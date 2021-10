4/8 địa phương ghi nhận ca mắc COVID-19 mới

Trong ngày 9/10, các địa phương gồm TP.Bà Rịa, TX.Phú Mỹ, huyện Xuyên Mộc, huyện Đất Đỏ tiếp tục ghi nhận các ca mắc mới. Đáng chú ý là ổ dịch mới tại xã Lộc An, huyện Đất Đỏ, được phát hiện qua xét nghiệm test nhanh sàng lọc.

Lực lượng chức năng kiểm tra giấy tờ của tài xế xe hàng vào KCN Phú Mỹ 1, TX. Phú Mỹ. Ảnh: MINH TÂM

* Tại huyện Đất Đỏ, trong ngày 9/10 ghi nhận 1 ca ngoài cộng đồng, phát hiện qua test nhanh ngày 8/10. Đó là trường hợp N.T.T (SN 1982), ngụ tại tổ 4, ấp An Điền, xã Lộc An, được phát hiện dương tính qua test nhanh ngày 8/10. Trong ngày đã truy vết được 17 trường hợp F1 và 16 trường hợp F2 để đưa đi cách ly theo quy định.

Theo nhận định của BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 huyện, tính đến ngày 9/10, trên địa bàn huyện có 119 ca mắc, trong đó liên quan đến chuỗi lây nhiễm tại Xí nghiệp chế biến hải sản xuất khẩu Lộc An (trực thuộc Công ty Baseafood) là 35 ca mắc (24 ca mắc là công nhân và 11 ca mắc là người nhà của công nhân). Ngay sau khi phát hiện thêm ca mắc mới ngoài cộng đồng, BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các địa phương triển khai các hoạt động khoanh vùng, điều tra, truy vết dập dịch kịp thời, không để lây lan trong cộng đồng. Trong đó, đã thực hiện phun khử khuẩn nơi ca mắc sinh sống, phong tỏa tạm thời một phần tổ 3, tổ 4, ấp An Điền, xã Lộc An với 14 hộ/38 khẩu. Như vậy, tính đến ngày 9/10 toàn huyện có 24 điểm phong tỏa với 116 hộ, 3 phòng trọ, 2 xí nghiệp/425 khẩu.

Ngoài ra, trong ngày huyện ghi nhận thêm 4 ca mắc mới trong khu cách ly tập trung là các trường hợp F1 liên quan chuỗi lây nhiễm tại Xí nghiệp chế biến hải sản xuất khẩu Lộc An.

Tính đến ngày 9/10, toàn huyện đã có 41.408 người (từ 18 tuổi trở lên) được tiêm vắc xin, đạt 57,4%. Ngày 10/10, huyện sẽ triển khai tiêm vắc xin cho công nhân, người lao động đang làm việc tại các DN, xí nghiệp, công ty trên địa bàn huyện theo số lượng được phân bổ là 5.000 liều vắc xin.

* Cùng ngày, TP. Bà Rịa ghi nhận 1 ca mắc COVID-19 mới trong khu cách ly tập trung. Đó là trường hợp N.L.B.N, SN 2019 (con của trường hợp F0 M.T.T.A tại KP. 2, phường Long Toàn được phát hiện mắc COVID-19 trước đó). Ngày 7/10, bé N.L.N.B chuyển cách ly tại khách sạn Minh Đạm. Ngày 8/10, bé được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 lần 1 và có kết quả dương tính.

Lực lượng chức năng kiểm soát phương tiện tại chốt kiểm dịch trên Quốc lộ 55, huyện Đất Đỏ. Ảnh: VÂN ANH

Tính đến 16 giờ ngày 9/20, TP. Bà Rịa đã hoàn thành chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt này. Cụ thể đã tiêm 38.917/35.000 liều vắc xin được nhận, đạt 111,19%. Tổng số người được tiêm là 52.224 người/89.684 người đủ 18 tuổi (đạt tỷ lệ 58,23%), trong đó có 10.356 người tiêm đủ 2 mũi (đạt tỷ lệ 11,55 % tổng dân số trên 18 tuổi) và 41.868 người tiêm 1 mũi (đạt tỷ lệ 46,68% tổng dân số trên 18 tuổi). TP.Bà Rịa đã phối hợp đưa 14 người là công dân các tỉnh hiện đang tạm trú, lưu trú trên địa bàn có nguyện vọng về các tỉnh Long An, Kiên Giang, Bạc Liêu.

TP.Bà Rịa tiếp tục tập trung tuần tra, kiểm soát chặt chẽ các chốt ở các phường, xã; không cho người lạ vào vùng xanh nhất là người về từ vùng dịch, tài xế, phụ xe; kiểm soát chặt chẽ người từ nơi khác về; kiểm soát chặt người từ nơi khác đến khám bệnh tại BV Bà Rịa...

* Tại TX. Phú Mỹ, ngày 9/10, ghi nhận 4 ca trong khu cách ly tập trung; trong đó 1 ca từ chuỗi lây nhiễm nhà máy Giấy Sài Gòn.

Theo BCĐ Phòng, chống COVID-19 TX. Phú Mỹ, thời gian qua, các ca nhiễm trên địa bàn thị xã xuất phát từ nguồn lây là tài xế phương tiện vận chuyển hàng hóa giao nhận trong các nhà máy trong KCN; các đối tượng là lái xe chở hàng hóa thiết yếu lưu thông từ các tỉnh khác về BR-VT.

Do đó, UBND TX. Phú Mỹ đã giao Phòng Quản lý Đô thị tổng hợp báo cáo, cung cấp thông tin hàng ngày các trường hợp lái xe, phụ xe và người theo xe có lưu trú trên địa bàn và gửi về UBND các xã, phường. Đồng thời yêu cầu UBND các xã, phường cử người gọi điện thoại, đến tận nơi để kiểm tra điều kiện về phòng chống dịch nơi ở của lái xe, phụ xe và người theo xe theo quy định phòng, chống dịch. Trường hợp nơi ở không đảm bảo thì yêu cầu các trường hợp trên vào 8 điểm lưu trú của UBND thị xã đã công bố.

* Tại huyện Xuyên Mộc, ngày 9/10 ghi nhận 6 ca mắc mới trong khu cách ly, phong tỏa. Trong ngày, địa phương tổ chức xét nghiệm sàng lọc diện rộng bằng test nhanh cho 451 người. Kết quả, không phát hiện ca bệnh.

Theo BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 huyện Xuyên Mộc, sau khi phát hiện chùm ca nhiễm mới tại xã Bình Châu và chuỗi ca bệnh liên quan đến Xí nghiệp chế biến hải sản xuất khẩu Lộc An, hiện “vùng xanh” trên địa bàn huyện chỉ còn 7 xã gồm: Hòa Bình, Hòa Hưng, Bưng Riềng, Bàu Lâm, Phước Tân, Hòa Hiệp và Tân Lâm. “Vùng vàng” có TT. Phước Bửu và các xã Bông Trang, Phước Thuận, Xuyên Mộc, Hòa Hội. Vùng nguy cơ cao - “vùng cam” là xã Bình Châu.

* Trong ngày, các địa phương không ghi nhận ca mắc gồm: TP.Vũng Tàu và các huyện Châu Đức, Côn Đảo, Long Điền.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch, chính quyền các địa phương chỉ đạo các lực lượng tiếp tục kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện vào địa bàn qua các chốt. Đồng thời, tăng cường giám sát dịch tễ, kiểm soát chặt nguồn lây nhiễm từ bên ngoài, vùng giáp ranh có nguy cơ cao, người về từ vùng có dịch; kiểm soát chặt chẽ các ổ dịch cũ, không đề phát sinh ca bệnh mới trong cộng đồng; đẩy mạnh tuyên truyền và tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ cũng như biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

NHÓM PV THỜI SỰ