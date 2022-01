Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn: Tặng 100 phần quà Tết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn

Sáng 20/1, Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn – LSP (thuộc Tập đoàn SCG) phối hợp với UBND xã Long Sơn (TP. Vũng Tàu) tổ chức chương trình tặng 100 phần quà Tết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Ông Tanarach Pamornrattapong, Trưởng Phòng Xây dựng và Kỹ thuật Bồn bể và Cầu cảng - Trưởng Phòng Hỗ trợ Dự án Tổ hợp hóa dầu miền Nam tặng quà Tết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Long Sơn, TP.Vũng Tàu.

Mỗi phần quà gồm: Gạo, dầu ăn, bánh, kẹo và một số nhu yếu phẩm thiết yếu. Tổng kinh phí thực hiện là 50 triệu đồng do Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn hỗ trợ.

Cũng trong chương trình, đại diện Công ty LSP giới thiệu sơ lược về các hoạt động của công ty; các công nghệ cao và kỹ thuật số để bảo đảm kiểm soát cao nhất về an toàn và môi trường; tuyên truyền về các loại nhựa và mã tái chế giúp người dân nâng cao hiểu biết, tích cực tham gia bảo vệ môi trường sống trong lành.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Tanarach Pamornrattapong, Trưởng Phòng Xây dựng và Kỹ thuật Bồn bể và Cầu cảng - Trưởng Phòng Hỗ trợ dự án cho biết, Công ty LSP luôn quan tâm đến vấn đề sức khỏe, môi trường và an toàn trong quá trình thực hiện dự án. Thông qua các chương trình an sinh xã hội của mình, Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn chia sẻ những khó khăn, nâng chất lượng cuộc sống của người dân địa phương. Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 sắp đến, ông Tanarach Pamornrattapong chúc người dân xã Long Sơn cùng gia đình đón Tết an lành, ấm áp.

Được biết, trong năm 2021, Công ty LSP đã chi hơn 1,8 tỷ đồng để tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội, chăm lo cho cuộc sống người dân như tặng quà, khám bệnh và cấp thuốc miễn phí, đào tạo nghề và tạo việc làm cho người dân…

Tin, ảnh: BẢO KHÁNH