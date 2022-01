Tập trung các biện pháp kéo giảm tỷ lệ tử vong do COVID-19

Hiện nay, trung bình mỗi tháng số ca mắc COVID-19 ghi nhận trên địa bàn tỉnh 10.000 ca/tháng. Mặc dù số ca mắc cao, song tỷ lệ tử vong và chuyển nặng được giữ ở mức thấp. Bên cạnh bao phủ vắc xin, mục tiêu phòng, chống dịch của tỉnh hiện nay là tập trung cho nhóm nguy cơ cao để giảm thiểu tử vong và các trường hợp nhập cảnh nhằm ngăn chặn sự lây lan của biến chủng Omicron.

Bác sĩ điều trị cho bệnh nhân COVID-19 nặng tại Trung tâm Hồi sức cấp cứu, cơ sở 4 - BV Vũng Tàu (ảnh do BV Vũng Tàu cung cấp).

Tỷ lệ ca nặng, tử vong đang giảm dần

Tại cơ sở 4 điều trị COVID-19 - Bệnh viện Vũng Tàu (gọi tắt là cơ sở 4) nơi điều trị ca bệnh COVID-19 nặng và nguy kịch (tầng 3 - Trung tâm Hồi sức cấp cứu), tính từ ngày 10/1/2021 đến nay, cơ sở tiếp nhận điều trị 668 ca COVID-19 ở tầng 3; trong đó, 422 ca đã điều trị khỏi và đang điều trị, chiếm tỷ lệ 63,2%; số tử vong là 246 ca, chiếm tỷ lệ 36,8%.

Bác sĩ Lâm Tuấn Tú, Phó Giám đốc BV Vũng Tàu, phụ trách cơ sở 4 nhìn nhận, tỷ lệ tử vong do COVID-19 chỉ tương đương với tỷ lệ tử vong, bệnh nặng xin về tại một số khoa hồi sức thông thường. Trong đó, tỷ lệ tử vong nữ cao hơn nam 1,7 lần; tuổi trên 65 chiếm 61,2%, có bệnh lý nền là 76,5%; đáng chú ý là tỷ lệ tỷ vong do chưa tiêm đủ 2 mũi chiếm tới 77,7%. Nhiều trường hợp nhiễm COVID-19 trên đối tượng có tình trạng đặc biệt nguy kịch nhưng đã được các bác sĩ của BV tại tầng 3 điều trị thành công như: Chấn thương sọ não được phẫu thuật; thai phụ 21 tuần; hồi sức cho bé sơ sinh ngưng tim, ngưng thở do ngạt phân su, thở máy xâm lấn kéo dài…

Báo cáo của Sở Y tế cho biết, tính từ ca bệnh đầu tiên được ghi nhận đợt dịch thứ 4 vào ngày 28/6/2021 đến ngày 31/12/2021, BR-VT đã ghi nhận 26.074 trường hợp mắc COVID-19, trong đó 173 trường hợp tử vong. Tháng 11 và tháng 12 bắt đầu thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả dịch COVID-19”, số ca mắc ghi nhận trung bình hơn 10.000 ca/tháng. Mặc dù số ca mắc cao, song tỷ lệ tử vong và chuyển nặng được giữ ở mức thấp. Theo thống kê của Sở Y tế, tỷ lệ tử vong do COVID-19 toàn tỉnh trước khi thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP là 1,2%; sau khi thực hiện Nghị quyết này là 0,39%; tỷ lệ chung tính đến này là 0,43%.

Bác sĩ Nguyễn Văn Thái, Phó Giám đốc Sở Y tế phân tích: “Tỷ lệ tỷ vong COVID-19 hiện nay đa số tập trung vào các ca lớn tuổi, tiền sử có bệnh nền và chưa tiêm vắc xin. Bên cạnh đó, hiện nay, các ca nhiễm COVID-19 được quản lý, điều trị tại nhà chiếm phần lớn, trong đó số ít trường hợp chuyển nặng phải nhập viện”.

Tập trung quản lý nhóm đối tượng nguy cơ

Bác sĩ Hà Văn Thanh, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh (CDC) tỉnh cho biết, với tình hình dịch bệnh hiện nay, Bộ Y tế đã có những hướng dẫn mới để về định nghĩa ca bệnh xác định, hướng dẫn cách ly, xét nghiệm và tiêm phòng vắc xin… Các đường bay quốc tế tiếp tục mở cửa trở lại với phương châm hiện nay là vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế. Trên cơ sở đó, CDC tỉnh đã đề xuất các giải pháp để kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới; trong đó tập trung cho nhóm nguy cơ cao để giảm thiểu tử vong và các trường hợp nhập cảnh nhằm ngăn chặn sự lây lan của biến chủng Omicron, gây bệnh cho nhóm trẻ dưới 5 tuổi.

Theo đó, trong công tác bao phủ vắc xin phòng COVID-19 cần chú ý các trường hợp chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều cơ bản theo quy định; rà soát và tổ chức tiêm ngừa, nhanh chóng tăng tỷ lệ miễn dịch tại cộng đồng. Đây là biện pháp phòng chống dịch hiệu quả nhất hiện nay. Các trường hợp đã tiêm vắc xin nếu mắc bệnh sẽ giảm nhẹ mức độ nặng của bệnh, hạn chế tử vong.

Toàn tỉnh hiện có 27 cơ sở điều trị COVID-19 với 4.916 giường bệnh (GB); trong đó tầng điều trị thứ 3 (tầng 3) có 1 cơ sở với 100 GB; tầng 2 có 12 cơ sở với 1.270 GB; tầng 1 có 14 cơ sở với 3.546 GB.

Theo bác sĩ Thanh, việc duy trì các phương án phòng dịch triệt để như cách ly tập trung, truy vết F1, F2 sẽ không còn có hiệu quả cao trong giai đoạn dịch đã lây lan trong cộng đồng và tỷ lệ tiêm bao phủ vắc xin đã cao. Chính vì vậy, khi đã đạt tỷ lệ tiêm chủng cao, các địa phường cần phải điều chỉnh giải pháp kiểm soát dịch bệnh từ phòng toàn diện sang tập trung cho điều trị, huy động nguồn lực để chữa cho nhóm đối tượng nguy cơ cao, người có biểu hiện nặng.

Bên cạnh đó, hiện nay số ca mắc mới hằng ngày của Việt Nam nói chung và trên địa bàn tỉnh nói riêng vẫn ở mức cao. Điều này khiến người dân lo lắng, đặc biệt khi Việt Nam đã xuất hiện 30 ca nhiễm biến chủng Omicron của vi rút SARS-CoV-2. Do đó, các địa phương chuẩn bị và luôn sẵn sàng phương án để ứng phó với diễn tiến dịch COVID-19; các khu cách ly tập trung, nhân lực lấy mẫu, vật tư dụng cụ trang thiết bị; không lơ là dù là số ca mắc có thể giảm…

MINH THIÊN