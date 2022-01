Tập trung nguồn lực chăm lo Tết cho người lao động

Ông Huỳnh Sơn Tuấn, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh.

Nhiều năm qua, các chương trình chăm lo cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) vào dịp Tết Nguyên đán đã trở thành hoạt động thường niên, nổi bật và ý nghĩa của các cấp công đoàn (CĐ). Năm nay, các cấp CĐ trên địa bàn tỉnh đang ưu tiên mọi nguồn lực để chăm lo Tết Nguyên đán 2022 để mọi đoàn viên và NLĐ có một cái Tết ấm áp. Phóng viên Báo BR-VT có cuộc trao đổi với ông Huỳnh Sơn Tuấn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh.

● Phóng viên: Thưa ông, Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đang cận kề. Dịp Tết năm nay, các cấp CĐ của BR-VT sẽ tổ chức những hoạt động gì nhằm chăm lo cho đoàn viên và NLĐ?

- Ông Huỳnh Sơn Tuấn: Năm nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 phức tạp nên có rất nhiều đoàn viên, NLĐ gặp khó khăn. Dự kiến, đoàn viên, NLĐ ở lại đón Tết đông nên các cấp CĐ trên địa bàn tỉnh có sự thay đổi về cách thức tổ chức các hoạt động chăm lo Tết vừa bảo đảm phòng, chống dịch COVID-19, vừa mang lại nhiều ý nghĩa với đoàn viên, NLĐ. Chăm lo Tết cho đoàn viên, NLĐ là một nhiệm vụ trọng tâm của các cấp CĐ tỉnh, nên ngay từ sớm, LĐLĐ tỉnh đã ban hành kế hoạch chỉ đạo các cấp CĐ trực thuộc, linh động, sáng tạo, đổi mới nội dung, hình thức chăm lo với mục tiêu “Tất cả đoàn viên, NLĐ đều có Tết”. Một số hoạt động được LĐLĐ tỉnh định hướng nhằm tập trung mọi nguồn lực chăm lo cho đoàn viên, CNVCLĐ.

Chương trình “Tết sum vầy - Xuân bình an” được tổ chức tại đơn vị và các hoạt động vui Xuân đầm ấm, mang dấu ấn CĐ dành cho đoàn viên, CNVCLĐ không về quê dịp Tết là một trong các chuỗi hoạt động chăm lo Tết. Các hoạt động được triển khai bảo đảm an toàn, phòng, chống dịch bệnh với tinh thần “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”. Đồng thời, tiếp tục triển khai các gói hỗ trợ của CĐ, các chương trình hỗ trợ của địa phương; tăng cường nguồn lực xã hội hóa, phối hợp với chính quyền, người sử dụng lao động tổ chức thăm hỏi, tặng quà, động viên, chúc Tết đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, tập trung quan tâm đặc biệt tới các trường hợp đang ở trong các khu cách ly, phong tỏa, đang điều trị COVID-19 tại nhà, hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo… Tổ chức phương tiện đưa đón hoặc hỗ trợ toàn bộ, một phần vé tàu xe cho đoàn viên, CNVCLĐ có nhu cầu về quê ăn Tết bảo đảm an toàn phòng, chống dịch.

Ngoài ra, các cấp CĐ chủ động tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ tiền lương, thưởng Tết; tăng cường đối thoại, thương lượng nhằm giải quyết các khó khăn, bức xúc của NLĐ trong dịp Tết; hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn đoàn viên, CNVCLĐ và người sử dụng lao động hoàn thiện các thủ tục nhận các gói hỗ trợ của Chính phủ.

● Năm nay, các hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, NLĐ có gì khác so với mọi năm, thưa ông?

- Khác với mọi năm, ngoài những hoạt động thường niên nhằm chăm lo cho đoàn viên, CNVCLĐ nhân dịp Tết Nguyên đán 2022, LĐLĐ tỉnh đã chuẩn bị kỹ lưỡng các hoạt động chăm lo thiết thực, cụ thể nhằm bảo đảm không một đoàn viên, CNVCLĐ nào bị bỏ lại phía sau, đặc biệt là những đoàn viên, CNVCLĐ bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch bệnh COVID-19 và những đoàn viên, CNVCLĐ không có điều kiện về quê đón Tết.

Đến thời điểm này, các cấp CĐ tỉnh đã chuẩn bị các hoạt động sẵn sàng chăm lo Tết chu đáo, an toàn cho đoàn viên, NLĐ. Điểm nhấn trong công tác chăm lo Tết năm nay là các phần quà Tết sẽ tăng hơn so với mọi năm nhằm chia sẻ khó khăn với NLĐ, nhất là lao động xa quê bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Tổng kinh dành tổ chức chăm lo cho đoàn viên và NLĐ nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 dự kiến 40,545 tỷ. Hiện tại, các hoạt động đang được gấp rút triển khai, trong đó có việc chuẩn bị cho Đoàn công tác của Chính phủ, Tổng LĐLĐ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh thăm, tặng quà đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo, người lâu năm chưa có điều kiện về quê ăn Tết, NLĐ bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 với 200 suất, tổng số tiền hỗ trợ 260 triệu đồng.

Một trong những chương trình trọng tâm nữa là hỗ trợ cho đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Dự kiến, khoảng 1.500 phần quà trị giá 1 triệu đồng/suất sẽ được hỗ trợ cho NLĐ trong dịp Tết.

LĐLĐ tỉnh cũng hỗ trợ cho NLĐ tại các DN trên 3 năm không về quê ăn Tết. Theo thống kê, có khoảng 650 NLĐ tại các DN trên địa bàn sẽ được hỗ trợ phần quà trị giá 500 ngàn đồng/phần. Cùng với đó, LĐLĐ tỉnh triển khai thực hiện gói hỗ trợ chung cho đoàn viên, CNVCNLĐ nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 với mức 300 ngàn đồng/người cho khoảng 124.103 người với tổng số tiền hơn 37 tỷ đồng.

Ngoài ra, LĐLĐ tỉnh cũng sẽ tổ chức chúc Tết 20 DN có nhiều đóng góp với tổ chức CĐ, hoặc chưa có tổ chức CĐ nhưng thực hiện tốt công tác chăm lo cho NLĐ. Mỗi phần quà Tết cho các DN này trị giá 1,5 triệu đồng. Đồng thời, cũng sẽ tặng 15 suất quà cho NLĐ có hoàn cảnh khó khăn ở từng DN. Trong đêm giao thừa, LĐLĐ tỉnh đến chúc Tết các công nhân vệ sinh đô thị và nhân viên y tế trực cấp cứu, đồng thời trao những phần quà Tết cho những NLĐ đang làm việc trong thời khắc đón Xuân sang.

Ông Huỳnh Sơn Tuấn, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh tặng quà Tết cho CNLĐ.

● Thưa ông, LĐLĐ tỉnh đã có những đề xuất, kiến nghị gì đối với Tỉnh ủy, UBND tỉnh để hỗ trợ cho DN nhanh chóng phục hồi sản xuất, chăm lo cho NLĐ trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022?

- Ngoài những hoạt động trên, để bảo đảm những điều kiện tốt nhất cho đoàn viên, CNVCLĐ được đón một cái Tết, một mùa Xuân an toàn, trọn vẹn với phương châm “Tết sum vầy - Xuân bình an”, LĐLĐ tỉnh đã đề xuất Tỉnh ủy, UBND quan tâm, xem xét hỗ trợ cho 1.000 đoàn viên, CNLĐ có hoàn cảnh có khó khăn, mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng. Trong thời gian Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm, hỗ trợ NLĐ ở nhà trọ không về quê đón Tết trên địa bàn.

Các cấp CĐ và địa phương đẩy mạnh xã hội hóa các nguồn an sinh xã hội, tổ chức các chương trình cứu trợ linh hoạt, và kịp thời đến đúng đối tượng. Tăng cường kết nối, thực hiện hỗ trợ, đào tạo, giới thiệu việc làm cho NLĐ đối với các DN trên địa bàn tỉnh có nhu cầu tuyển dụng. Quan tâm chỉ đạo các ngành, các cấp có liên quan đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các thiết chế công đoàn tại các KCN theo Quyết định số 655/QĐ TTg ngày 12/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời tạo mọi điều kiện để DN tiếp cận các chính sách ưu đãi, phục hồi sản xuất trong tình hình mới...

● Xin cảm ơn ông!

