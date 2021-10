Toàn tỉnh ghi nhận 1 ca mắc COVID-19 ngoài cộng đồng

Tính từ 18 giờ ngày 8/10 đến 18 giờ ngày 9/10, BR-VT ghi nhận 14 ca mắc COVID-19 mới; trong đó có 1 ca ngoài cộng đồng, phát hiện tại Trạm Y tế xã Lộc An, đang tạm trú tại ấp An Điền, xã Lộc An (huyện Đất Đỏ).

Nhân viên y tế tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho người dân huyện Châu Đức. Ảnh: ĐINH HÙNG

Số lượng ca mắc mới ghi nhận tính từ ngày 28/6 đến nay là 4.151 ca. Trong ngày 9/10 có 8 bệnh nhân đã khỏi bệnh ra viện.

Hiện nay, hình dịch cơ bản đang từng bước kiểm soát. Tuy nhiên, nguy cơ dịch bùng phát trở lại còn rất lớn, nhất là mối nguy dịch bệnh xâm nhập từ bên ngoài qua việc giao dịch, vận chuyển hàng hóa. Do đó, Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 (BCĐ) tỉnh đề nghị, trong điều kiện thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 15, từng bước nới lỏng các hoạt động kinh tế, xã hội, các cấp chính quyền địa phương, toàn thể nhân dân tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch. Đặc biệt là cảnh giác với các mối nguy dịch bệnh xâm nhập từ ngoài tỉnh vào thông qua giao dịch, vận chuyển hàng hóa, khám chữa bệnh, nhu cầu trở về tỉnh của người dân…

Đối với các địa phương cần chủ động triển khai phương án phòng dịch theo từng cấp độ, duy trì chế độ trực chiến 24/24h để kịp thời ứng phó dịch tình hình dịch bệnh, sẵn sàng các tình huống xảy ra. Tăng cường giám sát các đối tượng nguy cơ, khu vực nguy cơ để phát hiện sớm, khoanh vùng dập dịch. Tập trung thực hiện tốt công tác kiểm soát người ra, vào tại các chốt kiểm dịch; rà soát, nắm bắt chặt chẽ các đối tượng nguy cơ cao trên địa bàn.

Ban Chỉ đạo đề nghị các DN tăng cường các biện pháp kiểm soát dịch bệnh nơi làm việc, sản xuất, kinh doanh; tổ chức xét nghiệm sàng lọc định kỳ cho nhân viên, người lao động trong DN. Đối với các cơ sở buôn bán, kinh doanh cần tăng cường các biện pháp kiểm soát dịch bệnh đối với việc giao nhận hàng hóa với các tài xế, phụ xe chở hàng.

MINH THIÊN