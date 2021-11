Tặng quà cho người lao động

Chiều 19/11, LĐLĐ tỉnh tổ chức trao 349 suất quà cho người lao động là F1 thuộc công ty TNHH Dongin Entech Việt Nam (xã Long Tân, huyện Đất Đỏ) đang thực hiện cách ly y tế. Mỗi suất trị giá 200 ngàn đồng gồm: sữa, vitamin C, nhu yếu phẩm cùng 10kg gạo do UBMTTQ Việt Nam tỉnh vận động. Toàn bộ kinh phí quà tặng được trích từ nguồn quỹ của LĐLĐ tỉnh và sự hỗ trợ của các tổ chức, đoàn thể nhằm chia sẻ khó khăn, động viên, thể hiện sự quan tâm đối với người lao động; đặc biệt, động viên người lao động an tâm vừa thực hiện nghiêm công tác cách ly y tế vừa bảo đảm sản xuất.

 Trong 2 ngày (18 và 19/11), chùa Liên Trì (92/10, Hoàng Hoa Thám, phường 2, TP.Vũng Tàu) tổ chức tặng 200 suất quà cho người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19 trên địa bàn TP.Vũng Tàu. Mỗi suất quà trị giá 320 ngàn đồng gồm: 10kg gạo, 1 thùng mì, dầu ăn, đường, bột nêm, nước tương. Tổng giá trị là 64 triệu đồng.

ĐÔNG TRÚC - QUANG LÊ