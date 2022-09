Các bệnh viện đang làm thủ tục mua thuốc dự trữ điều trị SXH

Theo báo cáo của Sở Y tế, căn cứ vào Quyết định số 3705/QĐ-BYT ngày 22/8/2019 của Bộ Y tế về Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị sốt xuất huyết (SXH), cơ sở khám chữa bệnh (KCB) cần có dung dịch cao phân tử (dextran 40 hoặc 70, hydroxyethyl starch (HES 200.000 dalton) để chữa bệnh. Tuy nhiên, hiện nay trên thị trường không có thuốc loại Hydroxyethyl starch (HES 200.000 dalton), Dextran 70, Dextran 40. Do vậy, các cơ sở KCB trên địa bàn tỉnh đang phải dùng HES 130.000 dalton để thay thế trong điều trị SXH.

Trước tình trạng thiếu các loại thuốc nói trên, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã liên hệ đặt hàng Dextran 40 tại nhà máy Otsuka của Thái Lan. Sở Y tế đã gửi dự trù nhu cầu sử dụng thuốc Dextran 40 cho Cục Quản lý Dược và Cục Quản lý KCB (Bộ Y tế), đồng thời có cam kết mua hết số lượng dự trù, với nhu cầu trong 12 tháng là 520 túi.

Sở Y tế còn cho biết, các đơn vị y tế của tỉnh còn khoảng 235 túi thuốc HES 130000 dalton. Trung bình mỗi tháng sử dụng từ 100-150 túi. Thuốc này đang có sẵn trên thị trường, 2 bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh đang làm hồ sơ mua thuốc để dự trữ 390 túi, trong đó Bệnh viện Bà Rịa 150 túi, Bệnh viện Vũng Tàu 240 túi.

Được biết, tính từ đầu năm đến ngày 12/9, toàn tỉnh ghi nhận hơn 11.510 trường hợp mắc bệnh SXH (tăng 14,4 lần so với cùng kỳ năm 2021), trong đó có 142 ca nặng, chiếm 1,23% trên tổng số ca mắc. Hiện tỉ lệ số ca mắc SXH của tỉnh là 967 ca/100.000 dân, gấp 4 lần so với chỉ tiêu của Bộ Y tế đề ra năm 2022 (241 ca/100.000 dân). Tỉnh đã có 11 trường hợp tử vong do SXH, chiếm 7,75% trên tổng số ca SXH nặng và 0,095% trên tổng số ca mắc.

HỒNG PHƯƠNG