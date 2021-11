Vũng Tàu tăng cường tầm soát vùng nguy cơ cao

>>> Độ phủ vắc xin cao, đa phần bệnh nhân nhẹ, không triệu chứng

>>> Sẵn sàng điều trị F0 tại nhà

Ca nhiễm COVID-19 ngoài cộng đồng trên địa bàn TP. Vũng Tàu liên tục gia tăng. Để ứng phó với dịch bệnh, thành phố tăng cường xét nghiệm, khoanh vùng dập dịch và khuyến khích người dân tự xét nghiệm nhanh tại nhà.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân xã Long Sơn, TP. Vũng Tàu vào ngày 23/11.

Tiếp tục xét nghiệm sàng lọc F0

Theo BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 TP. Vũng Tàu, những ngày vừa qua, các ca nhiễm COVID-19 liên tục gia tăng. Chỉ trong 3 ngày từ 20, 21, 22/11, thành phố ghi nhận 657 ca F0, trong đó có 432 ca ngoài cộng đồng. Ngày 23/11, thành phố ghi nhận thêm 319 ca nhiễm. Từ 18 giờ ngày 23/11 đến 18 giờ ngày 24/11, thành phố ghi nhận 312 ca, trong đó có 250 ca ngoài cộng đồng..

Trong đó, Long Sơn là địa phương “vùng đỏ” với hơn 300 ca nhiễm trong cộng đồng, tính đến ngày 23/11. Tình hình dịch tại xã Long Sơn vẫn chưa có dấu hiệu chững lại. Ông Đinh Thanh Tân, Phó Chủ tịch UBND xã Long Sơn thông tin, ngày 23/11, xã Long Sơn đã thực hiện xét nghiệm nhanh lần 2 cho gần 11.400 người dân, qua đó, phát hiện 143 ca nghi nhiễm. Theo kế hoạch, ngày 27/11, xã Long Sơn tiếp tục lấy mẫu lần 3 cho toàn bộ người dân để tiếp tục sàng lọc F0, chủ động ngăn chặn, kiểm soát dịch bệnh, cách ly triệt để, khoanh vùng và xử lý kịp thời không để dịch bệnh lây lan.

Ngoài xã Long Sơn là “vùng đỏ”, một số địa phương khác như: phường Thắng Nhất, phường 12 cũng có số ca nhiễm tăng cao. Việc số ca mắc mới liên tục tăng gây áp lực cho hệ thống y tế, các bệnh viện, cơ sở thu dung điều trị F0 và cơ sở cách ly tập trung F1 trên địa bàn thành phố.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 TP. Vũng Tàu đã khẩn trương triển khai nhiều giải pháp phòng, chống dịch. Thành phố tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền để người dân nâng cao trách nhiệm, ý thức bảo vệ sức khỏe với các biện pháp 5K qua hệ thống loa truyền thanh, xe tuyên truyền lưu động và trên các tờ rơi. Công tác lấy mẫu, xét nghiệm được thành phố chú trọng nhằm kịp thời phát hiện, truy vết và khoanh vùng dịch. Trong đó, các phường, xã ưu tiên thực hiện xét nghiệm nhanh cho các đối tượng như: Tài xế, phụ xe, người về từ vùng dịch, người ngoại tỉnh về thành phố, khu phong tỏa, khu cách ly tập trung, khu cảng biển, công trình xây dựng...

Ngoài ra, từ nay đến ngày 28/11, TTYT TP. Vũng Tàu tập trung xét nghiệm cho hơn 15 ngàn người tại các khu phòng trọ có nguy cơ lây nhiễm cao trên địa bàn thành phố. Đồng thời, yêu cầu các DN trên địa bàn thực hiện xét nghiệm nhanh cho công nhân với tần suất 1 tuần/lần để sớm phát hiện F0. Bà Hồ Thị Thu Thủy, Bí thư Đảng ủy phường 12 cho biết, trên địa bàn phường có hơn 6.000 phòng trọ, là nơi tập trung đông người lao động sinh sống nhưng nhiều khu nhà trọ điều kiện vệ sinh không bảo đảm, dễ bị nhiễm và lây lan dịch. Phường sẽ rà soát, nắm danh sách, theo dõi chặt chẽ người dân tại các khu nhà trọ. Đồng thời, sẽ xét nghiệm tầm soát người dân tại các khu nhà trọ có nguy cơ cao. Ngoài ra, trên địa bàn phường có 36 công ty chế biến thủy hải sản nhưng đến nay đã có 5 công ty ghi nhận ca nhiễm COVID-19. Vì vậy, phường sẽ tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hỗ trợ, hướng dẫn các DN trong công tác phòng, chống dịch.

Ông Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu cho biết, số ca nhiễm tăng nhanh khiến các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn thành phố đã quá tải. Vì vậy, thành phố cho tất cả các trường hợp F1 tự cách ly tại nhà. Các phường, xã cũng kiện toàn và thành lập Tổ y tế cộng đồng để hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho các trường hợp là F1, F0 triệu chứng nhẹ điều trị tại nhà. Thành phố đề nghị các phường, xã vận động đội ngũ y, bác sĩ của các cơ sở y tế tư nhân cùng chung sức, hỗ trợ lực lượng y tế cơ sở trong công tác phòng, chống dịch. Yêu cầu các xã, phường tăng cường tuyên truyền cho người dân nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe bằng cách rửa tay, súc miệng sát khuẩn, rửa mũi hằng ngày để phòng bệnh.

Khuyến khích người dân tự xét nghiệm nhanh tại nhà

Từ ngày 23/11, Sở Y tế kích hoạt hoạt động cơ sở điều trị tầng 1 tại Trường TH Phước An (850, đường 30/4, phường 11) với quy mô 400 giường bệnh do Bệnh viện Vũng Tàu phụ trách và cơ sở điều trị tầng 1 tại Trường THCS Bạch Đằng (thôn 10, xã Long Sơn) với quy mô 270 giường bệnh do TTYT TP. Vũng Tàu phụ trách. Thực hiện chủ trương của UBND tỉnh tại Công văn số 17680/UBND-VP về việc quản lý, điều trị người nhiễm COVID-19 tại nhà, từ ngày 25/11, người nhiễm COVID-19 không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ được điều trị tại nhà.

Ông Hoàng Vũ Thảnh, Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu cho biết, trước tình hình các ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng tăng nhanh trong những ngày gần đây, thành phố khuyến khích người dân đồng hành cùng chính quyền trong phòng, chống dịch bằng cách chủ động xét nghiệm nhanh tại nhà để kiểm tra sức khỏe của bản thân, gia đình. Qua đó, nhằm phát hiện sớm, kịp thời những ca nghi nhiễm, tránh dịch lây lan rộng, đồng thời cũng giảm áp lực cho đội ngũ y tế, lực lượng tham gia phòng chống, dịch ở cơ sở. Song song đó, với năng lực của lực lượng y tế thành phố có thể thực hiện được tiêm chủng 27 ngàn liều vắc xin mỗi ngày, thành phố sẽ đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin để tăng độ bao phủ cho toàn dân.

Bài, ảnh: THI PHONG