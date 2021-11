Long Sơn trong ngày đầu phong tỏa

Đường sá vắng vẻ, người dân, DN chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch... là những ghi nhận trong ngày đầu xã Long Sơn (TP. Vũng Tàu) thực hiện phong tỏa để phòng, chống dịch COVID-19 theo cấp độ 4. Công tác quản lý, kiểm soát người ra, vào cũng được chính quyền siết chặt.

Ông Hoàng Vũ Thảnh, Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại chốt kiểm soát cầu Ba Nanh, xã Long Sơn.

Quản chặt hoạt động đi lại

Có mặt tại xã Long Sơn ngày 23/11, phóng viên Báo Bà Rịa - Vũng Tàu ghi nhận không khí vắng lặng, trái ngược với sự nhộn nhịp thường ngày. Người dân đóng cửa, chỉ ở trong nhà, hàng quán ít người mua, đường sá vắng xe cộ qua lại. Các biện pháp phòng, chống dịch được chính quyền địa phương triển khai cứng rắn, quyết liệt nhằm mục tiêu sớm khống chế dịch bệnh trong 2 tuần phong tỏa này.

Tại 2 chốt kiểm soát ở các tuyến đường dẫn vào xã Long Sơn là cầu Ba Nanh và cầu Chà Và có 78 người gồm các lực lượng công an, dân quân trực 3 ca/ngày để kiểm tra, kiểm soát người ra, vào xã. Tất cả người, phương tiện khi lưu thông qua chốt đều được yêu cầu dừng lại để kiểm tra giấy tờ. Nhiều người chưa tiêm đủ 2 liều vắc xin, không có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 đã bị buộc quay đầu xe.

Không để người dân thiếu đói Sáng 23/11, ông Hoàng Vũ Thảnh, Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu đã kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại chốt kiểm soát cầu Ba Nanh và một số điểm lấy mẫu xét nghiệm nhanh cho người dân, Công ty Lilama 18 và làm việc với UBND xã Long Sơn. Ông Hoàng Vũ Thảnh ghi nhận các đơn vị, DN, UBND xã Long Sơn, các phòng, ban của thành phố đã nỗ lực thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Long Sơn là nơi tập trung đông công nhân nên dự báo dịch sẽ còn lây lan nhiều trong cộng đồng. Vì vậy, Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu đề nghị xã Long Sơn tiếp tục tăng cường tuyên truyền cho người dân, công nhân, các DN nâng cao ý thức phòng, chống dịch. Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu giao Công an xã Long Sơn phối hợp với Công an thành phố tăng cường kiểm tra, kiểm soát, ổn định trật tự xã hội, không để phát sinh những vấn đề “nóng” trong cộng đồng, gây tâm lý hoang mang, lo sợ trong người dân, công nhân. UBND xã quan tâm, hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người dân, không để người dân nào khó khăn bị thiếu đói trong thời điểm này. Ông Hoàng Vũ Thảnh cũng yêu cầu từ ngày 24/11 không cho bất kỳ trường hợp công nhân nào qua chốt bằng xe máy. Đồng thời, yêu cầu các DN không bố trí làm việc cho những công nhân chưa tiêm vắc xin phòng COVID-19.

Thượng tá Nguyễn Văn Luyện, Trưởng Công an TP. Vũng Tàu cho biết: “Ngoài 2 chốt này, trong thời gian Long Sơn thực hiện phong tỏa, Công an thành phố còn tăng cường lực lượng tuần tra các khu dân cư, DN, dự án Hóa dầu Miền Nam để kịp thời xử lý những phát sinh, bức xúc trong người dân, công nhân nhằm bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội”.

Ngày 23/11, Trung tâm Y tế TP. Vũng Tàu đã cử 102 nhân viên y tế, phối hợp cùng lực lượng y tế xã Long Sơn tổ chức 51 điểm xét nghiệm nhanh, lấy mẫu PCR lần 2 cho toàn bộ 15.443 người dân xã Long Sơn. Đến 11 giờ 30 phút cùng ngày, các điểm xét nghiệm nhanh đã phát hiện 27 ca nghi ngờ dương tính. Dự báo các ca nhiễm COVID-19 sẽ còn gia tăng trong những ngày tới, xã Long Sơn đã thiết lập 2 trạm y tế lưu động với các trang thiết bị, vật tư y tế cần thiết đặt tại TTVH-HTCĐ xã và khu dự án Hóa dầu Miền Nam để sẵn sàng hỗ trợ chăm sóc, điều trị F0 tại nhà hoặc nơi làm việc.

Đồng hành cùng chính quyền, các đơn vị, DN trên địa bàn xã Long Sơn cũng thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch. Ông Hoàng Duy Hưng, Trưởng Bộ phận Tổ chức - Hành chính, Công ty CP Lilama 18 cho biết, thời gian này, Công ty đã nghiêm túc thực hiện công tác phòng, chống dịch theo chỉ đạo của thành phố và tỉnh. Công ty thực hiện xét nghiệm nhanh cho 470 kỹ sư, công nhân 3 ngày/lần để phát hiện sớm F0. Tính đến ngày 23/11, Công ty đã phát hiện 70F0, truy vết được 60F1. Công ty duy trì việc phun khử khuẩn khu tập thể, nhà bếp 2 ngày/lần để giữ gìn vệ sinh. Đồng thời, Công ty cũng chăm lo chu đáo đời sống công nhân, tổ chức đưa, đón công nhân bằng xe ô tô. Đối với các công nhân F0, F1 không đi làm, Công ty vẫn trả lương đầy đủ.

Chăm lo an sinh xã hội

Ông Trương Ngọc Long, Chủ tịch UBND xã Long Sơn cho biết, xã đã tạm đóng cửa chợ Long Sơn để phòng, chống dịch. Trong khi trên địa xã chưa có siêu thị, ít cửa hàng tạp hóa nên dự báo nguồn cung lương thực, thực phẩm sẽ bị hạn chế trong thời gian phong tỏa. Do vậy, UBND xã Long Sơn đã đề nghị và được Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu đồng ý hỗ trợ tìm các đơn vị cung ứng hàng hóa cho người dân Long Sơn trong thời gian phong tỏa. Hàng hóa được tập kết tại 2 điểm là khu vực trước cổng chợ Long Sơn và bãi giữ xe của Nhà Lớn Long Sơn. Đội đi chợ hộ gồm lực lượng đoàn viên thanh niên, hội phụ nữ sẽ đi chợ hộ cho người dân có nhu cầu.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, người dân xã Long Sơn rất đồng tình và chấp hành nghiêm các biện pháp phong tỏa với mong muốn cuộc sống sớm trở lại trạng thái bình thường.

Anh Lê Thanh Tú, ngụ thôn 2, xã Long Sơn cho biết: “Sáng 23/11, tôi và vợ con chỉ đi lấy mẫu xét nghiệm nhanh rồi về chứ không ra ngoài vì sợ dịch lây lan. Tôi mong ai cũng chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch để sớm đưa Long Sơn trở lại cuộc sống bình thường”. Còn bà Nguyễn Thị Vui, ở thôn 1 thì bày tỏ: “Dịch đã ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt của gia đình tôi. Tôi đã mua nhiều đồ khô về dự trữ dùng dần trong những ngày phong tỏa. Tôi cũng khuyên chồng, con hạn chế ra ngoài để bảo vệ sức khỏe cho cả nhà”.

Bài, ảnh: CẨM NHUNG