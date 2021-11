Tìm phương án thích ứng an toàn với dịch

3 ngày gần đây, số ca nhiễm COVID-19 trên địa bàn TX. Phú Mỹ liên tục tăng cao. BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 TX. Phú Mỹ đang triển khai kế hoạch thích ứng an toàn để kiểm soát dịch hiệu quả.

Một phần khu dân cư xã Tân Hòa, TX. Phú Mỹ bị phong tỏa.

Số ca nhiễm tăng cao

Chỉ trong 3 ngày (ngày 17, 18 và 19/11), TX. Phú Mỹ ghi nhận 374 ca nhiễm mới. Lũy kế đến nay TX. Phú Mỹ có 1.623 ca, trong đó 124 ca tại chốt kiểm soát QL51, 2 ca tại chốt đường sông là người từ địa phương khác vào tỉnh, 506 ca ngoài cộng đồng...

Tại các DN, trong vòng một tháng qua, TX. Phú Mỹ ghi nhận 51 ổ dịch tại 51 DN với 454 F0. Trong đó, một số DN có số người lao động lớn, số ca lây nhiễm nhiều như: Công ty CP Forimex Thịnh Hoàng (xã Tân Hòa) có 40/100 người lao động nhiễm bệnh; Công ty TNHH Junwoo Vina (KCN Mỹ Xuân B1 - Tiến Hùng) có 16/93 người lao động nhiễm bệnh; Công ty sứ Viglacera Mỹ Xuân (KCN Mỹ Xuân A) có 18/309 người lao động nhiễm bệnh...

Ông Lê Hoàng Hải, Bí thư Thị ủy Phú Mỹ nhận định, Phú Mỹ là địa bàn giáp ranh với các tỉnh, thành phố đang là tâm dịch (người về từ vùng dịch vẫn còn xảy ra như tài xế xe tải, xe hàng thiết yếu, người điều trị bệnh). Phú Mỹ cũng là trung tâm công nghiệp, cảng biển của tỉnh với hơn 30.000 DN nên số lượng lao động nhiều, mật độ lưu trú cao, số lượng phòng trọ rất lớn (khoảng hơn 13.000 phòng trọ), đối tượng nghiện ma túy, lang thang cũng tập trung đông trên địa bàn… Do đó, TX. Phú Mỹ luôn tiềm ẩn nguy cơ cao bùng phát dịch bệnh.

Kích hoạt phương án phòng dịch mới

TX. Phú Mỹ đã xây dựng kế hoạch thực hiện các biện pháp “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”. Ông Nguyễn Văn Thắm, Chủ tịch UBND TX. Phú Mỹ cho hay: “Mục tiêu chung của thị xã là bảo vệ tốt nhất sức khỏe, tính mạng của người dân, hạn chế đến mức thấp nhất các ca mắc, ca chuyển bệnh nặng, tử vong do COVID-19; khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội; thực hiện mục tiêu kép vừa sản xuất, kinh doanh vừa phòng dịch hiệu quả”.

TX. Phú Mỹ đã thiết lập cơ sở thu dung, điều trị tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn thị xã (bao gồm cả y tế tư nhân) sẵn sàng đáp ứng tình hình dịch ở các cấp độ. Trường hợp số lượng ca nhiễm vẫn tiếp tục tăng, TX. Phú Mỹ sẽ kiện toàn, phát huy hiệu quả trạm y tế lưu động, thành lập các tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng và cung cấp oxy y tế cho các trạm y tế xã, phường để đáp ứng khi có dịch xảy ra; quản lý, theo dõi, điều trị người nhiễm.

Song song với các biện pháp phòng dịch, thị xã cũng đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng vắc xin, phấn đấu đến 30/11 tối thiểu 80% người từ 65 tuổi trở lên được tiêm đủ 2 mũi, tối thiểu 80% người từ 50 tuổi trở lên được tiêm ít nhất 1 mũi; tiêm vắc xin sớm nhất, nhanh nhất cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi theo lộ trình từ lứa tuổi cao đến thấp và theo tiến độ chung của tỉnh.

Với các DN, TX. Phú Mỹ yêu cầu sớm thành lập tổ y tế, cách ly vừa cách ly vừa làm việc; thành lập trạm y tế lưu động trong các khu, cụm công nghiệp, đồng thời hướng dẫn cách ly F1 tại DN.

BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 TX. Phú Mỹ cũng yêu cầu người dân phải tự ý thức phòng chống dịch để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình. Các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoạt động trên tinh thần “bảo vệ tính mạng của người dân là trên hết”, “an toàn mới sản xuất, sản xuất phải an toàn”.

