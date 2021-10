31.000 "túi an sinh" đến với người dân khó khăn

Ngày 9/10, BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 TP. Bà Rịa thành lập 51 đoàn đến thăm, tặng “túi an sinh” cho người dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 tại 11 xã, phường trên địa bàn thành phố.

Ông Đặng Minh Thông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí Thư Thành ủy Bà Rịa trao “túi an sinh” cho người dân khó khăn trên địa bàn phường Long Toàn.

Theo đó, 275 “túi an sinh” trong tổng số 5.606 “túi an sinh” của TP.Bà Rịa được các đoàn trao đến tận tay người dân. Mỗi “túi an sinh” gồm nhu yếu phẩm thiết yếu như: 10kg gạo, cá hộp, nui, sữa, khẩu trang… trị giá 330 ngàn đồng.

Bà Lương Thị Kiều Trang, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP. Bà Rịa, Tổ trưởng Tổ an sinh cho biết, từ khi thực hiện giãn cách tới nay, Tổ An sinh TP.Bà Rịa đã trao 31.000 “túi an sinh” với nhiều hàng hóa thiết yếu hỗ trợ, chia sẻ một phần khó khăn với người dân tại các xã, phường trên địa bàn thành phố. Qua đó, động viên người dân chung tay cùng chính quyền sớm vượt qua khó khăn, đẩy lùi dịch bệnh.

Tin, ảnh: NHÃ UYÊN