Anh hùng Lao động Trần Lê Đông qua đời

Tin từ Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc, Công đoàn Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro cho biết: Tiến sĩ khoa học, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới Trần Lê Đông, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh BR-VT khóa IV, nguyên Tổng Giám đốc Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Hội Dầu khí Việt Nam; Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, đã từ trần vào hồi 19h14 phút ngày 7/10 (nhằm ngày 2/9 năm Tân Sửu), hưởng thọ 74 tuổi.

Cuộc đời và sự nghiệp của ông được phác họa trong ký sự “Trần Lê Đông, từ làng quê Trung Lễ đến mỏ dầu Bạch Hổ”. (NXB Văn hóa - Văn nghệ - 2020)

Ông Trần Lê Đông quê ở xã Trung Lễ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, là nghiên cứu sinh tại trường ĐH Dầu hóa Bacu (Azerbaijan). Ông được trao học vị Phó tiến sĩ năm 1978. Năm 2008, ông bảo vệ luận án thành công và nhận học vị Tiến sĩ khoa học tại Liên bang Nga.

Từ năm 1978 đến năm 2009, ông làm việc, nghiên cứu và có nhiều đóng góp cho ngành dầu khí Việt Nam. Với cương vị là Phó Tổng Giám đốc XNLD Vietsovpetro, phụ trách công tác địa chất (từ tháng 10/1996 đến tháng 5/2002), ông Trần Lê Đông đã chủ động tổ chức nghiên cứu, áp dụng các giải pháp kỹ thuật công nghệ tiên tiến trên thế giới trong tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí. Nhờ đó, XNLD Vietsovpetro lần đầu tiên đã phát hiện ra các vỉa dầu khí trong tầng móng bồn trũng Nam Côn Sơn (mỏ Đại Hùng năm 2003, mỏ Thiên Ưng năm 2004), làm cơ sở cho việc hoạch định kế hoạch khai thác mỏ Đại Hùng và triển khai thăm dò tiếp theo các lô khác ở bồn trũng này.

Từ tháng 6/2002 đến tháng 2/2009, ở cương vị Tổng Giám đốc XNLD Vietsovpetro, ông đã đưa ra những quyết định táo bạo, đề xuất và áp dụng nhiều giải pháp trong quản lý, tổ chức lao động. Đồng thời, luân chuyển cán bộ hợp lý, kết hợp với việc cải tiến bộ máy, cơ chế quản lý nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, phù hợp với xu hướng phát triển của XNLD Vietsovpetro.

Ông Trần Lê Đông đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng: Huân chương Lao động hạng Nhất, Huân chương Lao động hạng Ba; Huân chương Hữu nghị do Liên bang Nga tặng; 3 bằng sáng chế độc quyền do Bộ KH-CN Việt Nam cấp; Giải thưởng khoa học mang tên Gupkin do Liên bang Nga cấp; Giải thưởng Hồ Chí Minh về KH-CN do Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam tặng.

Ngoài ra, ông Trần Lê Đông còn được phong tặng các danh hiệu: Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, Doanh nhân Dầu khí xuất sắc do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phong tặng; Nhà quản lý giỏi do Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng; cùng nhiều danh hiệu, bằng khen của Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh BR-VT.

Lễ truy điệu ông Trần Lê Đông bắt đầu từ lúc 7h00 ngày 10/10 (nhằm ngày 5/9 năm Tân Sửu) tại nhà riêng, 81/22 Thùy Vân, TP. Vũng Tàu. Lễ động quan vào lúc 8h00 cùng ngày, sau đó đưa đi hỏa táng tại Đài hỏa táng Long Hương, TP. Bà Rịa.

THU THẢO