Quà Xuân đến các cơ quan, đơn vị, cá nhân

Ông Lê Văn Tuấn, Giám đốc Sở TT-TT tặng hoa chúc Tết Báo Bà Rịa-Vũng Tàu.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, ngày 19/1, Đoàn của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh do ông Lê Văn Tuấn, Giám đốc Sở TT-TT làm Trưởng Đoàn đã đến thăm, chúc Tết các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh, gồm: Hội Nhà Báo tỉnh, Hội Văn học-Nghệ thuật tỉnh, Báo BR-VT, Đài PT-TH tỉnh, Văn phòng Thường trú Báo Nhân dân tại BR-VT, Cơ quan thường trú TTXVN tại BR-VT.

Ông Lê Văn Tuấn, Giám đốc Sở TT-TT (giữa) và ông Lê Văn Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (phải) tặng hoa chúc Tết Hội Nhà báo tỉnh. Ảnh: CẨM NHUNG

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Lê Văn Tuấn, Giám đốc Sở TT-TT ghi nhận các cơ quan báo chí đã làm tốt công tác định hướng thông tin, tuyên truyền; phản ánh các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, đời sống người dân trên địa bàn tỉnh. Đồng thời chia sẻ những khó khăn của đội ngũ làm báo trong năm 2021 trước ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Năm mới, hy vọng mới, niềm tin mới, các cơ quan báo chí sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, tiếp tục nâng cao chất lượng, hình thức các ấn phẩm báo chí với nhiều tác phẩm hay, phản ánh được hơi thở cuộc sống; chú trọng công tác chuyển đổi số. Nhân dịp này, ông Lê Văn Tuấn chúc các nhà báo và người lao động tại các cơ quan báo chí cùng gia đình đón năm mới an khang, ấm áp, hạnh phúc.

Đại diện các cơ quan báo chí đã trân trọng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, các sở, ban ngành, địa phương đã tạo điều kiện cho đội ngũ làm báo thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền. Đồng thời, bày tỏ sẽ tiếp tục bám sát tình hình kinh tế, xã hội để thông tin chính xác, kịp thời, xứng đáng với sự tín nhiệm của lãnh đạo tỉnh, niềm tin của bạn đọc.

* Đoàn do ông Nguyễn Kế Toại, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh làm Trưởng Đoàn đã thăm, tặng quà các trung tâm bảo trợ xã hội, cơ sở nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ mồ côi, cơ nhỡ, người già neo đơn trên địa bàn tỉnh, gồm: Cơ sở nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em mồ côi, khuyết tật Thiên Thần, Trung tâm nhân đạo Bồng Lai, Trung tâm nhân đạo Hồng Quang, Trung tâm nhân đạo Từ Ân, Viện dưỡng lão Hộ Pháp (TX.Phú Mỹ); Cơ sở bảo trợ trẻ em Hồng Ân (huyện Châu Đức); Trung tâm nuôi dưỡng người già neo đơn, Mái ấm Thi Ân (huyện Long Điền); Trung tâm bảo trợ trẻ em Vũng Tàu, Nhà dưỡng lão Giáo xứ Nam Đồng (TP.Vũng Tàu). Các đơn vị này hiện đang nuôi dưỡng, chăm sóc từ 24-251 trẻ em hoặc người già.

Tại mỗi nơi đến, ông Nguyễn Kế Toại cảm ơn các cơ sở, trung tâm đồng hành cùng chính quyền địa phương trong công tác chăm lo đối tượng yếu thế là trẻ mồ côi, người già neo đơn; tặng phần quà gồm 6 thùng sữa và 10 triệu đồng; đồng thời gửi lời chúc một mùa Xuân mới an khang - thịnh vượng tới đại diện các cơ sở, trung tâm.

* Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam do Thiếu tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát biển làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân. Nhân dịp bước sang năm mới 2022 và chuẩn bị đón Tết Nhâm Dần, Thiếu tướng Bùi Quốc Oai chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân và mong rằng đơn vị sẽ tiếp tục giữ vững thành tích đạt được trong năm 2021, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, đảo được phân công.

Thiếu tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam chúc mừng năm mới đến cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân. Ảnh: MINH NHÂN

* Bà Lê Thị Trang Đài, Chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc cùng Đoàn công tác của huyện đã đến thăm, tặng quà, chúc Tết các gia đình chính sách, các nguyên lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, huyện, các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dịp Tết Nguyên đán. Đoàn đã đến thăm và tặng quà ông Võ Kim Hanh nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy; ông Đinh Hoàng Trường, nguyên Chủ tịch UBND huyện, bà Nguyễn Thị Yến, nguyên Phó Bí thư Huyện ủy; các đơn vị lực lượng vũ trang gồm: Công an huyện, Đội phòng cháy chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn và cứu hộ số 4 đóng chân trên địa bàn huyện và TTYT huyện Xuyên Mộc.

Bà Lê Thị Trang Đài, Chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc cùng Đoàn công tác thăm và chúc Tết cán bộ, y bác sĩ Trung tâm y tế huyện. Ảnh: NGUYỄN THẮNG

* Ông Hoàng Nguyên Dinh, Chủ tịch UBND huyện Châu Đức cùng Đoàn công tác của huyện đã đi thăm Mẹ VNAH La Thị Biên, Lại Thị Bạn và các gia đình chính sách ở xã Nghĩa Thành. Đoàn đã trao 10 phần quà (2,5 triệu đồng/phần) cho các Mẹ VNAH, thương binh-bệnh binh và 990 phần quà (1 triệu đồng/phần) cho các gia đình chính sách, tổng giá trị quà tặng gần 1,1 tỷ đồng.

Ông Hoàng Nguyên Dinh, Chủ tịch UBND huyện Châu Đức cùng Đoàn công tác chúc Tết, tặng quà Mẹ VNAH La Thị Biên (xã Nghĩa Thành). Ảnh: THÁI BÌNH

* Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng BR-VT phối hợp với Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN phường 11 và phường 12, TP. Vũng Tàu tổ chức chương trình “Xuân biên phòng - ấm lòng dân bản” năm 2022. Trao tặng 30 suất quà Tết (500 ngàn đồng/suất) cho gia đình chính sách, người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các phường. Chi phí do các nhà hảo tâm trên địa bàn tỉnh tài trợ. Trao 2 suất quà, 500 ngàn đồng/suất cho HS có hoàn cảnh khó khăn đã được đơn vị nhận đỡ đầu trong chương trình “Nâng bước em tới trường”.

Đại diện Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng BR-VT và Đảng ủy phường 11 trao quà Tết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. Ảnh: NHÂN ĐOÀN

* Nằm trong chương trình Xuân tình nguyện năm 2022, ngày 19/1, Tỉnh Đoàn đã tặng quà các lực lượng đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh, gồm: Khu điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Nhà công vụ giáo viên xã Bưng Riềng (huyện Xuyên Mộc); Khu điều trị TTVH huyện Đất Đỏ; Khu điều trị TTVH huyện Châu Đức; Khu điều trị Trung tâm VH-TT-TT-Học tập cộng đồng (phường Phú Mỹ, TX.Phú Mỹ); Khu điều trị KTX Trường Dầu khí (TP.Bà Rịa), Khu điều trị Trường TH Cao Văn Ngọc (huyện Long Điền). Trao tặng tổng cộng 300 thùng nước giải khát Warrio và 138 thùng dung dịch rửa tay Lifebuoy. Số quà do Công ty TCPVN và Unilever Việt Nam tài trợ.

* Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN phường 11 (TP. Vũng Tàu) đã tổ chức trao 10 suất quà Tết (trị giá 1 triệu đồng/suất) do ông Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tài trợ cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường.

* Hội CTĐ TP.Vũng Tàu đã trao tặng 100 suất quà cho người nghèo trên địa bàn phường 10. Mỗi suất quà trị giá 500 ngàn đồng, gồm nhu yếu phẩm và 200 ngàn đồng tiền mặt. Tổng trị giá 50 triệu đồng từ nguồn hỗ trợ của Công ty Điện Lực TNHH BOT Phú Mỹ 3.

* Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Châu Đức vận động Phòng khám đa khoa Đông Tây (xã Bình Giã) trao 50 phần quà Tết cho người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam, bệnh nhân nghèo trên địa bàn huyện. Mỗi phần quà trị giá 400 ngàn đồng gồm: gạo và nhu yếu phẩm. Chi phí do Phòng khám đa khoa Đông Tây hỗ trợ.

* Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh phối hợp với Hội LHPN huyện Châu Đức tổ chức trao 30 phần quà Tết cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Quảng Thành. Mỗi phần quà trị giá 500 ngàn đồng gồm: gạo, dầu ăn, đường, bột ngọt, bánh, mứt tết. Chi phí do Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh hỗ trợ.

* Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp cùng Công ty CP cấp nước Châu Đức tổ chức trao 100 phần quà tới các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Cù Bị, huyện Châu Đức. Mỗi phần quà gồm nhu yếu phẩm và 300 ngàn đồng tiền mặt. Tổng trị giá 50 triệu đồng do công ty Cổ phần Cấp nước Châu Đức tài trợ.

* Chi hội phụ nữ ấp Trang Định (xã Bông Trang, huyện Xuyên Mộc) trao 55 phần quà cho hội viên phụ nữ khó khăn tại địa phương. Mỗi phần quà là 10kg gạo ngon trị giá 150 ngàn đồng. Chi phí do chi hội phụ nữ ấp vận động nhà hảo tâm hỗ trợ.

* Công ty TNHH TM-DV-XD Nhà Sang (huyện Châu Đức) phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức trao tặng 20 phần quà Tết cho người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người khuyết tật trên địa bàn xã Bàu Chinh. Mỗi phần quà trị giá 500 ngàn đồng, gồm 10kg gạo, 1 thùng mì gói và 300 ngàn đồng tiền mặt.

Nhóm PV THỜI SỰ