của nhân dân, từ đó, huy động sức dân đóng góp cho sự phát triển kinh tế, xã hội.

Cán bộ và người dân ấp Phước Thọ, xã Phước Hưng, huyện Long Điền theo dõi camera an ninh - thành quả do cán bộ, đảng viên, bà con nơi đây đóng góp kinh phí thực hiện.

Dân chủ, công khai để dân tin tưởng

Những con hẻm tại tổ dân cư số 3, 4, 9, 10, 11, 12, 14 (ấp Hải Sơn); tổ dân cư số 1, 2, 4, 6, 7, 12, 13 (ấp Phước Lộc); tổ dân cư 17, 18 (ấp Phước Thọ)… của xã Phước Hưng, huyện Long Điền đã có nhiều đổi thay khi được gắn camera giám sát an ninh. Nhờ những “mắt thần” này mà nạn trộm cắp được kiểm soát, đường xóm sạch sẽ, an ninh trật tự tại khu dân cư ổn định.

Một chiếc camera an ninh được lắp đặt ngay đầu hẻm, cách nhà anh Nguyễn Thanh Thảo (30, tổ 14, ấp Phước Thọ) 50m. “Nhờ có camera an ninh mà nạn trộm cắp cũng ít xảy ra hơn trước. Công việc bận rộn, đi làm suốt nhưng tôi vẫn yên tâm, cảm thấy nhà mình như được trông coi”, anh Thảo nói. Thực tế, camera an ninh được lắp ở khu dân cư đã phát huy nhiều hữu ích. Đơn cử vào tháng 5, tháng 6/2022, qua trích xuất camera, ấp Phước Thọ đã tìm ra 2 thủ phạm của vụ trộm cắp thùng rác và chiếc mô tơ máy trộn hồ của người dân.

Để có được kết quả đó, ông Mai Văn Hân, Bí thư kiêm Trưởng Ban điều hành ấp Phước Thọ cho biết, việc lên ý tưởng, vận động và đóng góp kinh phí lắp camera an ninh đều được đưa ra họp công khai, phát huy quyền dân chủ của người dân để họ bàn bạc, quyết định. Kết quả là người dân đồng tình, hưởng ứng cao. Từ đầu năm đến nay, ấp lắp 11 camera an ninh, toàn bộ chi phí do cán bộ, đảng viên, nhân dân đóng góp.

Ông Phan Thành Hiệp, Quyền Chủ tịch UBND xã Phước Hưng cho biết, từ đầu năm đến nay, cán bộ, người dân các ấp Hải Sơn, Hải Lâm, Phước Lộc, Phước Thọ đã bàn bạc và tự nguyện đóng góp hơn 100 triệu đồng để lắp 30 camera an ninh. “Linh hoạt, khéo léo thực hiện QCDC với nội dung “nhân dân bàn và quyết định trực tiếp” theo quy định tại Điều 10 của Pháp lệnh số 34 nên mọi việc đều được cán bộ các ấp bàn bạc, lấy ý kiến của người dân”, ông Phan Thành Hiệp nói.

Phát huy sức mạnh của dân

Thời gian qua, việc thực hiện QCDC được cơ sở triển khai linh hoạt, công khai, dân chủ, minh bạch, qua đó, huy động được sức dân tham gia phát triển kinh tế, xã hội. Đơn cử như tại khu phố 3, phường Phước Hưng, TP.Bà Rịa, qua các buổi họp dân, Ban điều hành khu phố công khai việc vận động, đóng góp kinh phí để xây dựng khu phố văn minh. Sau khi bàn bạc, vừa qua, người dân đã tự nguyện góp kinh phí 20 triệu đồng để lắp bóng đèn điện chiếu sáng các ngõ hẻm, góp 20 triệu đồng để bê tông tuyến đường hẻm.

Ông Châu Hoài Hân, Chủ tịch UBND phường Phước Hưng, TP.Bà Rịa cho biết, việc thực hiện QCDC gắn với công tác dân vận chính quyền được phường triển khai nghiêm túc. Trong đó, phường đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nhằm phục vụ tốt cho người dân. Từ đầu năm đến nay, phường đã tiếp nhận 2.891 hồ sơ thủ tục hành chính, tất cả đều được giải quyết đúng hạn. Bên cạnh đó, lãnh đạo, cán bộ, công chức phường đã tổ chức nhiều buổi tiếp công dân để lắng nghe và giải quyết các kiến nghị về lĩnh vực đất đai, môi trường… cho người dân. Phát huy vai trò dân chủ, Ban Thanh tra nhân dân phường đã giám sát các công trình đầu tư xây dựng nhằm tránh thất thoát, phục vụ tốt nhất cho lợi ích cộng đồng.

Ông Huỳnh Văn Danh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy kiêm Phó Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở tỉnh đánh giá: Các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở đã chú trọng thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với việc tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, an sinh xã hội. Qua đó, đã đổi mới, cải tiến phong cách, lề lối làm việc của đội ngũ lãnh đạo, CBCC theo hướng trọng dân, gần dân. Từ đó, người dân tin tưởng, đồng thuận và chung tay với Đảng, chính quyền để phát triển kinh tế, xã hội, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

